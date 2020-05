NIJEMCI IGRAJU OVOG VIKENDA, ALI KAKVA JE SITUACIJA U OSTALIM ZEMLJAMA? Ovako stoje stvari

Dugoočekivani nastavak europskog nogometa za nekoliko dana kreće u jednoj zemlji

Oči sportskog svijeta uperene su prema Njemačkoj i Bundesligi koja će ovoga vikenda postati prva “velika liga” koja će se ponovno krenuti s natjecanjem nakon pojave koronavirusa.

Nakon dvomjesečne pauze, Nijemci ovoga vikenda kreću s natjecanjima u prva dva nogometna razreda. Klubovi su prošli sedmodnevnu izolaciju nakon testiranja na novi koronavirus i spremni su za nastavak prvenstva.

Stroga pravila

“Bundesliga uspijeva postati prva velika svjetska liga koja se ponovno pokrenula”, rekao je izvršni direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge za časopis SportBild.

“Kako će Bundesliga biti jedina liga na TV-u, očekujem da će nas pratiti oko milijardu ljudi”, dodao je.

Liga očajnički želi završiti sezonu do 30. lipnja iz ugovornih razloga i svjesna je rizika od nove suspenzije ako među igračima bude pozitivnih slučajeva virusa. Strogi zdravstveni propisi znače da će se sve utakmice igrati na praznim stadionima sa oko 300 službenika na i oko arena.

Čudna atmosfera

Igračima je rečeno da ne pljuju, slave u grupama ili dodiruju ruke suigrača, dok će neki klubovi koristiti glazbene podloge i “kartonske navijače” kako bi poboljšali atmosferu na utakmicama.

Momčadi neće izlaziti na teren istovremeno ni u dječjoj pratnji, neće biti ni uobičajenog rukovanja prije utakmice, a izostat će i momčadsko fotografiranje. Svi koji će sjediti na klupi morat će nositi maske, a između svake od osoba će morati biti jedno prazno mjesto.

“Treneru će biti dopušteno uklanjanje maske kad daje upute, ali u tom slučaju mora biti udaljen najmanje jedan i pol metar od drugih ljudi”, piše Bild.

Borba za titulu

Bayern nastavak prvenstva dočekuje na vrhu ljestvice sa 55 bodova, četiri više od Borussije Dortmund, dok RB Leipzig na trećem mjestu ima 50 bodova. U borbi za visok plasman i Ligu prvaka je i Borussia Moenchengladbach, koja je četvrta sa 49 i Bayer Leverkusen na petom mjestu sa 47 bodova.

Na drugom kraju ljestvice nalaze se najveći kandidati za ispadanje Paderborn (16) i Werder (18), dok je Fortuna sa 22 boda na 16. poziciji koja vodi u razigravanje za ostanak u elitnom društvu.

U prvom kolu nastavka Bayern gostuje kod Union Berlina, dok Borussiju Dortmund očekuje veliki derbi protiv Schalkea.

Od ostalih liga u Europi još se jedino igra u Bjelorusiji, a prošlog vikenda počelo je i prvenstvo Farskih Otoka.

Pregled po europskim zemljama

Većina ostalih nogometnih liga diljem Europe priprema se za povratak u akciju. Neke kreću uskoro.

ENGLESKA

Klubovi elitnog razreda ‘otočkog nogometa’ razgovaraju o planovima za nastavak treninga u svibnju, nakon čega bi se u lipnju krenulo u akciju. Međutim, liga ne može poduzeti nikakve korake dok vlada ne donese odluku o mogućim izmjenama ograničenja.

Vlada je objavila kako profesionalnog sporta neće biti prije 1. lipnja, čak ni iza zatvorenih vrata. Nove smjernice znače da će Premier liga imati zeleno svjetlo za nastavak sezone 12. lipnja, kao što je ranije predloženo, ali uz uvjet da klubovi tako odluče glasovanjem.

