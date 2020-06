BANKE SU ŠOKIRALE SVOJE KLIJENTE: ‘Mirovanje kredita će mi naplatiti 11.700 kuna! Pa kakva je to pomoć? Bio sam naivan…’

‘Smatram da je država trebala ovdje intervenirati i jasno propisati pravila ponašanja bankama koje nude moratorij. Nitko ne bježi od duga, ali kakvo je to mirovanje kredita kad ga na kraju skupo platiš’, kaže Splićanin koji će moratorij na nenamjenski kredit na koncu platiti 5000 kuna više

Onima koji su u jeku krize izazvan epidemijom koronavirusa smanjene plaće ili su čak ostali bez posla, moratorij na otplatu kredita bila je jedna od mjera koje su im trebale pomoći da lakše prebrode probleme u kojima su se našli.

Građani su, naravno, očekivali da ih moratorij neće ništa koštati, ali ispostavilo se kako će im banke ipak naplatiti kamatu za vrijeme odgode, i to od 1000 kuna pa čak do 1000 eura, ovisno o visini kredita, piše Slobodna Dalmacija.

‘Mislio sam da je riječ o pravom moratoriju, a kad ono…’

Osim toga, građane je šokirala spoznaja da će, nakon isteka moratorija, ponovno morati platiti solemnizaciju ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, a iznos solemnizacije, ako se on naknadno mijenja, naplaćuje se maksimalno četvrtina prve obračunate cijene.

“Nakon što mi je smanjenja plaća, odmah sam pomislio kako ću teško uspjeti podmirivati rate za dva kredita koja imam – jedan nenamjenski, drugi stambeni. Banka, čiji sam klijent, na svojim je web-stranicama objavila da daje moratorij od šest mjeseci, no da im prethodno treba poslati “dokaznice”. Dostavio sam im to što su tražili, a ubrzo su me kontaktirale ljubazne djelatnice banke”, ispričao je za Slobodnu Dalmaciju jedan Splićanin priznavši da bio naivan.

Mislio je, naime, da je riječ o pravom moratoriju, odnosno potpunom mirovanju kreditnih obveza tijekom šest mjeseci. Ubrzo je, kako kaže, uslijedio hladan tuš.

‘Kakvo je to mirovanje kad ga na kraju skupo platiš?’

“Iz banke su mi poslali tzv. otplatni plan, a bankarica mi je pojasnila da ću zbog moratorija na gotovinski – nenamjenski kredit morati platiti dodatnih 5000 kuna, koje će se rasporediti na preostalo vrijeme trajanja kredita. Moj kredit nije toliko velik, iznosi 120.000 kuna, a sada zamislite koliko će platiti ljudi koji su, recimo, digli 100.000 eura kredita”, kaže.

Za drugi, stambeni kredit, rečeno mu je da će ponovno morati obaviti solemnizaciju te da će mu i taj zajam biti uvećan za kamate.

“Sve me to prilično šokiralo jer nije u pitanju mali novac. Malo sam se informirao, te mi je rečeno da je moratorij vremensko razdoblje u kojem se (na određeno vrijeme) odgađa izvršavanje svih legalnih obveza i otplate duga. Banke to, pak, shvaćaju kao razdoblje u kojem je dopuštena odgoda plaćanja glavnice ili ukupnog anuiteta. Smatram da je država trebala ovdje intervenirati i jasno propisati pravila ponašanja bankama koje nude moratorij. Nitko ne bježi od duga, ali kakvo je to mirovanje kredita kad ga na kraju skupo platiš”, zapitao se Splićanin.

‘Nisam imala pojma da će zaračunavati kamate’

I Splićanka M.I. kazala je za Slobodnu Dalmaciju kako će je moratorij na kredit na koncu koštati 11.700 kuna.

“Pa to su moje četiri rate kredita! U banci sam, naime, podigla stambeni kredit u iznosu od 100.000 eura i rata mi je morala biti velika! Nakon što su mi, zbog korone, smanjena primanja, shvatila sam da obveze prema banci neću moći podmirivati. Ukratko, bila sam prisiljena zatražiti moratorij na šest mjeseci. Nisam imala pojma da oni i tijekom ovog razdoblja mirovanja zaračunavaju kamate… Olakotna okolnost jest što te kamate ne moraš platiti odmah, već se raspoređuju na preostale rate kredita. Ljuti me, ipak, to što su se banke u ovim postupcima dobro naplatile, a kao čine klijentima uslugu”, ogorčeno govori Splićanka.

Iz banaka koje je Slobodna Dalmacija kontaktirala (RBA, OTP, PBZ i HPB) potvrdili su kako se tijekom moratorija klijentima obračunavaju redovne kamate po ugovorenoj kamatnoj stopi koje će im naknadno doći na naplatu. Moratorij će na koncu više koštati one koji ga budu uzimali na dulji rok, a u povoljnijem položaju su klijenti koji su se manje zadužili, na kraće razdoblje, te oni koji su pri kraju otplate kredita.

