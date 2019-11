NAMJESTILI TRUMPOVU POBJEDU U HRVATSKOJ? Ivanka Trump i Jared Kushner bili su na krstarenju Jadranom s misterioznim ruskim oligarhom

Bivši glavni strateg američkog predsjednika, Steve Bannon, otkrio je nove detalje o ulozi Rusije u američkim izborima i mogućoj kriminalnoj uroti, čiji se dio scenarija možda događao u Hrvatskoj

Kći i zet Donalda Trumpa, Ivanka i Jared Kushner, ljetovali su u Hrvatskoj tijekom predsjedničke kampanje 2016. i to u društvu neimenovanog ruskog milijardera. Tu je informaciju otkrio voditelj Trumpove kampanje, a kasnije i glavni strateg u sklopu istrage o ulozi Rusije u američkim izborima te pokretač portala Breitbart News, Steve Bannon.

On je druženje s ruskim oligarhom smatrao toliko kompromitirajućim za Kushnera i Trumpa da je to odlučio zatajiti i koristiti u obračunu s Kushnerom i Ivankom, s kojima se borio za dominaciju u Bijeloj kući. To pokazuju i novi dokumenti koje je nedavno objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

“Zajedničko ljetovanje” daje novi uvid o mogućim vezama Rusa i klana Trump, pogotovo zato što se svjedočenje voditelja istrage o navodnoj ruskoj upletenosti u američke izbore, Roberta Muellera, pokazalo nedorečenim. Unatoč tome, nisu podignute optužnice, uglavnom zbog toga što je Trumpova odgovornost u cijelom slučaju nejasna, piše Večernji.

RUSI ODBACUJU OPTUŽBE O NAMJEŠTANJU AMERIČKIH IZBORA: ‘To je množenje kleveta o nama’

‘Upitan’ odabir društva

Novinari BuzzFeeda i CNN-a su tužili američko Ministarstvo pravosuđa tražeći objavu dodatnih informacija vezanih uz Muellerovo svjedočenje. Među 274 stranice dokumenata povezanih s istragom nalazi se i bilješka sa saslušanja Stevea Bannona. Ukratko, Bannon je znao za “zajedničko ljetovanje”, a obavještajci su mu dojavili kako je Kushnerov odabir društva “upitan”. Na kraju je “Bannon nazvao Kushnera, rekao mu da se vrati, da ima još 85 dana kampanje, da nema novca i da treba otpustiti Paula Manaforta.”

To ljetovanje nije bila tajna. Kushner i Ivanka su sredinom kolovoza 2016. krstarili Jadranom u 138 metara dugoj jahti te na kraju, tri dana prije Bannonova imenovanja šefom Trumpove kampanje, uplovili u Dubrovnik i družili se s bivšom suprugom medijskog magnata Ruperta Murdocha, Wendi Deng. Navodni ruski oligarh i ostatak društva nisu prepoznati ili se nisu pojavljivali u javnosti.

Kushner sve opovrgnuo još 2017.

U javnost su procurili i Bannonovi mailovi koje je razmjenjivao sa suradnicima iz Breitbart Newsa samo godinu dana nakon ljetovanja i mjesec dana prije odlaska iz Bijele kuće. U njima ga suradnici upozoravaju na sumnjiv biznis nekretninama u New Yorku, navodno financiran ruskim opranim novcem, a u sve je navodno bila umiješana i Trumpova svita, pa i sam Kushner.

On je tri dana nakon spornih Bannonovih mailova svjedočio pred zastupnicima Kongresa o svojim kontaktima s Rusima. Rekao je kako nije sklopio nikakav dogovor s Rusijom te da se tijekom kampanje i primopredaje vlasti s njihovim dužnosnicima susreo četiri puta. Zasad nije komentirao nove inkriminirajuće dokaze.