ŠPANJOLSKA

U Španjolskoj se nadaju kako bi sezona mogla početi 12. lipnja nakon što je prekinuta zbog pandemije koronavirusa u ožujku i trebala bi završiti do kraja srpnja. Svi klubovi u prve dvije španjolske lige počele su testiranja igrača na virus prošli tjedan i mnogi su započeli s individualnim treninzima. Nagađa se kako bi se utakmice igrale svaki dan.

ITALIJA

Još uvijek postoji sumnja oko toga može li se Serija A ponovo pokrenuti, a ministri Vlade, Talijanski savez, Serie A i klubovi daju oprečne informacije.

The Italian Ministry of Health: "The only reason we’re talking about resuming Serie A at all is because of the economic impact.” pic.twitter.com/y2N97Yn6I4 — Around Turin (@AroundTurin) May 12, 2020

Klubovima će biti dopušteno započeti s treninzima od 18. svibnja, međutim ministar sporta Vincenzo Spadafora je medicinski protokol Talijanskog saveza opisao kao “nedovoljan”. Zbog pandemije koronavirusa Seria A zaustavljena je 9. ožujka. Do kraja prvenstva ostalo je još 12 kola, a sve bi se utakmice trebale igrati pred praznim tribinama. Vodi Juventus (63) ispred Lazia (62) i Intera (54).

FRANCUSKA

Vlada je prekinula sezonu, a Paris St Germain je okrunjena za prvaka. Međutim, iza ove odluke ostalo je mnogo repova. Lyon je najavio kako će tražiti odštetu nakon što je ostao bez mogućnosti izboriti europska natjecanja, dok je Amiens, koji je ovom odlukom ispao iz prve lige, podigao sudsku tužbu zahtijevajući da se poništi odluka o prekidu natjecanja jer je “nepravedna i neosnovana”.

ALBANIJA

Albanski nogometni savez čeka odgovor Vlade na prijedlog za nastavak ligaških utakmica bez navijača i pod strogim medicinskim protokolima od 20. svibnja.

ANDORA

Sve ligaške utakmice odgođene su 8. ožujka. Namjera je da se sezona završi.

ARMENIJA

Armenski klubovi Premier lige nastavili su s treninzima 23. travnja. Nogometni savez zemlje rekao je da bi se utakmice mogle nastaviti u drugoj polovici svibnja ili početkom lipnja.

AUSTRIJA

Jedna od prvih zemalja koja je dopustila trening, a u ponedjeljak je objavljeno kako će prvenstvo biti nastavljeno u prvom tjednu lipnja. Utakmice će se igrati bez nazočnosti gledatelja. Natjecanje je prekinuto 8. ožujka, nakon što je završen prvi dio prvenstva od 22. kola. Preostaje još borba prvih šest klubova za prvaka te preostalih šest za ostanak u ligi. U vodstvu je LASK (27) ispred RB Salzburga (24) i Rapida (20).

Austria’s professional football league will not be able to restart following the #coronavirus outbreak if the government insists a whole team must be quarantined in the case of a player testing positive, its managing director said on Tuesday. https://t.co/0v4T4T88w6 — Firstpost Sports (@FirstpostSports) May 5, 2020

AZERBAJDŽAN

Premijer liga Azerbajdžana planirala je nastavak natjecanja u svibnju, međutim Vlada je produžila “lockdown” do 31. svibnja, onemogućujući bilo kakav povratak na teren prije lipnja.

BELGIJA

Belgijanci su bili prva zemlja koja je otkazala ostatak sezone, ali je formalna potvrda odluke do sada već četiri puta odgođena. Međutim, teško je očekivati nastavak prvenstva nakon što je belgijska vlada produljila zabranu sportskih događaja do 31. srpnja. Club Brugge, u čijim redovima igra povremeni hrvatski reprezentativac Matej Mitrović, još uvijek čeka i službenu potvrdu osvajanja naslova.

