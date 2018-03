NAKON UPADA U ZRAČNI PROSTOR NATO-A: Turska je Rusiji ponudila pomoć oko akcija u Siriji?

Rusija je objavila da im je Turska ponudila pomoć u koordinaciji zračnih aktivnosti vezanih uz sukobe u Siriji, javlja euronews.

Ova informacija objavljena je nakon podizanja tenzija oko ruskog upada u turski zračni prostor, dvaput. Rusi su priznali ulazak SU-30 u područje Turske “na nekoliko sekundi” u subotu, i to zbog lošeg vremena. Tvrde da se radi o pogrešci koja se neće ponoviti. U nedjelju se dogodio i drugi incident no on se, prema riječima predstavnika Rusije, još istražuje.

U bombardiranju pobunjenik stradavaju i civili

Ruski zamjenik ministra obrane Anatoly Antonov pozdravio je ideju o suradnji s Turskom:

“Željeli bismo razgovarati sa predstavnicima turskog ministarstva obrane o tehničkim detaljima kako bismo izbjegli nesporazume tijekom ispunjavanja zahtjeva zapovjednika u Siriji”. Ruska vojska objavila je u utorak snimke koje navodno pokazuju kretanja terorista bliže civilnim centrima u Siriji.



Što se tiče predstavnika NATO saveza, oni ne vjeruju da je ruska povreda zračnog prostora slučajnost. Tvrde da ruski avioni možda i gađaju položaje Islamske države no pogađaju druge sirijske pobunjenike i civilne mete. Također, govori da Rusija gomila svoju vosku na kopnu i moru u bazi Lakia u Siriji.

“Upad je trajao duže vrijeme”

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan jasno je rekao da gubi strpljenje s ruskim neodobrenim ulascima u zračni prostor a Rusi pozivaju na razgovore kako bi se izbjegli “nesporazumi”.

“Napad na Tursku znači napad na NATO savez”, kazao je Erdogan na konferenciji Bruxesllesu, javlja Al Jazeera.

Jens Stoltenberg, glavni tajnik NATO-a kaže da ne želi spekulirati o ruskim motivima no da dva incidenta ne izgledaju kao slučajnost i naglasio da su oba “potrajala duže vrijeme”.

Stoltenberg je odbio komentirati informaciju da su ruski avioni u subotu naciljali turske F-16 koji su poslani kako bi otjerali uzljeze.