NIJE IM DUGO TREBALO; BROJNE REAKCIJE POLITIČARA NA KUŠČEVIĆEVU OSTAVKU: ‘Suze sv. Lovre su uranile ove godine’

Kada je ostavku podnio sam Kuščević, oglasili su se pojedini političari kako bi prokomentirali ostavku ministra

Ministar uprave Lovro Kuščević dao je premijeru Andreju Plenkoviću mandat na raspolaganje na funkciju ministra uprave ali i na funkciju političkog tajnika HDZ-a. On je obje ostavke prihvatio, potvrdio je premijer u obraćanju medijima. Već nekoliko tjedana oporbeni zastupnici i drugi političari koji nisu dio HDZ-a pozivali su premijera Plenkovića da odluči o sudbini ministra uprave i da ga makne s funkcije.

Kada je sada to napokon napravio sam Kuščević, oglasili su se pojedini političari kako bi prokomentirali ostavku ministra.

[VIDEO] POGLEDAJTE KAKO JE KUŠČEVIĆ DAO OSTAVKU, ALI I ŠTO JE PORUČIO JAVNOSTI: ‘Ponosan sam na sve što sam napravio…’

HNS: Pitanje moralne i političke odgovornosti

Prvi je na ostavku reagirao HNS koji se nalazi u vladajućoj koaliciji. Oni su svoju reakciju izrazili priopćenjem: “Za nas u HNS-u je to pitanje moralne i političke odgovornosti svakog političara, dok će pitanje eventualne kaznene odgovornosti utvrđivati nadležna tijela. O odnosima s HDZ-om u budućnosti i političkim prioritetima HNS-a u nadolazećem razdoblju, poput povećanja plaća za 68 tisuća zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, nastavljamo razgovarati s koalicijskim partnerima, počevši od sutrašnjeg koalicijskog sastanka”

Mrsić pozvao i druge ministre na ostavku: Prestanite mučiti Hrvatsku

No, na Facebooku se oglasio nekadašnji SDP-ovac i ministar rada Mirando Mrsić, sada šef stranke “Demokrata”. Pozvao je i druge ministre koji iza sebe imaju afere da daju ostavku. No, isto je poručio i premijeru.

Grmoja: Tko još vjeruje ovoj vladi i Plenkoviću?

Kako piše Index, Mostovac Nikola Grmoja komentirao je da je zabrinjavajuć način na koji su premijer Andrej Plenković i njegove kolege u vladi u HDZ-u branili Kuščevića. Dodao je da su oni morali znati za spomenute afere i ranije. “Postavlja se pitanje vjeruje li itko više ovoj vladi i Andreju Plenkoviću”, ustvrdio je Grmoja i još kazao kako će se Most nakon ovoga pozabaviti temom lokalnih šerifa u Saboru.

Vidović: Bila je to pat pozicija

Na Kuščevićevu ostavku reagirao je i član SDP-a i politički tajnik stranke Davorko Vidović te za N1 ustvrdio da je “to bila pat pozicija pa je Plenković morao pronaći izlaz”.

“Bez druge mogućnosti – ovo je bila očekivana reakcija, kao i način na koji se to dogodilo. To će dovesti do pomaka unutar HDZ-a jer politički tajnik nije pripadnik struje koja je dominantno sklona Plenkoviću pa će biti zanimljivo vidjeti tko će biti novi politički tajnik”, komentirao je Vidović.

Hrg: Priča je riješena

“Premijer je bio dosta o odsutan ovih dana i nije bilo ni prave prilike o tome svemu razgovarati. Eto, ministar Kuščević je dao mandat na raspolaganje, premijer to prihvatio i dobro je da je ta priča riješena i da to više ne bude služilo zabavi građana na jednoj ružnoj situaciji, jer takva situacija sigrno nije dobra i donosi štetu koaliciji”, rekao je za N1 Branko Hrg, zamjenik predsjednika HNS-a.

Glavašević i suze sv. Lovre

Međutim i političari aktivni na Twitteru nisu ostali bez komentara. Bojan Glavašević, nezavisni zastupnik i bivši SDP-ovac, nadovezao se na tweet drugog korisnika koji govori o “suzama sv. Lovre” referirajući se na Kuščevićevu ostavku.

Dobro prognozirao @BaketaNikola, suze sv.Lovre uranile ove godine https://t.co/kBkwAJLqMS — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) July 8, 2019

Vukas nahvalio medije, ali tvrdi da izostaju reakcije institucija

Politički tajnik SDP-a Nikša Vukas u ponedjeljak je ustvrdio da i u slučaju Lovre Kuščevića izostaju reakcije institucija.

“U cijeloj priči vezanoj za afere Lovre Kuščevića, koje i svi mi koji smo pozorno pratili ne možemo izbrojati, važnu ulogu su odigrali mediji koji rade svoj posao i ukazuju na ovakve anomalije na dužnosničkim pozicijama. Na žalost, vidimo da i u slučaju Lovre Kuščevića, kao i prethodnih ministara s aferama, izostaju reakcije institucija”, komentirao je Vukas na svom Facebook profilu ostavke Kuščevića na dužnost ministra uprave i političkog tajnika HDZ-a.

“Potrebna je reforma sustava, jer micanje jedne osobe ne rješava problem. Nedostatak pravne sigurnosti stvara nepovjerenje u sustav, a to je jedan od razloga zbog kojih ljudi iseljavaju iz Hrvatske. SDP će dati svoj doprinos borbi protiv korupcije kroz niz antikorupcijskih mjera koje ćemo uskoro predstaviti javnosti. Borba protiv sveprisutne korupcije nam je prioritet”, napisao je Vukas povodom Kuščevićeve ostavke.