Club Brugge crowned Belgium champs after season is cancelled. Football officials in Belgium called off the remainder of the First Division A & handed the trophy to Club Brugge on Friday. The move to postpone the league was in response to the danger due to Covid 19 pandemic. pic.twitter.com/TO5EaK14fu — TipsPortal (@TipsPortalAsia) April 3, 2020

BJELORUSIJA

Bjelorusija je do sada bila jedina zemlja u Europi u kojoj se nogomet igrao usred pandemije koronavirusa. Međutim, zbog sumnje u COVID-19 odgođena je utakmica Premier lige između FC Minska i Neman Grodna, koja se trebala održati 15. svibnja, te susret druge lige između Arsenala i Lokomotive Gomel, zakazana za 16. svibnja.

BOSNA I HERCEGOVINA

Nogometni savez Bosne i Hercegovine imao je sastanak 7. svibnja, ali nije donesena odluka hoće li se nastaviti prvenstvo koje je suspendirano početkom ožujka.

„SLOBODNA BOSNA“ DOZNAJE: Evo kada se vraća BH Telecom Premijer liga, kako će izgledati treninzi i šta sve … https://t.co/QsO7UbdzEB — Slobodna Bosna (@SlobodnaBosna) April 27, 2020

BUGARSKA

Bugarska najviša liga nastavit će se 5. lipnja bez gledatelja u skraćenom formatu i završit će 11. srpnja, objavio je nogometni savez te zemlje. Finale bugarskog Kupa odigrat će se 4. srpnja, a iduće prvenstvo počinje 25. srpnja, tri dana nakon domaćeg Superkupa.

CIPAR

Glasnogovornik Ciparskog nogometnog saveza rekao je Reutersu da će se njegov odbor u narednim danima sastati kako bi raspravljao o ponovnom nastavljanju utakmica. Klubovi mogu započeti s treninzima od 18. svibnja, ali samo na otvorenim terenima i moraju se pridržavati pravila fizičke udaljenosti.

CRNA GORA

Povratak na trening zakazan je za 18. svibnja, dok će se ligaške utakmice nastaviti 1. lipnja bez navijača, ovisno o tome koliko je učinkovito pandemija suzbijena.

ČEŠKA

Nogometno prvenstvo Češke trebala bi početi 25. svibnja.

DANSKA

Danska nogometna Superliga nastavit će se 28. svibnja nakon pauze duže od dva mjeseca. Kraj sezone se očekuje 29. srpnja kada je na rasporedu doigravanje za europske kupove. Kako bi što više utakmica postalo dostupno TV gledateljima, vremena utakmica su se promijenila, u usporedbi s uobičajenim igranjem.

More and more countries are opening up their football after the COVID-19 pandemic, as Poland announce they should start playing on May 27, with Denmark on May 29 https://t.co/pkbvZq198a #SerieA #EPL #LaLiga #Bundesliga #Ligue1 pic.twitter.com/0gww3LvjVG — footballitalia (@footballitalia) May 2, 2020

ESTONIJA

Estonski nogometni savez (EJL) zatražio je od vlade da odobri ponovno pokretanje sezone profesionalnog nogometa 19. svibnja kako bi se sezona završila u prosincu.

FARSKI OTOCI

Od subote Bjelorusija nije jedina europska zemlja u kojoj se igra nogomet jer su i Farski Otoci započeli sa svojom ligom.Na Farskim Otocima nije niti došlo do prekida već je, zbog klimatskih uvjeta i oštre zime, započelo novo prvenstvo, doduše dva mjeseca kasnije nego obično.

FINSKA

Klubovi su dobili dopuštenje za treniranje, premda je Finski nogometni savez kritiziran zbog nekih sigurnosnih smjernica.

GIBRALTAR

Nogometni savez Gibraltara prekinuo je sezonu, a prva tri kluba na ljestvici prije epidemije Europa, St. Joseph’s i Lincoln Red Imps – kvalificirat će se u Europu.

GRČKA

Igrači 14 grčkih klubova Super lige započeli su s treninzima u malim skupinama 5. svibnja, slijedeći stroga pravila društvene distanciranja. Klubovi se nadaju da se sezona može nastaviti 14. lipnja.

