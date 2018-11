NET.HR OTKRIVA: Državna agencija koja bi trebala istraživati Agrokor angažirala PR ured koji radi za tu kompaniju

Pitali smo Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga bavi li se transakcijama Agrokorovih kompanija iz vremena kad je grupa Borg pripremala lex Agrokor i tražili pojašnjenje angažmana Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri, s obzirom da ista PR agencija vodi i krizno komuniciranje u samom Agrokoru

Je li bilo trgovanja povlaštenim informacijama u vrijeme dok se pisao lex Agrokor? Je li se netko od onih koji su bili na izvoru informacija, daleko od očiju javnosti, u tajnim kružocima neformalne grupe koja je pisala lex Agrokor okoristio situacijom i dojavio nekome od svojih da bi trebalo hitno kupiti ove ili one dionice? Je li moguće da to ne zanima “nadležne institucije” u Hrvatskoj?

U veljači i ožujku 2017. godine Agrokor, odnosno, Agrokorove tvrtke bile su još uvijek “žive” na hrvatskom tržištu, znalo se da je kompanija u krizi, vidjelo golim okom, u većini medija razmatralo se što će biti s golemom kompanijom koja može potresti hrvatsko gospodarstvo, a mnogi političari, pa i pojedini novinari, tražili su da se “ne talasa” previše po medijima da se ne bi – ugrozilo Agrokor. Dionicama tvrtki u sastavu Agrokora koje su izlistane na Zagrebačkoj burzi trgovalo se sve do 27. travnja 2017. godine kada je trgovinu obustavila upravo Burza, a prvi trag reakcije Hanfe, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, stiže 2. svibnja 2017. godine.

Dakle, dionicama Agrokorovih tvrtki – Leda, Belja, PIK-a Vinkovci, Tiska, Vupika, Zvijezde, Žitnjaka i Jamnice, trgovalo se i u vrijeme kada je nastajala neformalna grupa koja je nakon otkrića mail korespodencije bivše potpredsjednice Vlade, Martine Dalić, i njezinih suradnika, nazvana “Borg”. Nema traga da se tim pitanjima pozabavio Uskok kada je provodio “izvidne radnje”, no, što je s “izvidima” Hanfe?

Što je Hanfa poduzela u vezi Agrokora?

Kada je u svibnju 2018. , dakle, nakon pucanja Afere Hotmail, odnosno otkrića tko je sve bio u neformalnoj grupi, te potencijalno, mogao doći do povlaštenih informacija, šef Hanfe Ante Žigman u intervjuu Poslovnom dnevniku posve precizno pitan hoće li se to razdoblje istraživati, odnosno “hoće li Hanfa još jednom pregledati transakcije Agrokorovih kompanija od 22. veljače 2017. do 10. travnja”, Ante Žigman je odgovorio da je “nadzor u tijeku.”

“Ovisno o rezultatima provedenog nadzora, Hanfa poduzima odgovarajuće nadzorne mjere i podnosi prijave nadležnim tijelima, ali napominjemo kako Hanfa ne daje obavijesti o tijeku postupaka koje provodi, već u slučaju poduzimanja nadzornih mjera izvješćuje javnost sukladno Zakonu o Hanfi”, dogovorio je Žigman. Nakon tog intervjua ni Žigman niti Hanfa nisu obavijestili ni o kakvim mjerama, pa bi se dalo zaključiti da: ili nadzor još traje ili nisu poduzete nikakve mjere.

Na upit Net.hr-a i danas dobivamo jednako neodređen odgovor, koji bi mogao značiti i ovo i ono: “Nadzorni procesi u HANFA-i provode se, između ostalih, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku te je riječ o zasebnim postupcima koji se ne mogu niti na koji način povezivati sa svakodnevnim, operativnim radom institucije. S obzirom na to da HANFA u postupcima nadzora primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku te da je njezin rad reguliran Zakonom o HANFA-i i drugim relevantnim zakonima, HANFA nije u mogućnosti komentirati konkretne slučajeve nadzora, već izvješćuje javnost uzimajući u obzir odredbe spomenutih zakona.”

Poslije Mateka dolazi čovjek Martine Dalić

Na čelu Hanfe došlo je do promjene u siječnju 2018. Dotadašnji šef, Petar Pierre Matek, također se spominjao kao jedan od onih koji je sve znao što se zbiva u Agrokoru, ali – nije reagirao, pa se već krajem 2017. počelo govoriti da će Matek biti smijenjen upravo zbog toga što Hanfa nije reagirala u slučaju Agrokor, u ranijoj fazi, dok ga je još vodio Ivica Todorić. Kada je krajem siječnja odlučeno da ga mijenja Ante Žigman, prva je reakcija bila: Martina Dalić stavlja “svog čovjeka.”

