NEVJEROJATNO BAHAĆENJE NA JADRANU: Strani investitor ogradio put do plaže, mještani tvrde – ‘ovo je najava nečeg goreg’

Ignorirao je i sudske presude, Omiš za sada samo najavljuje da će djelovati, mještani vjeruju da ovo vodi prenamjeni zemljišta

U Marušićima kod Omiša strani investitor je jednostavno pregradio put do plaže pa svi ostali, i domaći i turisti, more mogu jedino gledati s mora. Kako piše Dnevnik.hr,. već je ranije osuđivan zbog bespravne gradnje, no zid kojim je pregradio stoljetni put ne namjerava rušiti. Oglušio se i na posljednju odluku kojom mu sud nalaže da ga ukloni. O ovom smo slučaju pisali još u svibnju. Sezona je u punom jeku, ali problem i dalje postoji.

TALIJAN ZATVORIO PUT DO PLAŽE KOJA SLOVI ZA JEDNU OD NAJLJEPŠIH U HRVATSKOJ: ‘Pristupa plaži nema! Ne postoji!’

“Gosti koji su rezervirali, pisalo je 70 metara sad je 700, mi ih moramo lagat jer smo u kreditima, obvezama, ako to ne napravimo onda smo u debelom minusu jer banka ne pita”, požalio se Ivo Lendić, vlasnik apartmana.

Odvjetnici investitora šute, a u gradu Omišu kažu da će reagirati, no za sada sve ostaje na najavama.

Prebacivanje loptice

“Sve nam stiže uredno računi, a koga god da zovnemo kome god da se obratimo samo guraju lopticu jedni na druge”, kaže Lendić.

“Ne znam kakvu bi mi mogli mjeru poduzeti da se to čuje. Da zatvorimo na primjer gori magistralu? Pa neka se čuje”, dodaje Kata Pejković, također vlasnica apartmana.

Htjeli smo do plaže, ali kažu da uobičajeno treba pet minuta, ali sada je put do plaže zatvoren”, kaže Alessandro iz Argentine.

Prvi korak do ‘kuščevićizacije’

“Mislim da ne bih više došla, ostane li ovakav put do plaže. Kad sam na odmoru, želim da sve bude jednostavno”, kaže Doris iz Austrije.

Stanovnici su uvjereni kako je konačni cilj ove priče prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Zasad je sigurno tek da mještani na zaradu od turizma mogu ove sezone – zaboraviti.