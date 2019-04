NIKOLA GRMOJA O TOME ZAŠTO GA JE PREMIJER NAPAO, AKCIJI U SABORU I HDZ-OVIM SPAVAČIMA: ‘Ljevica ne može srušiti HDZ, to je na nama’

Net.hr-ova Đurđica Klancir razgovarala je s političkim tajnikom Mosta i saborskim zastupnikom Nikolom Grmojom o aktualnoj političkoj situaciji, planovima Mosta, onom Plenkovićevom nasrtaju na njega, akciji u Saboru i predstojećim izborima

Nikola Grmoja, politički tajnik Mosta i predsjednik Kluba zastupnika Mosta u Saboru, po svim mjerenjima aktivnosti saborskih zastupnika u pravilu ulazi u sam vrh, ali sigurno će ostati posebno upamćen kao onaj koji je uspio posve izbaciti iz takta poslovično hladnokrvnog lidera HDZ-a, Andreja Plenkovića. Mnogi saborski zastupnici, i iz drugih stranaka i grupacija, priznaju da je upravo Grmoja jedan od ključnih pokretača velikih oporbenih akcija. No, unatoč žilavosti Mosta i uspješnim oporbenim akcijama, posebno u Saboru, rejting Mosta – postojano stagnira.

Uoči predstavljanja programa Mosta za izbore za EU parlament, razgovaramo s Nikolom Grmojom o uzrocima te stagnacije, o planovima stranke na predstojećim izborima, ali i o mnogim drugim aktualnim temama.

NET.HR: Vaša posljednja akcija, 888 amandmana na konačan tekst zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, sigurno ulazi u red najjačih oporbenih “udara” na vladajuće u ovom sazivu Sabora. No, radilo se o samostalnoj akciji Mosta. Zašto nije došlo do povezivanja cijele oporbe?

GRMOJA: Kad smo kretali u tu akciju nismo znali da ćemo doći u priliku zaustaviti cijeli zakon. Željeli smo kroz raspravu o amandmanima upozoriti na problem zakona, činjenicu da ga HDZ gura uoči izbora, da diže strankama novčani limit za izbore s milijun i pol na četiri milijuna kuna. I to, prije svega za sebe, jer jedino oni imaju milijune, te nameću općinskim i gradskim vijećima dizanje novčanih isplata za politički rad do određenih iznosa. Do sada su načelnici i gradonačelnici sami mogli odrediti iznose, pa je recimo naš saborski zastupnik Ante Pranić, nezavisni gradonačelnik u Vrgorcu, odredio da to bude 1 kuna jer nije htio trošiti novac Vrgorčana. Sada ih se tjera da da opterećuju gradske i općinske blagajne.

Što se tiče oporbe, rekao sam da ćemo ići s ovom akcijom Arsenu Bauku, predsjedniku SDP-ova kluba, da ne bi bilo loše da se i oni uključe s amandmanima. Ali ne znam zašto nisu. Možda zato što je i SDP ranije tražio podizanje tih iznosa, pa su mislili da će im se to obiti o glavu… Amsterdamska koalicija je dala jedan amandman, da zakon stupi na snagu poslije ovih izbora. No, ne bih oko toga stvarao problem, niti tvrdio da opozicija ne želi zajednički nastupiti. Poslovnik, na koji je pristao SDP, na žalost, upropastio je ionako loš rad Sabora i otežao rad opoziciji. Sabor je postao nevažno mjesto, zakoni se donose u Vladi i šalju u Sabor da samo prođu, nije ni predviđeno da “zastanu”. Zato smo zapeli s toliko amandmana. Htjeli smo pokazati otpor, upozoriti da Sabor ne smije biti nevažan.

NET.HR: Prema nekim izračunima, da je cijela oporba, ili barem još jedan dio oporbe, krenuo u borbu amandmanima, HDZ ne bi uspio ugurati ovaj zakon da uđe u primjenu već za ove izbore za EU parlament?