U tom trenutku u Ministarstvu gospodarstva na mjestu državne tajnice već je radila njegova supruga Nataša Mikuš Žigman, koju je na to mjesto povukla Martina Dalić s pozicije ravnateljice SAFU (Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU), a nije bila nikakva tajna da su Žigmanovi dugogodišnji prijatelji s obitelji Dalić. Ante Žigman i Martina Dalić znali su se još iz vremena kada je Martina Dalić radila u Ministarstvu financija, u vrijeme Borislava Škegre, odnosno, za oboje se govorilo da su pripadnici tzv. Škegrina kruga.

Od 2004. do 2008. radili su kao državni tajnici u Ministarstvu financija pod vodstvom Ivana Šukera, a onda oboje odlaze u Partner banku, Dalić na mjesto predsjednice Uprave, a Žigman na mjesto člana Uprave. Vlasnik male banke koja se specijalizirala prije svega za podršku poduzetnicima je Božo Čulo, a predsjednik Nadzornog odbora u vrijeme angažmana dvojca Dalić-Žigman bio je Borislav Škegro. 2010. Martina Dalić iz Partner banke odlazi na mjesto ministrice financija u Vladi Jadranke Kosor, 2011. odlazi i Žigman u HNB, na mjesto savjetnika guvernera za fiskalnu politiku, a 2012. s mjesta predsjednika NO u Partner banci razriješen je i Borislav Škegro.

Vidovita Partner banka

Net.hr je svibnju ove godine zabilježio zanimljivost: predsjednik Uprave Partner banke pohvalio se kako je izloženost njihove banke prema Agrokoru bila jednaka nuli jer su bili “vidovitiji” od mnogih drugih banaka i još 2016. povukli se iz odnosa s Agrokorovim tvrtkama. Naravno, izglednije je da su samo bili dobro informirani s obzirom na svoje ugledne bivše menadžere. I Dalić i Žigman bili su dugogodišnji predavači na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta u vlasništvu poznatog ekonomiste vezanog uz “tvrđu” liniju HDZ-a, Đure Njavre.

Zanimljivo je da je Ante Žigman kritizirao rad svog prethodnika, Mateka, u slučaju Agrokor, da je rekao da Hanfa nije reagirala dovoljno “konkretno i intenzivno”. Žigman je naglašavao da će raditi drugačije, a za to je najavio i određene promjene, reorganizaciju Hanfe i kadrovsko ojačavanje “kako bi se u prvom redu povećala efikasnost nadzora i pojačalo upravljanje rizicima, te odnosi s međunarodnim institucijama”.

Postupci nadzora traju i traju…

Do ovog trenutka ni Žigman kao predsjednik Upravnog vijeća, niti Hanfa kao institucija, nisu se oglasili ni sa kakvim rezultatima oko mnogih spornih pitanja u slučaju Agrokor, koja bi oni možda mogli rasvijetliti. Niti se, kako vidimo iz njihova odgovora, može išta više saznati o tome. Istovremeno, Hanfa je odlučila angažirati PR agenciju, i to upravo onu agenciju koja je nakon donošenja lex Agrokora, prvi izvanredni upravitelj, Ante Ramljak, preko prvog savjetnika AlixPartners, angažirao u savjetničkom timu: Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri.

Iako Hanfa ima Ured za odnose s javnošću s iskusnim kadrom, na upit Net.hr-a potvrđuju da su se odlučili angažirati i agenciju za dodatne usluge iz tog područja: “Ugovor s PR agencijom potpisan je 18. rujna 2018., za razdoblje do kraja godine, a kako bi agencija izvršila uslugu PR savjetovanja, napravila analizu dosadašnje komunikacije HANFA-e prema javnosti te predložila promjene koje bi doprinijele većoj otvorenosti i boljoj komunikaciji HANFA-e prema javnosti, a što do sada možda i nije bio slučaj. Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri odabrana je kao najpovoljnija od svih pristiglih ponuda i to tek u drugoj polovici rujna.”

Činjenica međutim jest da je komunikacijska savjetnica, Kristina Laco, dugogodišnja suradnica Martine Dalić, a njezina Agencija surađivala je i u Ministarstvu gospodarstva, a u Agrokoru je uključena u sve procese, službeno, nakon donošenja lex Agrokora, ali nema sumnje, informirana i o svim potezima iz tzv Borg faze. Poznato je da je Martina Dalić u svom iskazu pred Uskokom izjavila da je Agencija Kristine Laco bila angažirana u Ministarstvu gospodarstva “na poslovima jačanja vidljivosti fondova EU”, ali i da je pomagala tadašnjoj glasnogovornici Vlade, Sunčani Glavak, oko novinarskih upita i komunikacije s medijima oko Agrokora.

