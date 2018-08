AMERIČKI TURISTI LAKŠE DO DUBROVNIKA: Od idućeg ljeta se uvodi izravna linija iz SAD-a koja će ih prevoziti na ljetovanje

Iduće godine, u ljetom razdoblju, turisti iz Sjedinjenih Država izravno će moći letjeti za Dubrovnik. I to tri puta tjedno.

Hrvatska će od ljeta 2019., nakon 28 godina, ponovno biti izravno povezana sa SAD-om i to na novoj zračnoj liniji „American Airlinesa“ od Dubrovnika do Philadelphie, od lipnja do rujna triput tjedno, objavila je u utorak Uprava Zračne luke Dubrovnik.

“American Airlines” će na liniji Dubrovnik – Philadelphia prometovati od 7. lipnja do 27. rujna 2019. godine tipom zrakoplova Boeing 767-300, s kapacitetom 28 visoko luksuznih sjedala u poslovnom razredu i 181 sjedalo u ekonomskom razredu. Tijekom cjelokupnog leta putnicima će biti dostupna Wi-Fi usluga.

Iz Zračne luke Dubrovnik ovaj dogovor s „American Airlinesom“ smatraju golemim iskorakom za Dubrovnik i cijelu Republiku Hrvatsku s obzirom na sve veći broj dolazaka turista iz SAD-a na dubrovačko područje.

Zrakoplovna kompanija „American Airlines“ članica je svjetskog zrakoplovnog udruženja „Oneworld“, zapošljava 122 tisuće zaposlenika i posjeduje 955 zrakoplova koji dnevno obave 6700 letova prema 350 odredišta.

Philadelphia je najveće čvorište „American Airlinesa“ na istočnoj obali SAD-a i najvažnija transferna zračna luka za cijele SAD, ali i Kanadu i Karibe.