GRMOJA: Da, da je samo SDP dao ovoliko amandmana kao mi, zakon se ne bi donio. Mada je Odbor za zakonodavstvo donio nevjerojatnu odluku da zakon stupa na snagu odmah dan nakon što je izglasan. Naravno, to se može tražiti uz pojedine zakone, uz ozbiljno obrazloženje, ali ovdje tog obrazloženja jednostavno nema. Apsolutno je neprimjereno donositi zakone koji se tiču izbora neposredno pred izbore. Ali to je taj HDZ-ov model ponašanja. Zapravo, model ponašanja svih vladajućih, od HDZ-a, do HNS-a, manjinaca, Bandićevog kluba i svih njegovih pričuvnih glasača. Nek ljudi vide i one koji su ušli u ovaj Sabor na programu protiv HDZ-ovog sustava vladavine kako dižu ruke za HDZ.

NET.HR: Je li vas iznenadilo da se u glasanju za zakon o financiranju političkih aktivnosti još jedan ex SDP-ovac pokazao kao glasač za HDZ? Siniša Varga?

GRMOJA: Na žalost, nema više iznenađenja. Kad god Plenković treba maknuti fokus s neke za njega neugodne teme ili treba pokazati da je njegova većina čvrsta, uvijek se pojavi netko novi. Reći ću vam iskreno. Mislim da je još mnogo ljudi u Saboru spremno za takve poteze. Nemam više nikakvih iluzija. Meni je osobno bilo neugodno vidjeti da je Varga spreman dići ruku za HDZ-ov zakon. Kada je bila diskusija o amandmanima kasno noću, i vidio sam da je Varga tamo, javno sam prokomentirao: Kolega Varga, za vas je naša zastupnica Strenja Linić rekla da ste kao ministar povukli mnoge kvalitetne poteze i nadam se da niste došli u ove kasne sate zato da bi dali podršku HDZ-u? Na žalost, pokazalo se da je doista došao zbog HDZ-a. Sva njegova obrazloženja su suvišna. I on, kao i mnogi drugi, sada su u Saboru da po potrebi održe većinu vladajućima. A što je to nego izdaja birača i žalosno srozavanje politike.

NET.HR: Ako analiziramo rezultate mjesečnih mjerenja rejtinga stranaka čini se da je Most prilično stabilan, uvijek tu negdje oko 6,5, 7 posto. Unatoč činjenici da ste se oko mnogih tema vi uspjeli nametnuti kao glavni kritičari HDZ-a – od otvaranja teme odnosa prema ženama u zdravstvu vaše zastupnice Ninčević do 888 amandmana – stječe se dojam da ne uspijevate rasti, da ne uspijevate pridobiti nove glasače? Je li to još uvijek zbog utega vaše suradnje s HDZ-om?

GRMOJA: Da, teško je dan danas ljudima objasniti zašto smo ušli u vlast s opcijom protiv koje smo se borili. Mi smo se od trenutka našeg nastanka borili s HDZ-om i mnogima je teško palo što smo ušli u vlast s njima. Ali mi tada nismo imali puno opcija. Bilo je: ili SDP ili HDZ. Milanović je tada krenuo pojedinačno prema nekim zastupnicima Mosta, a iako je to politički razumljivo, jer mu je trebalo pet zastupnika, nama to nije bilo prihvatljivo. Odlučili smo se za one kojima je trebalo 15 naših ruku, zaključili smo da ćemo tako više utjecati, da ćemo moći promijeniti neke stvari…

NET.HR: Je li vam se iz današnje perspektive čini da je to bilo pogrešno?

GRMOJA: Važno je gledati naprijed, priznati što je bilo vrijedno u cijeloj priči i izvući pouke. Nadam se da će ljudi osvijestiti kakvu je ulogu imao Most dok je sudjelovao u vlasti. Ministri su zbog pritiska Mosta morali odlaziti zbog afera, zbog zloupotrebe vlasti, mnogi nisu ni mogli ući u vlast, poput Milijana Brkića ili Josipe Rimac. Sada je sve moguće, ministri kojima se otkriju zastrašujući skandali i dalje su u Vladi, a HDZ-ovi partneri drže većinu i sve im je to prihvatljivo. I dolaze na poziv u Sabor u kasnim noćnim satima ako treba za Plenkovića. Mi HDZ nikad nismo doveli na vlast.

Mi smo bili zajedno s HDZ-om na vlasti, ali oni s Mostom nisu mogli ostvariti apsolutnu vlast kakvu uvijek žele. Zato ni obje vlade u kojima smo bili nisu izdržale duže od 6 mjeseci. U prvoj Vladi, Oreškovićevoj, mi smo tražili odgovornost potpredsjednika Vlade Tomislava Karamarka zbog afere Konzultantica, a u drugoj, Plenkovićevoj vladi, tražili smo odgovornost ministra Marića radi Agrokora. Ljudi griješe kada kažu da je Most izbačen iz Vlade.