Sukob interesa? Ne, ako pitatate Hanfu

Zbog sumnji da je novcem iz EU Vlada plaćala i taj angažman nevladina organizacija GONG podnijela je prijavu i Olafu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara. Nije li onda angažman PR agencije koja je bila u Vladi RH uključena u komuniciranje o Agrokoru u vrijeme dok se formirala neformalna skupina za pisanje lex Agrokora, a sada još uvijek vodi “krizno komuniciranje” u Agrokoru, u Hanfi, dakle, regulatornom tijelu koje – izgledno – još uvijek analizira poteze iz Agrokora, sukob interesa? U Hanfi kažu da s time nemaju problem:

“HANFA je regulatorno tijelo s javno-pravnim ovlastima koje provodi nadzor nad tržištem kapitala i drugim zakonom propisanim subjektima nadzora, što je precizno definirano Zakonom o HANFA-i, te se korištenje usluga bilo kojeg dobavljača za svakodnevan rad agencije niti na koji način ne može dovoditi u vezu s nadzornim procesima. HANFA u svom radu djeluje profesionalno i neovisno, s primarnim ciljem zaštite i održanja stabilnosti financijskog sustava.”

Prijatelji, kumovi i prijatelji prijatelja

Udruga manjinskih dioničara Agrokora više puta se, nakon donošenja lex Agrokora, obraćala Hanfi, no ne nalazimo da je Hanfa ikada utvrdila ikakve nepravilnosti ili krenula u “daljnje postupanje”. Na upit Net.hr-a, Miroslav Jeličić Purko, voditelj Udruge, potvrđuje da su više puta tražili reakciju Hanfe, posebno u onoj ranijoj fazi, u vrijeme dok ju je vodio Matek. Ukazivali su između ostalog, na “nastanak obveze za preuzimanje manjinskih udjela zbog prijenosa kontrole na Knighthead i ostale zajmodavce po osnovi roll up-a, na zlouptrebu povlaštenih informacija od osoba koje su sudjelovale u izradi zakona i implementaciji postupka izvanredne uprave, na grube povrede Uredbe o zloupotrebi tržišta…” itd.

No, jesu li ikada dobili ikakav odgovor ili nalaz? “Za sada nismo dobili odgovor ni na jedno od postavljenih pitanja, osim da će Hanfa postupiti po službenoj dužnosti”, odgovara Purko. Ne treba niti naglasiti da je za pojedine upite prošlo već više od godinu dana.

Činjenicu da je Hanfa nedavno angažirala Komunikacijski ured koji je angažirala Izvanredna uprava u Agrokoru Jeličić Purko nije htio komentirati.

I Ante Žigman i Kristina Laco bili su na promociji knjige Martine Dalić. Oboje su dugogodišnji prijatelji bivše ministrice i pripadaju istom krugu. Kristina Laco u knjizi se spominje samo jednom, kada se obrazlaže zašto ju je angažirao Ante Ramljak, a Žigman se uopće ne spominje. No, u čuvenom odlomku u kojem bivša potpredsjednica Vlade govori o “nadzornim institucijama” koje su u slučaju Todorićevog Agrokora zakazale, spominje se i Hanfa, a bivšeg predsjednika Upravnog vijeća (Mateka) proziva zato što “nije smatrao da ima ikakvu obavezu išta poduzeti.”

Kada je Žigman preuzeo Hanfu neki su naslovi na portalima glasili doslovno: “Hoće li ministricu Dalić istraživati njezin prijatelj?!”. 11 mjeseci kasnije može se konstatirati da prijatelj nije ništa istražio, ili još istražuje. Za svaki slučaj uzeo je i pojačanje, opet prijateljsko, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri.

Neformalna grupa za pisanje lex Agrokora nastala je na prijateljskim osnovama, pozivani su prijatelji, kumovi i prijatelji prijatelja. U savjetničkoj ekipi koja je radila za izvanredne upravitelje u Agrokoru opet se vrte prijatelji i prijatelji prijatelja i ubiru milijunske honorare.

Prijateljski krug se, međutim, proširio i na nadzorne institucije. Sve po zakonu, naglašavaju u Hanfi. Ali, nije li, naprosto, otrovno za demokraciju?