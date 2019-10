NEVJEROJATNI PRIZORI: Pogledajte u kakvom je stanju bio brod kojim je upravljao nestali kapetan. Može li se ovime ploviti?

Dok se s nestrpljenjem očekuje odgovor Kolindinog francuskog kolege, otkrivaju se detalji stanja ovog tegljača… malo je reći da je u katastrofalnom stanju

Od jučer potpisuje se peticija za nastavak potrage za nestalim pomorcima broda Bourbon Rhode na Atlantiku, a danas je intervenirala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je pisala francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu te od njega tražila da se zauzme za ponovno razmatranje potrage za nestalim pomorcima na čelu s kapetanom Dinom Miškićem, pišu Vijesti.hr.

Dok se s nestrpljenjem očekuje odgovor Kolindinog francuskog kolege, otkrivaju se detalji stanja ovog tegljača. Malo je reći da je u katastrofalnom stanju.

Može li ovakav brod ploviti?

Fotografije inspekcijskog nadzora nad brodom na uvid je dobila Slobodna Dalmacija, a one pokazuju da je brod minimalno održavan. Prema izvještaju je brod star i loše održavan, a nezadovoljavajuću ocjenu dobili su vanjska oplata broda te pramčani potisnik. Fotografije pokazuju da je vanjska oplata u inzimno lošem stanju te da joj je preporučeno obnavljanje. Kako piše Slobodna Dalmacija, za oplatu je preporučeno obnavljanje u cijelosti, a nužno je struganje, čišćenje, bojanje. Izmjena ulja i brtvila bili su neophodni za pramčani potisnik, kao i čišćenje i testiranje krila propelera, ali i popravak električnog motora.

Nalaz kaže da se hladnjaci i ventili “za sada drže”, no da svi trebaju servis. Na sigurnost plovidbe ne utječe najviše dijelova koji su ocijenjeni sa zadovoljavajućom ocjenom. Baš takvu ocjenu dobila su i vodopropusna vrata, a među nedostacima našla se promjena brtvila na svim vratima. Iz transkripta posljednje komunikacije kapetana Dine Miškića stoji da su kormilarnica i strojarnica izolirane vodenopropusnim pregradama, no da voda i dalje raste. To je ujedno posljednja poruka s broda.

Iz sindikata pomoraca poručili: ‘Potraga se mora nastaviti’

“Faktor sreće je tu veliki i njega ne treba ignorirati i puno puta se pokazalo da nejga ne treba ignorirati. Puno puta u povijesti se pokazalo kad se odustalo od potrage da je sve završilo sretno. Splavi su uočljive. One su kreirane tako da su vrlo uočljive i mi iskreno se nadamo da će u skoro vrijeme doći neka dobra vijest”, kazao je jučer za RTL Neven Melvan, glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske.

Upravo tome se nada cijela Hrvatska, osobito onih 26 tisuća ljudi koji su peticiju potpisali.

