NAPETO U BEOGRADU: Prosvjednici se sukobili s policijom, opkolili Vučića i ne daju mu da izađe van: ‘Past ćeš do Uskrsa!’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u nedjelju iz zgrade predsjedništva da Srbija neće dozvoliti da se nasiljem itko ugrožava i da će svi koji krše zakon biti procesuirani, dok su ispred zgrade predsjedništva tisuće građana prosvjedovale protiv njega okružene jakim policijskim snagama.

Vučić je povodom upada prosvjednika u subotu u zgradu srbijanske radio televizije kazao da Srbija dozvoljava prosvjede sve dok ne dođe do nasilja.

Svojom konferencijom za novinare želio je pokazati da “strah ne smije postoji prema huliganima batinašima i fašistima Bošku Obradoviću i tajkunskim liderima Draganu Đilasu i Vuku Jeremiću“.

“Mislili su da neću smjeti doći ovdje. Ja nemam straha. Mogu samo izgubiti život. Nastavit ću se boriti za Srbiju jer od toga nema ničeg važnijeg”, rekao je Vučić.

Na poziv Saveza za Srbiju građani su se okupili ispred zgrade Predsjedništva u Beogradu gdje je Vučić održao konferenciju za novinare.

“Nećemo dopustiti Aleksandru Vučiću da uništava ovu zemlju”, poručio je Borko Stefanović iz Ljevice Srbije pozivajući prosvjednike da ostanu mirni i ne sukobljavaju se s policijom.

Prosvjednici su u jednom trenutku probili ogradu oko Predsjedništva i došlo je do naguravanja policije i prosvjednika.

NOVO – 14:06 – Policija je počela privoditi ljude, tako barem tvrde organizatori.

13:58 – “Vučić jedino štakorskim kanalima može izaći iz zgrade Predsjedništva. Može birati – hoće li biti čovjek i podnijeti ostavku ili biti štakor pa izaći štakorskim kanalima. Nema povlačenja, nema predaje, nema nazad, ne idemo dok ne vidimo kraj ovom režimu”, poručio je Obradović.

13:48 – Jedan od čelnika prosvjeda Boško Obradović obratio se prosvjednicima.

“Danas smo prisustvovali konferenciji za medije najvećeg lažova u povijesti Srbije Aleksandra Vučića. Napravili smo veliki obruč oko predsjedništva, gotov si, opkoljen si, puko si”, poručio je Vučiću.

13:38 – Novinari su izvedeni iz zgrade uz jake mjere osiguranja, javlja N1. Vođa prosvjeda Boško Obradović vratio se pred zgradu Predsjedništva, govodi ljudima da naprave obruč oko zgrade kako bi cijeli svijet vidio da je Vučić opkoljen.

13:22 – Okupljenima se obratio i Vuk Jeremić:

“Nije vjerovao da ćemo se okupiti ovdje. On nas je ovdje pozvao, nismo mi ovdje zbog njega. Iznenadili smo Srbiju i cijeli svijet. Stvari više neće biti iste kao prije. Gotov je, gotov je! On danas nije smio izaći iz zgrade Predsjedništva, s njim više nema razgovora. Razgovarao sam s policijom, ljudi, oni su na našoj strani, to vam garantiram. Skinut će kacige na dan kad bude padao, a ja vam kažem, past će prije Uskrsa.”

13:14 – “Tražimo ostavke predsjednika Srbije Vučića, premijerke Brnabić, predsjednice Skupštine Maje Vojković. Tražimo slobodu medija od barem šest mjeseci, a nakon toga slobodne izbore”, poručili su. “Ništa nije gotovo, tek počinje”, rekao je njihov predstavnik i dodao kako je jedan od sljedećih prosvjeda ispred Televizije PINK.

13:11 – Masa izvikuje “Ostavka, ostavka”, “SNS – RTS”.

“On ne razumije posao koji se bavi. Pravi predsjednik je predsjednik svih nas i mora sa svima razgovarati. Dokad će RTS biti ovakav kakav jest. Mi to više ne smijemo dopustiti. Ako nisu razumjeli jučer što trebaju raditi, doći ćemo opet, sve dok ne shvate što je njihova obveza, poručili su prosvjednici. Dosta više autokracije i tiranije”, kažu.

13:00 Prosvjednici su blokirali sve izlaze iz zgrade predsjedništva i na fegafonu objavili da “ako štakor želi, može izaći kroz izlaz za štakore” i dodali kako ne odlaze do daljnjeg.

“Ostavka, ostavka”, počeli su vikati. Borko Stefanović, izjavio je za N1 kako su pripadnici policije primijenili silu prema Borku Obradoviću, vođi prosvjeda. “Imamo i snimku. Nije priveden i ne daju mu da se približi ovdje. Išao je odblokirati kamion s ozvučenjem”, dodao je.

12:50 – Došlo je do kraćeg sukoba policije i prosvjednika.

Naguravanje prosvjednika #1od5miliona s policijom, građani pokušavaju spriječiti predsjednika Vučića da napusti zgradu

12:47 – Okupljeni su željeli ući u zgradu Predsjedništva.

“Svi ulazi su blokirani. Ljudi traže da se ispune zahtjevi – slobodni izbori, slobodni mediji i da dužnosnici podnesu ostavke. Ljudi traže od Vučića da izađe, suoči se s njima i da kaže kako je spreman napustiti svoju funkciju. Boška Obradovića su izvukli iz skupine prosvjednika i primijenili silu”, rekao je oporbeni političar Borko Stefanović dodavši da se neće razići dok predsjednik ne ispuni zahtjeve.