Ja sam tada razgovarao s Božinovićem i najavio da ćemo glasati protiv Marića u Saboru i da smatramo da je to – kraj Vlade. Naravno, nismo znali da će Plenković onda na Vladi smijeniti Mostove ministre, ali smo znali da je to kraj Vlade HDZ-Most. Naprosto, nastojimo biti realni u politici. Mi nećemo govoriti da nećemo sudjelovati u vlasti dok ne dođemo do 76 mandata kako to govore naši kolege iz Živog zida. Mi smo spremni preuzeti odgovornost i mislim da smo to i pokazali kad god smo sudjelovali u vlasti.

NET.HR: I, kako mislite probiti vaš rejting od 7 posto? Što vi smatrate da bi vas moglo povući prema gore?

GRMOJA: Mi radimo odgovorno i ozbiljno. Mislim da svojim djelovanjem pokazujemo da želimo raditi za dobrobit Hrvatske. Nismo se prodali. Kada je pao Karamarko, iz HDZ-a su nam nudili brda i doline samo da se ne raspišu novi izbori, ali nismo se prodali. Uvjeren sam da to ljudi vide. Rad u Saboru nije bio uzaludan, sve više građana mi prilazi i govori da vide da u Saboru vučemo dobre poteze, da smo principijelni. Most ima stabilnost i znam da možemo i rasti.

No, sve više građana počinje prezirati politiku generalno, povlače se u sebe, ne vjeruju da postoji nada da se može nešto pomaknuti, ne izlaze na izbore, ne žele prosvjedovati. Tome doprinose i ovi što prelaze iz jedne političke opcije u drugu, koji trguju za glasove. Zbog njih raste nepovjerenje građana prema svim političarima, a to nije dobro. Jer samo iz politike se mogu pokrenuti ozbiljne promjene.

NET.HR: Kakav je Most danas u odnosu na početak?

GRMOJA: Naravno da se mijenjamo. Počeli smo s idealima da ćemo preko noći promijeniti Hrvatsku, iskorijeniti korupciju, reformirati javnu upravu, smanjiti broj općina i gradova, da ćemo ukinuti županije… U prvoj fazi smo u pojedinim općinama i gradovima imali apsolutnu vlast i mogli smo brzo donositi odluke i rješavati probleme, štedjeti, ulagati…A kada smo ušli u vlast na temelju naših 12 ruku, suočili smo se s velikim otporima i bilo je puno teže pokrenuti bilo kakve promjene.

Na lokalnoj razini možda ćete se sukobiti s nekom udrugom kojoj ste smanjili prihod zato da bi pokrili dug općine, a na državnoj razini suočavate se s pravom moćnom interesnom mrežom, od politike, poduzetnika do medija. Most se na državnoj razini u tom kratkom vremenu korespondiranja u vlasti zamjerio mnogima. Stekli smo toliko mnogo neprijatelja koji se trude raditi protiv nas da sam uvjeren da se i oni trude oko toga da naš rejting bude što niži. Ali, to dokazuje da smo na dobrom putu.

NET.HR: Bilo je i onih koji su najavljivali da ćete se raspasti?

GRMOJA: Kad ste u rovu, osjećate bliskost sa suborcima…bilo je puno onih koji su htjeli da nestanemo. Ali meni se čini da nas je to još više povezalo. Most je sigurno trn u oku HDZ-a. Ono što njih najviše brine jest da će se njihovi glasači okrenuti protiv njih i glasati za Most. Mi smo kroz sudjelovanje u vlasti razotkrivali njihovo licemjerje. Oni su obećavali lustraciju, mi smo donijeli zakon o arhivima. Oni su teoretizirali o tome da bivši predsjednik ne treba imati rezidenciju, a mi smo pokrenuli konkretnu proceduru. I tako dalje. Mi smo pokazali da provodimo ono što obećamo glasačima, a oni s tim imaju ozbiljan problem.

NET.HR: Vi dakle ozbiljno računate na bi se dio “poštenih” glasača HDZ-a mogao okrenuti vama?

