5 HRVATICA KOJE ČINE ČUDA U DOMAĆEM TURIZMU: Mijenjaju zakone, od uspavanih gradova stvaraju hit odredišta, otvaraju svjetske hotele…

One mijenjaju zakone, podižu ljestvice, stvaraju hit turističke destinacije i otvaraju hotele. Riječ je o pet žena iz hrvatskog turizma koji taj sektor doslovce žive

Hrvatska poput drgih zemalja kaska u udjelu žena na visokim pozicijama, kako u drugim industrijama tako i u onoj turističkoj. No, nove generacije ipak mijenjaju te trendove pa je tako pet dama o kojima piše Poslovni dnevnik imalo snažan utjecaj na turističku politiku, kvalitetu turističke ponude i promet.

Barbara Mesić (MINT)

Jedna od njih je glavna savjetnicu ministra turizma Garija Cappellija Barbara Mesić za koju je turizam više od posla. Privukao ju je zbog golemog potencijala rasta i razvoja te inoviranja. Zato je nakon završetka magisterija na King’s College London kao stipendistica Britanske vlade i stažiranja u Britanskom parlamentu, tražila izazovnu ulogu u kojoj bi mogla pridonijeti razvoju gospodarstva Hrvatske.

“Za osobe koje su dinamične, vizionari svog vremena u pogledu marketinga, digitalne komunikacije, za koje nema granica u kreativnosti, ali i koje svakodnevni izazovi tjeraju da budu konstantno proaktivne, mislim da nema ljepšeg posla na svijetu, neovisno o zlonamjernim komentarima s kojima se kao žena susrećete”, pojašnjava Barbara Mesić koja smatra da je za kvalitetan rad u turizmu potrebna strast.

Njezin dio posla predstavlja poticanje i jačanje suradnje između ključnih dionika kako bi se stvorio konkurentniji zakonodavni okvir, otvorio dodatan prostor za rast, inoviranje i razvoj industrije te uvjeti za daljnju profesionalizaciju nacionalnog turističkog marketinga, brendinga i promocije. “U svemu tome izuzetno je bitno raditi u timu u kojem imaš mogućnosti pokazati sav svoj potencijal”, ističe Mesić.

Ina Rodin (SAD)

Direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Sjedinjenim Državama u slobodno se vrijeme bavi jogom, trči, putuje i posjećuje rock koncerte. No, kad radi glavni joj je cilj dovesti što više američkih turista u Hrvatsku što i radi unatrag četiri godine.

Ina je završila ekonomiju u Zagrebu, te magistrirala na Sveučilištu Bocconi u Milanu. Karijeru je započela u Valamaru i slovenskoj kompaniji Bernardin, gdje se bavila hotelskim menadžmentom i projektima, a potom je prešla u Horwath HTL. U htz-U JE OD 2014. , a od brojnih projekata koje je realizirala izdvaja iznimno uspješan primjer real-time marketinga Hrvatske na društvenim mrežama za vrijeme održavanja finala američke nogometne lige “Super Bowl 2015”, kampanju kojom je HTZ osvojio nagradu City Nation Place u kategoriji “Best Usage of Social Media”.

“Nastojim doprinositi pozicioniranju i povećanju prepoznatljivosti Hrvatske kao poželjne turističke destinacije s raznolikom ponudom cjelogodišnjih turističkih proizvoda”, pojašnjava Ina Rodin koja iza sebe ima ozbiljne rezultate i dvoznamenkast rast prometa.

Martina Bienenfeld

Iza uspješnog Advenat u Zagrebu, koji je čak tri godine za redom proglašen najboljim u Europi, stoji direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld. Njena ekipa uspavani je grad pretvorila u hit turističku destinaciju.

Bienenfeld je radeći u Croatia Airlinesu završila Filozofski fakultet, a potom je na poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu, završila i smjer “Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji”. U zagrebačku Turističku zajednicu došla je 2014. iz gradskog Ureda za turizam. U suradnji s turostičkom industrijom, javni i privatnim sektorom uspjela je je sa svojim timom ne samo podići projekt Advent na vrhun ac već i brojne druge projekte kojima u Zagreb privlači goste tijekom cijele godine.