12:45 – Prosvjednici su najavili da imaju kamion s razglasom koji je trebao biti dovezen ispred zgrade predsjedništva, ali sada im to ne dopuštaju. Planiralo se njihovo obraćanje.

12:35 – Vučić je rekao i kako je policija identificirala “onog magarca s motornom pilom” kao i brojne druge. Presica je završila.

12:32 – Vučić je rekao i da se narod na Kosovu i Metohiji počeo okupljati s ciljem da krenu u Beograd braniti ga, ali da to nije potrebno. Pozvao je nadležne organe da osiguraju sigurnost ekipi RTS i svim drugim novinarima.

12:25 – Vučiću je suradnik donio papir na kojemu je, očito, bila informacija kako su prosvjednici probili sve ograde oko predsjedništva te kako ih ima 1023. “Mislio sam da ranije završim, sada neću u inat. Neka probiju”, rekao je Vučić i dodao kako će odgovoriti na pitanja svih novinara.

12:23 – “Molim pristojne ljude na ne sudjeluju u nasilju, svi koji su sudjelovali u nasilju, odgovarat će pred zakonom”, rekao je Vučić. Nakon inicijalnog obraćanja, okupljeni na press konferenciju zapljeskali su Vučiću.

12:20 – Dok su prosvjednici ispred zgrade Predsjedništva, Vučić se obraća medijima

“Mi želimo nastaviti dijalog. Bojim se da neki drugi pokazuju da neće nastavak dijaloga”, rekao je Vučić poručujući da oni koji ne žele razgovor to trebaju jasno reći. “Mjesecima smo šutjeli na uvrede fašista Obradovića i tajkuna Đilasa i Jeremića bavili smo se svojim poslom”, rekao je srpski predsjednik naglašavajući da je za to vrijeme otvoreno stotinu proizvodnih pogona kojima se ponosi.

“To su rezultati našeg rada, sve ono što oni drugi nikad nisu uradili. Oni se mogu ponositi samo brojem zatvorenih tvornica i debljinom novčanika.”, rekao je dodajući: “Najsmiješnije mi je kad mi viču ‘Vučiću lopove’ oni koji su pokrali milijune”, rekao je.

Država Srbija neće dopustiti da nasiljem ugrožavate bilo koga. Svi koji misle da nasiljem i napadima na ljude mogu ostvariti političke rezultate grdno se varaju”, rekao je Vučić.

“Fašist Obradović i tajkuni Đilas i Jeremić moraju se vratiti na vlast da bi nastavili pljačkati”, rekao je Vučić dodajući kako je završena istraga o pljačkanju dodajući da nema straha, te da može izgubiti samo život i ništa više.

“Ne plašim se sile batinaša koji napadaju jer je moj posao da branim Srbiju od tajkunskih siledžija i fašističkih batinaša”, rekao je.

“Zemlju su opljačkali baš Đilas i Jeremić. Ovaj Boško Obradović je obični sitni fašist”, rekao je Vučić nabrajajući nekoliko slučajeva nasilja u kojima je, kaže Vučić, sudjelovao Obradović.

“Naišli su na tvrd orah, na nekog tko se nikog ne plaši. Od početka znamo da im je meta taj koji se ne boji u lice im reći da su lopovi, da su sve opljačkali i meta sam ja jer provodim nacionalnu konsolidaciju Srbije. Jer Srbija nije više siromašna kao kad su oni bili bogati. U ovakvim uvjetima nikad nitko nije održao konferenciju za novinare. Želim pokazati ljudima da ne smije postojati strah od huligana, batinaša…”, rekao je Vučić moleći “obične, normalne ljude” da ne sudjeluju u nasilju jer će za njega i odgovarati.

12:08 Okupljeni građani srušili su zaštitnu ogradu ispred predsjedništva Srbije i prišli ulazu. pecijalci drže kordon pred zgradom. Dragan Đilas, jedan od vođa prosvjednika, obraća se okupljenima: “Samo mirno”.

12:03 Pred zgradom Predsjedništva okupilo se mnošvo prosvjednika. Skandiraju “Vučiću lopove”, “Ajde sada prebroj” i “Uhitite Vučića”

11:47 Upravni odbor (UO) Radio televizije Srbije (RTS) priopćio je danas da “RTS kao javni medijski servis ne smije postati poligon za nasilne političke obračune političkih aktera”.

Prvi prosvjed zbog ubojstva oporbenog čelnika

Prvi prosvjedni mimohod održan je u studenom i nazvan „Stop krvavim košuljama“ zbog napada na jednog od osnivača oporbenog Saveza za Srbiju, predsjednika Ljevice Srbije Borka Stefanovića. Od 8. prosinca prosvjedi se organiziraju svake subote u Beogradu, a u međuvremenu su se proširili diljem Srbije. Sudionici i organizatori kažu da je ime prosvjedima „1 od 5 milijuna“, nehotice, dao osobno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon poruke poslije prvog prosvjednog mimohoda da “na ulice može izaći i pet milijuna ljudi, ali neće dobiti ništa osim – izbora”.

‘Upad u RTS je legitimniji nego kupovina glasova’

KAOS U BEOGRADU: Specijalci iznijeli prosvjednike iz zgrade RTS-a, Vučić se u nedjelju obraća javnosti

U subotu navečer, prosvjednici su upali u zgradu Radiotelevizije Srbije,zahtijevajući da ih se pusti u eter.

“Upad u zgradu RTS je više nego legitiman vid političke borbe, mnogo legitimniji nego kupovina glasova na izborima”, rekao je za N1 politolog Filip Balunović.

Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović ocijenio je da ulazak lidera opozicije u zgradu Radio televizije Srbije pokazuje kako ne žele slobodan RTS.