GRMOJA: Zašto ne. Ljudi kojima su važne vrijednosti poput Domovinskog rata, domoljublja, koji žele da se Hrvatska uredi, da se svim ljudima jednako otvori šansa za posao, za bolju budućnost, a ne samo onima s iskaznicom HDZ-a i njihovih satelita, sigurno mogu biti glasači Mosta. Uvjeren sam da veliki dio glasača HDZ-a počinje razumijevati da su obmanuti. A politiku HDZ-a neće razgraditi neka nova politička stranka na lijevoj strani spektra, oni će samo uzeti glasače SDP-u, mi smo ti u tom spektru, oko centra, zagovaramo slične vrijednosti, ali bez korupcije i klijentelizma, i na nama je da okrenemo birače HDZ-a. Da im pokažemo da imaju alternativu.

NET.HR: Je li vam se Andrej Plenković ispričao nakon one noći u Saboru kad je krenuo u “obračun” s vama?

GRMOJA: Nije. Niti to očekujem. To je bila politička borba i ja sam htio izazvati reakciju. Naravno, on jest pretjerao s reakcijom. Još je jadnije bilo kada su iz njegova ureda krenuli lažirati da se radilo samo o “par koraka”… ali meni je važno da sam skrenuo pažnju na ozbiljan problem. Evo, prije nekoliko dana je trebalo biti u Beogradu ročište zbog tužbe obitelji naših žrtava iz Sotina koje traže nadoknadu štete od Srbije. I znate li tko im plaća odvjetnika? Ne Republika Hrvatska, nego udruga Nataše Kandić. Na to sam htio upozoriti premijera. On krši važeću odluku Vlade o osnivanju povjerenstva za nadzor Srbije u provedbi mjera iz poglavlja 23. i 24. za pristup EU. Sama premijerova reakcija je pokazala da je on svjestan da se Hrvatska nije postavila kako treba prema Srbiji.

NET.HR: Znači, vi ne vjerujete da je spominjanje “anemije” bilo presudno?

GRMOJA: To je bila kap koja je prelila čašu, ali pouzdano znam da ga ova tema, odnos prema Srbiji, posebno boli. Već je ranije na tu temu znao izgubiti kompas, poručivao mi iz klupe “platit ćeš mi…”

NET.HR: Kako komentirate postojanost rejtinga HDZ-a? Unatoč svim aferama, uvjerenju velikog postotka građana da bi dobar dio ministara Plenkovićeve vlade trebao podnijeti ostavke ili biti smijenjen (od Marića, Kujundžića, Krstičevića do Žalac), unatoč činjenici da je Plenković broj jedan na ljestvici nepopularnih političara – HDZ i dalje ima najbolji rejting.

GRMOJA: Podsjetimo za početak koliko je ljudi otišlo iz Hrvatske. Riječ je o ogromnoj brojki, koja se prikriva. Uvjeren sam da većina njih nije za HDZ, da su to ljudi koji su nezadovoljni načinom na koji HDZ vodi Hrvatsku. Bio sam prije nekoliko mjeseci u Munchenu, pa to je gotovo postao drugi najveći hrvatski grad…Čudim se što i nama nije pao rejting koliko je naših simpatizera otišlo raditi van. Neovisno o rejtingu, situacija za HDZ nipošto nije blistava. Njihov koalicijski potencijal je nikakav. Osim ako SDP ne napravi ludost i ne uđe u veliku koaliciju. Ako pogledamo širu sliku, vidimo da je mnogo više onih koji su protiv HDZ-a. Ali istina je da nastaje sve više i više novih stranaka. I da se ti „protiv“ disperziraju na mnogo različitih stranaka. To je ono što opet ide na ruku HDZ-u.

