ANTIPODUZETNIČKA KLIMA: Apsurdni propusti zbog kojih inspekcije deru poduzetnike

Imate staru naljepnicu na kojoj piše isto što i na novoj, samo ova nije nova? To je prekršaj i stajat će vas na licu mjesta 5 tisuća kuna. To je samo jedan od primjera koji su dalmatinski poduzetnici iznijeli kako bi upozorili svoje kolege na ono za što ih terete inspekcije.

Kako se njihove kolege ne bi našle u istim problemima, odnosno ne bi državi morale napuniti blagajnu, dalmatinski poduzetnici ispričali su za Slobodnu Dalmaciju za što ih sve terete, odnosno što im sve naplate razne inspekcije koje ih obilaze. Iznoseći svoja iskustva željeli su ostati anonimni, jer strahuju da im se inspektori ne bi osvetili.

Primjer prvi – vatrogasni aparat

Jedan je poduzetnik ispričao kako je zaradio kaznu zbog vatrogasnog aparata. Naime, inspektori su ga zatražili da im pokaže ima li vatrogasni aparat, a kada im je on pokazao novi atestirani aparat, upitali su ga za naljepnicu. “Propisi kažu da morate uz vatrogasni aparat imati naljepnicu na kojoj piše vatrogasni aparat ili mjesto za vatrogasni aparat. Nemate naljepnicu, mandatna kazna je 5000 kuna”, pouče ga inspektori ističući kako je to kazna koja se plaća na licu mjesta Naravno da ju je platio. Inače kazna za neoznačavanje mjesta vatrogasnog uređaja iznosi od 2000 do 15.000 kuna.

Primjer drugi – naljepnica za izdavanje računa

Ni drugi poduzetnik nije se dobro proveo zbog naljepnice. Ovom je sporna bila ona za na kojoj stoji da je on dužan izdati račun, koji je kupac dužan uzeti. Poduzetnik je naljepnicu imao, no nije bila odgovarajuća. “To je stara naljepnica. Četiri puta su se mijenjale te naljepnice, a vi još imate prastaru. To vam je 30.000 kuna kazne”, upozorili su ga inspektori. Iako ih je upozorio da uredno izdaje račune, plaća PDV, ima naljepnicu na kojoj to piše, inspektori su bili neumoljivi. Pojasnili su mu da na naljepnicama piše sve isto, međutim da su se mijenjali zakoni pa su se mijenjale i naljepnice. “Još ste dobro prošli s 30.000 kuna kazne, mogli smo vam odsjeći od 5000 do 500.000 kuna”, rekli su mu.

Primjer treći – ormar

Jednom je Makaraninu koji ima restoran inspekcija naplatila 2000 kuna kazne zbog ormara. Po propisima mora imati ormara koliko je radnika, no dvojica su konobara dijelila jedan, pa mu je jedan manjkao. Umjesto da mu inspekcija kaže da kupi još jedan ormar i da mu rok od nekoliko dana da to učini, oni su ga odmah oglobili svotom koja teži koliko dva ormara.

Svi poduzetnici mahom se ljute na inspekciju zbog nesusretljivosti. Nisu protiv plaćanja kazni, ako se netko ogriješi o zakon. Međutim ističu kako se, primjerice, za spornu novu naljepnicu može izdati i upozorenje pa ako poduzetnik po njemu ne postupi naplatiti, ako treba, i daleko veću kaznu.

Ekonomski analitičar Damir Novotny upozorava da su sve dosadašnje hrvatske vlade stvorile dosad neizdrživ birokratski pritisak na srednja i mala poduzeća koja taj pritisak teško izdržavaju. Promjene zakonskih okvira poslovanja itekako su im, ističe, otežale put, a nikad se nitko nije bavio čišćenjem propisa za koje danas naplaćuju kazne i inspektori i poreznici.

PUNE RUKE POSLA: Turističke inspekcije naplatile 1,8 milijuna kuna kazni