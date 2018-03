Net.hr otkriva iz kojeg je megaluksuznog hotela Lucić slao nage selfije, sobe tamo koštaju 19.800 kuna!

Saborski zastupnik Franjo Lucić službeno je, po prijavljenoj imovinskoj kartici, najsiromašniji zastupnik HDZ-a. Ustvrdio je da nema baš ništa, ni automobil ni nekretnine ni ušteđevinu, osim jedne bezvrijedne njive. Međutim, kako ekskluzivno otkriva Net.hr, Lucić je pronašao sredstva za odsjedanje u megaluksuznom grčkom hotelu Grande Bretange, u kojem cijena jedne noći ide i do nevjerojatnih 19 tisuća kuna.

Iz tog je hotela, otkriva Net.hr, Lucić slao svoje nage fotografije ljubavnici, u isto vrijeme dok je trebao sjediti na sjednicama Sabora. Zbog tih je intimnih fotografija Franjo Lucić, kao veliki zagovornik obiteljskih vrijednosti, vjere i domovine završio u velikom seks skandalu, prvom takve vrste u Hrvatskoj. Hotel Grande Bretange nazivaju najelegantnijim u Ateni. Ima 5 zvjezdica, nalazi se u izvanrednom dijelu grada, svega 600 metara od antičkih spomenika, a ističe se neumjerenim luksuzom i komforom. Privlači samo najbogatiju i probranu klijentelu, stoji u turističkim vodičima.

Gostima nudi unutarnje i vanjske bazene, veliki spa s posebnim termalnim kupkama, ledenim sobama i egzotičnim masažama. Tu je i bogato opremljeni vinski podrum, kao i rakošna terasa na krovu. Pogled, kako kažu u hotelu, jedan je od najboljih u gradu i puca na Akropolu, a goste do aerodroma prebacuju specijalnim VIP vozilima. Prosjek cijena kreće se oko 3000 kuna po noći, no gostima nude i znatno ugodniji smještaj u većim sobama, čija cijena ide do 19 tisuća i 800 kuna. Nepoznato je u kakvoj je sobi spavao Lucić, koji još uvijek negira cijelu aferu.

Hotel je otvoren 1874. godine, a u njemu su odsjedali brojni svjetski moćnici poput Adolfa Hitlera, Angele Merkel, engleskih kraljeva i kraljica i svjetskih premijera, njih više od 40. Tijekom Drugog svjetskog rata, Hotel Grande Bretange služio je kao sjedište nacističkih operacija, a 2003. godine renoviran je za više od 100 milijuna eura. Posebno se hvale vrhunskom kuhinjom i odabirom namirnica.

Lucić je, doznaje Net.hr, u Ateni bio s hrvatskom nogometnom reprezentacijom i službenicima HNS-a, tijekom kvalifikacijskih utakmica protiv Grčke. U turboluksuznom atenskom hotelu spavao je najmanje dvije noći, kažu naši izvori, a fotografije je slao da se pohvali luksuzom koji si je priuštio. U istom mjesecu kad je boravio u Ateni, Luciću je izrečena kazna od 900 kuna zbog rekordne lijenosti u Saboru – propustio je šest rasprava.

Lucić se tijekom godina obogatio brojnim malverzacijama, uključujući muljaže s braniteljskim kreditima. Umjesto zapošljavanja branitelja, Lucić je izgradio 60 vikendica na obali, a kad se našao na meti istražitelja, dio poslovanja prebacio je na suprugu. Kojoj danas, bez sumnje, zbog kolosalne afere njezina supruga nije lako.