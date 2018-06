NE SPREMAJTE DUGE RUKAVE: Još je ostalo malo vremena za sunce i plažu, od sredine sljedećeg tjedna na to možete zaboraviti

Tek s idućim vikendom može se očekivati ljetno vrijeme.

Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano, no uz promjenljivu naoblaku tek rijetko može pasti malo kiše, prognozira za nedjelju Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, u istočnoj Hrvatskoj sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, a poslijepodne prolazno i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 23, na Jadranu od 23 do 27 stupnjeva Celzijevih.

Sutra nešto više kiše

U ponedjeljak će biti djelomice sunčano, a na kopnu i sjevernom Jadranu povremeno uz više oblaka može pasti malo kiše. Puhat će slab sjeverni vjetar, a u gorju će udari biti i jači.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, uglavnom podno Velebita na udare i olujna bura, prolazno i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, duž obale od 14 do 19, a najviša dnevna u unutrašnjosti od 19 do 23 te na Jadranu od 24 do 27 °C.

Slično će biti i u utorak, no onda se očekuje pogoršanje, osobito u unutrašnjosti, s kišom, grmljavinom i zahlađenjem. Ipak, idući vikend bi trebao biti sunčan i vedar, barem na zapadu, dok bi Slavonija i tada mogla kisnuti.