NET.HR: Od svih novih igrača, prema anketama je najjača Dalija Orešković i ona je definitivno žestoka kritičarka HDZ-a…

GRMOJA: Cjelokupan rad gospođe Dalije Orešković na čelu Povjerenstva nisam detaljno proučavao, no rekao bih da je ona dobro radila svoj posao. Ali pretjerano je tvrditi da je ona smijenila Tomislava Karamarka. Bilo je i prije i poslije te odluke Povjerenstva drugih odluka koje nisu imale ozbiljnije političke posljedice…Ukratko, ona je radila svoj posao, a mi smo mijenjali Hrvatsku. Još prije nego što je ona donijela odluku u aferi konzultantica mi smo rekli da Karamarko više ne može biti potpredsjednik Vlade. Ovo što smo vidjeli od njezinih političkih nastupa nije me impresioniralo. Nismo vidjeli ozbiljan stranački tim, a idejno – vidimo lutanje. Bilo je nešto liberalnih ideja, sada je više lijevo. Ali ako je lijevo, zašto bi birači SDP-a glasali za nju i njezin tim? Na ovim izborima ona također doprinosi usitnjavanju, i posredno – pomaže HDZ-u.

NET.HR: Marko Vučetić, bivši član Kluba Mosta u Saboru, u trenutku napuštanja Kluba žestoko vas je kritizirao. Tvrdio je da je Most postao “tipična desna stranka”, da ste “desni HNS, klijentelistička stranka koja vodi računa samo o nekolicini.”

GRMOJA: Nemam problem s time da nas netko kritizira, ali bilo bi dobro da je to argumentirano. Marko Vučetić je bio s nama u Klubu, bilo je trenutaka dobre suradnje, ali razišli smo se. Ne želim govoriti o njemu niti ocjenjivati njegove postupke. A što se tiče usporedbe s HNS-om…Uvjeren sam da smo mi već odavno dokazali da nismo HNS.

NET.HR: On je također rekao da smatra da je vodstvu Mosta zasmetao njegov istup oko Istanbulske konvencije? Jer je Most ipak mnogo konzervativniji…

GRMOJA: Mi smo otvoreno rekli da svojim zastupnicima dajemo slobodu da se izjašnjavaju po tom pitanju po vlastitoj savjesti. No, ne običavam komentirati ljude s kojima smo surađivali. A što se tiče kritike, doista nemam problem s time. Uvijek kada čujem kritiku na svoj račun, ja ću se preispitati. Ne umišljam da sam savršen, niti da sam nepogrešiv…

NET.HR: Most više ne krije da je konzervativan…

GRMOJA: Ma nismo niti krili nikada. Nije nam bilo u fokusu. Mislili smo da ne treba naglašavati ideološke razlike, da je važno da krenemo s presudnim pitanjima za bolju budućnost Hrvatske. S promjenama u gospodarstvu, smanjenjem administracije – da svima damo slobodu da se oko ideoloških pitanja razlikujemo, uz puno poštovanje svih ljudskih i građanskih prava. I u svojim prvim intervjuima jasno sam govorio da sam vjernik. Nije mi nikada padalo napamet da to krijem ili negiram.

NET.HR: Možete li nam, primjerice, preciznije reći kako bi se Most odredio oko novog hrvatskog Zakona o pobačaju?

GRMOJA: Most se vodi principom iz razvijenih demokracija prema kojemu stranka ne propisuje moral svojim zastupnicima i članovima. O takvim pitanjima glasuje se prema vlastitoj savjesti. A meni kao vjerniku savjest nalaže da se borim za svaki život, pa tako i život djeteta u majčinoj utrobi. Bio bih licemjer kad bih govorio drukčije. Svjestan sam argumenata da zabrana pobačaja bez prethodne promjene svijesti i edukacije znači nove probleme, pobačaje na crno i novu patnju za žene, ali jednako tako smatram problematičnim to što veliki dio našeg društva bježi od odgovornosti kad je u pitanju pravo nerođenih da se rode.

Pravo na život temeljno je ljudsko pravo od kojega se olako odustaje. Smatram da se snažnije moramo boriti za zaštitu života. Pitanje pobačaja vrlo je osjetljivo pitanje i zato mu se treba pristupati oprezno i odgovorno. Volio bih kad bismo izašli iz ideoloških rovova i počeli konačno raditi na preduvjetima da se sva djeca rode – od poboljšanja edukacije za sve do uključivanja maksimalne pomoći za žene i obitelji.

NET.HR: Most je tražio ostavku ministra Marića zbog Agrokora, vi ste osobno u Saboru tražili odgovornost Plenkovića i Martine Dalić zbog načina na koji je pisan lex Agrokor, upozoravali ste na sumnjive postupke u procesu nagodbe – ali unatoč svoj kritici, svemu što se otkrilo u Aferi hotmail i svim kasnijim aferama, Agrokor je postao Fortenova grupa sa sjedištem u Nizozemskoj. Kako vi komentirate taj rasplet? Je li to “happy and” za Agrokor, za Hrvatsku?