GRUZIJA

Još nema datuma pokretanja, a radna skupina nogometnog saveza razmatra nekoliko opcija za nastavak natjecanja.

HRVATSKA

Hrvatska nogometna sezona nastavlja se 30. svibnja utakmicama polufinala Kupa, dok bi tjedan dana kasnije, 6. lipnja, bilo nastavljeno natjecanje u Prvoj HNL. Sve utakmice igrat će se bez prisustva gledatelja.

ISLAND

Sezona je trebala početi 22. travnja, a završiti 26. rujna. Međutim, to je odgođeno. Liga se sada priprema za početka 14. lipnja, ako će to biti moguće.

IRSKA

Nogometni savez Irske trenutno čeka “zeleno svjetlo” zdravstvenih vlasti, a liga se nada da će započeti u lipnju.

IZRAEL

Nogometno prvenstvo nastavit će se 30. svibnja, ali navijačima neće biti dozvoljen ulazak na stadione.

KAZAHSTAN

Klubovima je bilo dopušteno nastaviti treninge od 4. svibnja, a vodstvo lige je najavilo kako bi se utakmice mogle nastaviti u lipnju ako situacija bude povoljna.

KOSOVO

Nogometno prvenstvo je prekinuto sredinom ožujka i nije određen datum kada bi se moglo nastaviti.

LATVIJA

Sva nogometna natjecanja u zemlji suspendirana su 13. ožujka i upitno je hoće li se prvenstvo nastaviti.

LITVA

Klubovima je dopušteno treniranje od 30. travnja, a vlada je priopćila kako nastoji omogućiti da se sezona nastavi.

LUKSEMBURG

Sezona je prekinuta. Nema prvaka niti ispadanja. Četiri najbolje momčadi u trenutku suspenzije izborile su plasman u kvalifikacije Lige prvaka i Europske lige.

MAĐARSKA

Nogometni savez objavio je kako će sezona početi 23. svibnja s dvije utakmice Kupa, a potom kreću ligaška natjecanja.

MALTA

Predsjednik Nogometnog saveza Malte održao je razgovore s klubovima najvišeg ranga prošlog tjedna, a predložen je početak natjecanja 1. srpnja.

MOLDAVIJA

Moldavski nogometni savez objavio je smjernice za nastavak treniranja, ali nije odredio datum nastavka lige.

NIZOZEMSKA

Nakon što je nizozemska Vlada zabranila javna događanja do rujna, prvenstvo je prekinuto, ali nije proglašen prvak. U trenutku prekida Ajax i AZ Alkmaar su dijelili prvo mjesto sa po 56 bodova, a do kraja se trebalo odigrati još devet kola. Upravo bi ta dva kluba trebala predstavljati Nizozemsku u Ligi prvaka sljedeće sezone.

Supporters will not be able to attend football matches in the Netherlands until there is a coronavirus vaccine, Dutch health minister Hugo de Jonge says. — Sky Sports (@SkySports) May 7, 2020

NORVEŠKA

Nogometni klubovi nastavili su s treninzima 7. svibnja s ciljem nastavka sezone od 16. lipnja.

POLJSKA

Liga je najavila nastavak natjecanja 29. svibnja.

PORTUGAL

Portugalska prva liga se priključila drugim europskim ligama i u utorak je objavila da nastavlja prvenstvo 4. lipnja. Portugalska je vlada ranije odobrila da se prvenstvo nastavi 30. svibnja, ali je liga ipak odlučila da se prva utakmica igra 4. lipnja kako bi se dobilo više vremena za inspekciju stadiona i kako bi se svi igrači mogli testirati na koronavirus. Deset kola prije kraja Porto vodi s bodom više od Benfice.

Portugal donate half of Euro 2020 qualifying prize money to support amateur football👏🏻 European champions Portugal will donate half of their prize money for qualifying for the now-postponed Euro 2020 championships to support amateur football amid the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/WDcu8JR90A — Sports Launchpad (@LaunchpadSports) April 14, 2020

RUMUNJSKA

Rumunjska će početi ublažavati stroge mjere od 15. svibnja, a domaći nogometni savez zemlje (FRF) nada se kako bi se liga mogla nastaviti u lipnju.

