A1 NAJAVIO POSKUPLJENJE FIKSNIH USLUGA, ALI IMA CAKA: Ako želite, možete im otkazati ugovor! Evo što morate znati…

Korisnicima fiksnih usluga operatera A1 (nekadašnji Vipnet) ovih dana stižu obavijest o poskupljenju fiksnih usluga od 1. rujna ove godine. Računi za sve fiksne usluge – telefone, televiziju i internet – bit će skuplji za 20 kuna s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

“Kako bismo pratili trendove i omogućili vam najkvalitetniju uslugu na tržištu i u budućnosti, od 1. rujna ove godine svi će naši postojeći i novi korisnici fiksnih paketa na računu imati iskazanu stavku Pristup uslugama fiksne mreže u iznosu od 20 kuna s PDV-om. Ta će stavka biti obračunata na računu za fiksne usluge za rujan 2019. godine koji ćete primiti u listopadu”, piše u obavijesti koja ovihdana stiže na adrese korisnika fiksnih usluga spomenutog operatera.

Poskupljenje u korist korisnika

Iz A1 su za Jutarnji list kazali kako su odluku o uvođenju nove naknade za korisnike fiksnih usluga u iznosu od 20 kuna donijeli kako bi postojećim korisnicima i dalje mogla pružati visoku razinu kvalitete usluge, a što, objašnjavaju, zahtijeva visoka ulaganja, uz istodobno povećanje troškova.

“Da bismo mogli ispuniti naše ciljeve, ostati na visokoj razini kvalitete usluge, nadograđivati je te da bismo i dalje mogli imati najzadovoljnije korisnike, moramo održivo i pozitivno poslovati. Korisnike ćemo pravodobno, jasno i transparentno informirati o novoj naknadi te u skladu sa zakonom podsjetiti da imaju pravo na raskid ugovora u roku od mjesec dana ako im novi uvjeti nisu prihvatljivi”, poručili su iz A1.

Dodaju kako će korisnici imati pravo na raskid ugovora bez plaćanja penala od 2. do 31. kolovoza.

‘Ulaganje u 5G mrežu strateški je važno’

Nadalje objašnjavaju kako je cijela telekomunikacijska industrija već neko vrijeme suočena s povećanim ulaznim troškovima, a zbog povećanih troškova brojnih industrija s kojima surađuju.

“Kod nas se konkretno ti troškovi najvećim djelom odnose na ulaganje u najnoviju, ujedno i skuplju telekomunikacijsku opremu i nove tehnologije koje omogućuju dovođenje super brzog interneta. Smatramo da je ulaganje u 5G mrežu od strateške važnosti za Hrvatsku, za gospodarstvo, tvrtke i građane, no to ujedno pretpostavlja i ulaganje u skuplju tehnologiju”, kazali su iz A1 za Jutarnji list.

Poskupljenje se odnosi na sve fiksne usluge A1, ali i B-neta.

Uputstva za raskidanje ugovora

S obzirom na najavljeno poskupljenje paketa fisknih usluga,za očekivati je da će dio sadašnjih korisnika A1 potražiti novog pružatelja tih usluga. No, tada korisnik neće osobno raskidati ugovor, nego će odabrati novog pružatelja usluge koji će raskid ugovora s A1 zatražiti u njegovo ime. Bitno je da to novi operater napravi do 31. kolovoza.

U slučaju u kojem se korisnici odlučuju sami raskinuti ugovor to mogu napraviti putem interneta, pošte, telefaksa ili osobno u nekoj od A1 poslovnica. Korisnik koji podnosi zahtjev u pravilu ga treba potpisati i dostaviti svoje identifikacijske podatke. Ako se raskid obavlja elektroničkim putem, potpisani zahtjev je potrebno poslati na adresu zahtjev.za.raskid-privatni@a1.hr, zajedno s preslikom osobne iskaznice, imenom i prezimenom korisnika te šifrom korisnika.