GRMOJA: Ne, ne bih rekao da ima razloga za optimizam. Mislim da se pod novim imenom nastavlja stari model poslovanja. Roll up kredit je preveliki uteg za Agrokor. Naravno, svi bismo željeli da se dogodi najbolji mogući rasplet za zaposlenike Agrokora, da imaju posao, da kompanije funkcioniraju i razvijaju se – jer je to važno za hrvatsko gospodarstvo – ali valja podsjetiti da je cijeli postupak bio toliko netransparentan da mi i dalje ne znamo što se točno događalo i što se i dalje događa. Zabrinjava i ovaj pritisak ministra Tolušića na načelnike i gradonačelnike da prenesu koncesije na zemljište na zrcalne tvrtke Fortenova grupe. Ako je on toliko uvjeren da je to ispravno, zašto sam ne potpiše, nego tjera ljude da preuzmu odgovornost?

NET.HR: Most je predstavio svoju listu za izbore za EU parlament. Kakva su vam očekivanja?

GRMOJA: Idemo u borbu za dva mandata. Pokušat ćemo uvjeriti ljude da su ovi izbori bitni, da je važno da 26. svibnja izađu na birališta. Zato je i na čelu naše liste predsjednik stranke, Božo Petrov. Nastojat ćemo uvesti neke nove teme u diskurs, jer Hrvatska trpi zbog odljeva kvalificirane radne snage u druge zemlje EU, a zagovarat ćemo model svojevrsne „kompenzacije“ kroz veći priliv sredstava iz fondova EU. Most nije politička opcija koja je protiv EU, mi zagovaramo europske integracije, ali takve koje omogućuju ravnomjerni razvoj. Protivimo se puzajućoj federalizaciji i prenošenju prevelikih ovlasti na birokraciju EU.

NET.HR: Je li Most i dalje najjači u Dalmaciji?

GRMOJA: U Dalmaciji i u Slavoniji…Ali rekao bih da smo sada već prisutni i jaki u cijeloj Hrvatskoj. Na zadnjim lokalnim izborima smo po cijeloj Hrvatskoj ostvarili dobre rezultate. Ali znam da je to palo u sjenu onog mitskog gubitka u Metkoviću…No, to je na neki način bio i dobro za nas. Ojačali smo na nacionalnoj razini. Što se tiče same liste za EU parlament, rekao bi da je više „slavonska“ nego „dalmatinska“.

NET.HR: Što vi kažete na moguću kandidaturu Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima?

GRMOJA: Moguća kandidatura bivšeg premijera sigurno diže temperaturu na političkoj sceni. Nostalgija na neki način ide u korist Zorana Milanovića: ljudi se prisjećaju njegovih dobrih poteza, a zaboravljaju loše… Ali najnovija događaja mu sigurno ne idu u korist: spominje ga se u negativnom kontekstu oko Uljanika, a i njegovi bivši ministri glasaju za HDZ u Saboru…No, treba pričekati da on sam donese odluku hoće li se upustiti u tu novu bitku ili ne. U svakom slučaju s njim neće biti dosadno.

NET.HR: Prema istraživanjima javnog mnijenja mnogi glasači Mosta su pozitivno ocjenjivali rad predsjednice Grabar Kitarović.

GRMOJA: Most nije radio takve ankete. No, to ne znači ništa. Trenutno ona nema ozbiljnu konkurenciju, ozbiljnog izazivača. Ono što je sigurno jest da Most neće podržati Kolindu Grabar Kitarović. Predsjednik u Hrvatskoj nema velike ovlasti, ali ona nije iskoristila ni ove koje ima. Nije bila moralni autoritet. Nije bila ni principijelna u kritici Vlade, sada se vidi da je to bilo u funkciji njezine osobne promocije. Most će sigurno imati svojeg predsjedničkog kandidata.

NET.HR: Hoće li to biti Božo Petrov?

GRMOJA: Nismo donijeli odluku. Božo Petrov je dosta popularan i sigurno bi mogao biti odličan predsjednik. No, rano je za konačni odgovor. O tome ćemo poslije izbora za EU parlament.