RUSIJA

Ruska Premijer liga iznijela je plan za nastavak sezone 21. ili 28. lipnja, a klubovima su predložena dva rješenja za ponovni početak kampanje. Osam kola prije kraja vodi Zenit (50) ispred Lokomotiva (41) i Krasnodara (41).

RUSSIA TODAY – ‘Let’s protect ourselves and our loved ones’: Belarus ultras call for FOOTBALL BOYCOTT due to covid-19 https://t.co/whHaud1sUv pic.twitter.com/wQXd8XVwal — Amigo News (@my_amigouk) April 3, 2020

SAN MARINO

Centri za treninge i sportski klubovi mogu se otvoriti tek 31. svibnja, što znači da su male šanse da se prvenstvo ponovno pokrene.

SJEVERNA IRSKA

Nogomet u Sjevernoj Irskoj obustavljen je barem do 31. svibnja, bez naznaka kada će se sezona nastaviti.

SJEVERNA MAKEDONIJA

Nogometni savez tek treba odrediti datum mogućeg povratka na travnjak, jer je za to potrebno odobrenje ministarstva zdravstva.

SLOVAČKA

Slovačka liga nada se završetku sezone. Klubovi treniraju, ali natjecanje neće početi prije 6. lipnja. Liga također, izrađuje planove za skraćeni kraj sezone i planove u slučaju da se uopće ne može završiti.

SLOVENIJA

U Sloveniji igrači mogu trenirati samo u malim skupinama, a ako državne vlasti dopuste, natjecanje u prvoj slovenskoj nogometnoj ligi nastavit će se u lipnju.

SRBIJA

Nogometno prvenstvo Srbije nastavit će se 30. svibnja iza zatvorenih vrata, ali u izmijenjenom formatu. Igrat će se još samo četiri kola kako bi se dovršila regularna sezona, dok su play-off za prvaka i ispadanje, koji zahtijevaju još sedam kola, ukinuti. Na ljestvici vodi Crvena zvezda sa 11 bodova više od Partizana.

ŠKOTSKA

Škotsko nogometno prvenstvo je zbog pandemije koronavirusa prekinuto najmanje do 10. lipnja. Za sve škotske lige, osim Prve, proglašen je kraj, ali sve je izglednije da će se takav scenarij primjeniti i na nju

COVID-19: Scottish champions Celtic announce salary reductions: Hi India [#item_author] Glasgow [Scotland] April 11 (ANI): The Scottish football club Celtic FC on Friday confirmed that for the period of April-June, the club’s… https://t.co/VUFws20iXc | https://t.co/Vhb7EKELqw pic.twitter.com/tN09AEzxL1 — Hemant Brahmbhatt (@hiindia) April 11, 2020

ŠVEDSKA

Švedska je izbjegla potpuno zatvaranje i mnogi klubovi treniraju. Prvenstvo bi se moglo ponovo pokrenuti 14. lipnja.

ŠVICARSKA

Vlada je dopustila da se sezona nastavi 8. lipnja, a klubovi su se vratili treninzima 11. svibnja. Liga treba donijeti odluku na skupštini 29. svibnja, a nastavak sezone prije 20. lipnja izgleda malo vjerovatno.

TURSKA

Turska liga nastavit će se 12. lipnja, a cilj je završiti prvenstvo do 26. srpnja. Turska također, planira ugostiti finale Lige prvaka u kolovozu u Istanbulu.

UKRAJINA

Posljednji sastanak Ukrajinskog nogometnog saveza bio je 29. travnja. Za sada nema odluke ili plana. Ukrajinska Premijer liga želi dovršiti sezonu, ali ne može donositi nikakve planove dok vlada ne objavi mjere.

WALES

Nogometni savez Walesa produžio je suspenziju cijelog domaćeg nogometa u državi barem do 15. svibnja, ali je objavio kako želi završiti sezonu.