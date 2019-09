NE ZNA SE UZROK, ALI POSLJEDICE ZNAJU BITI TRAGIČNE: Čak 80 posto novih majki prolazi kroz ovo. Ako eskalira, može biti kobno

Ono što svakako zabrinjava jest podatak da jedna od tisuću majki može razviti psihozu uzrokovanu postporođajnom depresijom

Potsporođajna depresija je poremećaj koje žene baca u stanje slično predmenstrualnom sindromu te se uglavnom javlja u prvih četiri do osam tjedana nakon poroda. No, može se dogoditi kasnije, tijekom prve godine djetetova života. Moderni naziv za postporođajnu depresiju je “baby blues”, a ova pojava uopće nije neubičajena. Samo se možda o njoj ne govori često. Ono što svakako zabrinjava jest podatak da jedna od tisuću majki može razviti psihozu uzrokovanu postporođajnom depresijom, piše Telegraf. To znači da se majka nalazi u stanju u kojem predstavlja opasnost za dijete. Može se dogoditi da pokušaju ubiti potomstvo.

POSTPOROĐAJNA DEPRESIJA I PSIHOZA: Koliko je česta i kako se boriti s njome

U stanju psihoze majke žele nauditi djetetu

Mirjana G. iz Beograda je prije nekoliko tjedana u naselju Žarkovo bacila bebu u kontejner i tako šokirala i srpsku, ali i javnost u regiji, piše Telegraf. Tijekom dosadašnje istrage, sudski vještaci su utvrdili da je Beograđanka bolovala od postporođajne depresije kada je tek rođenog sina bacila u kontejner skupa s posteljicom. Trisedetogodišnja Jelena J. iz Srbije je nedugo nakon porođaja osjetila promjene raspoloženja, no to je pripisivala novonastalnoj situaciji. Nakon toga je nastupila nesanica. Žena je postala previše zaštitinički nastrojena prema bebi pa čak nije dopuštala ni bivšem suprugu da drži bebu. Nakon mjesec dana, Jelenino stanje je eskaliralo i tada su ju fizički morali odvojiti od bebe pa je nasilno odvedena u bolnicu na liječenje.

Slučaj iz SAD-a pokazuje koliko postporođajna depresija može biti opasna za dijete. Andrea Jets iz Teksasa je udavila svoje petero djece u kadi. Majka ima dugu povijest mentalnih bolesti, a priznala da je da joj je “Sotona naredio da ubije svoju djecu”. Premda je u trenutku ubojstva patila od teške psihoze, žena je osuđena na doživotni zatvor.

Brojni razlozi nastanka postporođajne depresije

“Odrasla žena očekuje da će majčinstvo biti jedno od najboljih iskustva u njenom životu, a nažalost, mnoge žene pate same, osjećaju se jadno, ali nisu svjesne da poremećaji raspoloženja imaju ime”, objašnjava Karen Clayman, osnivačica i direktorica odjela za postporođajnu depresiju u Philadephiji.

Razloga za postporođajnu depresiju je mnogo – to može biti neprestani plač bebe, neispavanost te bol od dojenja jer se tada svaka žena osjeća razdražljivo, a one osjetljivije mogu i poplaviti. Majke ovakvi osjećaji preplave uglavnom tri do četiri dana nakon rođenja bebe, a normalno je da nestanu već nakon nekoliko tjedana. U slučaju da stanje traje više od dva tjedna, nove majke onda obole od postporođajne depresije srednjeg intenziteta. Samo 12 do 16 posto žena doživljava osjećaj potištenosti, smanjene koncentracije, gubitak interesa, zaboravnost i nakon tog razdoblja.

Više vrsta čedomorstava

Znanstvenici koji se bave proučavanjem čedomorstva razlikuju nekoliko grupa roditelja koji ubijaju vlastitu djecu. U jednu grupu spadaju oni koji dijete ubiju zbog psihotičnih zabluda, odnosno iz straha da će ih dijete povrijediti dok su u drugoj grupi oni koji ubijaju svoju djecu zbog duboke depresije.

U treću skupinu pripadaju oni koji to čine iz religijskih uvjerenja i vjerovanja da će im ubojstvom biti omogućen ulazak u zagrobni život koji je mirniji od njihovog trenutnog života. Doduše, postoje i roditelji koji djecu ubijaju iz osvete i bijesa protiv drugog roditelja, kako bi maksimalno povrijedili osobu. Takvo čedomorstvo najčešće je kod očeva.

Terapija za postporođajnu depresiju

Stručnjaci koji se bave postporođajnom depresijom većinom se slažu da bi se terapija trebala sastojati od kombinacije razgovora i lijekova. Naime, takva vesta terapije smatra se najučinkovitijom u borbi protiv postporođajne depresije. Agresiviniji tretman trebaju žene koje su oboljele od postporođajne psihoze jer one predstavljaju prijetnju i za sebe i za bebu.

Polovica žena ponovno dobije postporođajnu depresiju kada rode drugo dijete. Ono što bi svi trebali imati na umu jest da postporođajna depresija postoji, jako je realna i česta te da bi se svi trebali educirati o tome kako ubuduće ne bi došlo do tragičnih situacija.

