Nicović smatra da bi atentat bio bruka za državu

Avion atentator čeka da ga plate da ponovo zataji, Nicović smatra da može da se spreči

Nekadašnji načelnik beogradske policije Marko Nicović ocenio je večeras da iza namere kriminalnih grupa da izazovu kvar na vladinom avionu može da stoji svako ko ima novac da plati profesionalce, ali je dodao da se nada da su službe bezbednosti sposobne da spreče tako nesto.

Nicović je za Tanjug rekao da nije isključeno da iza takvog pokušaja stoje uticajni tajkuni, klan Darka Šarića, možda čak i albanski lobi, odnosno da je diverzija moguća sa više strana, te da bi atentat na nekog funkcionera vlade svakako doveo do potresa na političkoj sceni Srbije, možda do novog izbornog ciklusa, a sve to, kaže Nicović, ekonomski bi unazadilo zemlju.

On je, međutim, rekao da se nada da su službe bezbednosti sposobne da spreče tako nešto, te dodao da bi u suprotnom “svi, od prvog do poslednjeg čoveka u službi trebalo da idu u penziju zbog nesavesnog obavljanja službenih obaveza”.

“Bilo kakav incident takve vrste bio bi bruka za državu, a za službe posebno“, zaključio je Nicović.

Direkcija policije obavestila je, na osnovu informacije BIA, premijera Ivicu Dačića o saznanju da vođe pojedinih kriminalnih klanova nastoje da za interese svojih kriminalnih grupa, uz pomoć određenih osoba koje imaju pristup vladinom avionu, izazovu na njemu kvar u inostranstvu tokom putovanja predsednika, premijera ili prvog potpredsednika Vlade, saopštio je sinoć MUP.