“Nastojim napraviti najbolji mogući posao u skladu s mogućnostima i razviti potencijal Zagreba da postane jedna održiva destinacija za city break, kulturni, poslovni turizam. U tome mi pomaže odličan mladi tim koji je spreman preuzeti odgovornost i donositi odluke, ali i Grad Zagreb koji nam osigurava kvalitetnu turističku infrastrukturu. Mislim da smo na dobrom putu, iako imamo još puno posla”, kaže za Poslovni dnevnik Bienenfeld.

Josipa Jutt Ferlan (Hilton)

Josipa Jutt Ferlan zna sve o hotelskim brendovima, trendovima u turizmu, hotelskom biznisu u Hrvatskoj i regiji, a odnedavno je možete pitati i štošta o građevini, uređenju interijera, nabavci vrhunskih lampi i tepiha, pronalasku radnika. Ona je do jučer pod kontrolom imala DoubleTree by HiltonHotel, a odsad ima Canopy by Hilton hotela u centru Branimir.

“Ovo što radim nije samo moj posao. To je moj stil življenja i zato se dobro osjećam i nosim sa svim izazovima koji su sastavni dio toga. Volim podizati letvicu, maksimizirati prilike koje se pružaju, razmišljati vizionarski, istovremeno stojeći čvrsto na zemlji,” kaže za sebe jedna od vodećih hotelskih menadžerica u Hrvatskoj.

Prije Hiltona Jutt Ferlan je radila u hotelima Palace, Esplanade i Regent, a dvije godine je provela i u britanskom investicijskom fondu Jupiter Adria. Danas je direktorica klastera Hiltonovih hotela u Zagrebu te direktorica društva Zagreb City Hotels, u čijem će sastavu poslovati sva tri zagrebačka Hiltonova hotela, DoubleTree by Hilton koji je na tržištu od 2012. godine, Canopy koji je otvoren ove jeseni, kao i Hilton Garden Inn koji bi se trebao otvoriti do kraja 2019.

Iva Bahunek

Iva Bahunek od 2010. je na čelu Udruge za poslodavce u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH). Kada je ondje stigla njene muške kolege gotovo da su bile šokirane. “Tijekom karijere imala sam sreću ignorirati spol ljudi s kojima surađujem, no nemoguće je ignorirati omjer muškaraca i žena na vodećim pozicijama u hotelijerstvu. Ipak, broj žena na vodećim pozicijama u hotelijerstvu je u porastu, a izazov s kojim se, u većoj ili manjoj mjeri, moraju nositi jest percepcijska tradicija inherentnog prava muškaraca na vodeće pozicije”, kaže za Poslovni dnevnik.

Ivu najviše motiviraju projekti koji stavljaju Hrvatsku u poziciju inovatora i pokretača pozitivnih promjena, izvan uobičajene uloge pratitelja EU regulativa i svjetskih trendova. Primjerice, web burza hotelijerstva koju je osmislila kao jedan od projekata UPUHH-a predstavljena je nedavno u Taipeiju na Taiwanu kao svjetski novitet u resoru.

“Činjenica da postoji prostor za napredak i poboljšanje kvalitete u svim segmentima u trenutku kada se mnogima čini da hrvatskom turizmu ne može ići bolje, ono je što me motivira da i dalje radim na inovacijama u hotelijerstvu koje koriste ne samo našim članicama udruge, nego Hrvatskoj kao destinaciji”, kaže Iva koja smatra kako se edukacijom može stići do napretka pa je tako i pokrenula brojne edukacijske programe. U njih je, uz domaće stračnjake, uključila i neke svjetske obrazovne institucije poput SDA Bocconi ili Hong Kong polytechnic Shool of tourism. Posebno je ponosna što su njene projekte prepoznali međunarodni partneri.