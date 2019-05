NASTAVAK RATA U HDZ-U, KOVAČ PORUČIO PLENKOVIĆU: ‘Stranka ne može biti talac ega jedne osobe. Ja sam trebao biti na listi’

Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova kritizirao je, između ostalog, i stranačku listu na kojoj je, po njegovim riječima, on trebao biti prvi

Gostujući u RTL-u Danas, saborski zastupnik HDZ-a Miro Kovač osvrnuo se na loš rezultat svoje stranke na izborima za Europski parlement. Smatra da ovaj rezultat pokazuje kako su građani poslali jasnu poruku HDZ-u.

“Moramo najprije vidjeti što je bilo nedovoljno dobro u ovoj kampanji, zašto je HDZ postigao najslabiji rezultat dosad na nacionalnoj razini. Birači nisu prepoznali vrijednost naše liste. To treba jasno reći. Dogodio se birački neposluh, u Dalmaciji bismo rekli da ‘triba vratiti dite materi’. Birači su poručili: ‘Ovakav HDZ mi ne želimo’. On je otišao lijevo od centra, to je njihova prouka”, kazao je Kovač.

Kritizirao je i listu na kojoj je, smatra, trebao biti i on. “O listi se odlučivalo na stranačkim tijelima, ja sam pozvan na razgovor, iznio sam varijantu za koju mislim da bi za HDZ bila dobra, da bude prepoznatljivosti. Ljudi su mi sa strane govorili da bih trebao biti nositelj liste, kao što je Plenković bio prije nekoliko godina kad ga je Karamarko stavio iako mu nije bio drag. Karamarko je ego zatomio u interesu HDZ-a, okupio je sve jake ljude i HDZ je pobijedio rezultatom koji je bio fantastičan”, rekao je Kovač.

Plenković i njegov ego

“Znači li to da Plenković nije uspio zatomiti ego?”, pitala ga je RTL-ova Damira Gregoret. “Mene je iznenadio Bernardić koji je stavio svoje suparnike na listu, pokazao je jednu širinu i postigao rezultat neočekivan za SDP. Bernardić je pokazao da je stranački interes važniji od osobnog. Nijedna demokratska organizaicja ne može biti talac jedne osobe i njegova ega!”, odgovorio je Kovač.

Misli li time na Plenkovića, Kovač kaže: “To vrijedi za sve demokratske stranke”.

Za Stierovu ambiciju, koji je danas također prozvao Plenkovića, Kovač kaže da je legitimna. A što se pak tiče njegovih osobnih ambicija, kaže kako je sve jasno. “Imam ambiciju pomoći HDZ-u. Ponudit ću sebe kada za to dođe vrijeme. Želim donijeti HDZ tamo gdje je on važan, da bude narodnjački, demokršćanski i ono što je radio Tuđman, da desno od HDZ-a ne smije biti nijedne snažne demokratski legitimirane stranke. Znači da postoji formula, postoji recept, ima u HDZ-u pametnih ljudi, pametnih žena, pametnih radnika, pametnih intelektualaca”, zaključio je Kovač.