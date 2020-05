U HRVATSKOJ 3 NOVOZARAŽENIH, 2 OSOBE PREMINULE: U Splitu potvrdili grešku – pozitivnu osobu vratili u Dom, negativnu zadržali

U Hrvatskoj je trenutno potvrđeno 2088 oboljelih od koronavirusa. Preminulo je sedamdeset i pet osoba, a 1463 osoba se oporavila. Prosječna dob je 51,25 godina, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite u petak.

Ukupno preminulih od Covida-19 u Hrvatskoj je 77

Broj zaraženih u svijetu je 3.237.600, a umrlih je 228.819

U ponedjeljak u Hrvatskoj na snagu stupa druga faza popuštanja protuepidemijskih mjera

Američki predsjednik Donald Trump ponovio tvrdnju da koronavirus potječe iz kineskih laboratorija, WHO tvrdi: virus je nastao prirodnim putem

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Tri novozaražena, dvije osobe preminule

14:00 – Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za novinare dao je nove informacije o zaraženima koronavirusom u Hrvatskoj.

“U protekla 24 sata u Republici Hrvatskoj detektirana su tri nova slučaja, što je ukupno 2088 pozitivnih osoba u ovom trenutku”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

“Preminule su i dvije osobe, u KBC-u Split ženska osoba i u KB Dubrava muška osoba. Ukupno je preminulih 77”, rekao je ministar.

Oporavljenih je ukupno 1463.

“Pravo je vrijeme je za daljnji oprez i strpljenje. Nastojmo da kupovine ne pretvaramo u obiteljske izlete. Svi se veselimo ovom što slijedi, međutim ipak ćemo još morati pričekati još neko vrijeme, novo normalno je nužno. Ovi rezultati danas doista vesele”, rekao je Beroš.

Oboljela su 274 zdravstvena djelatnika

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako je od troje novooboljelih jedna osoba iz Doma za starije i nemoćne u Splitu, jedna osoba je kontakt oboljelog iz Osječko-baranjske županije te je jedna osoba iz samoizolacije, također kontakt oboljelog.

Oboljela su 274 zdravstvena djelatnika.

“Zaraženo je 274 zdravstvena djelatnika, 83 doktora i 105 sestara. U samoizolaciji su 42 doktora i 124 medicinske sestre”, rekao je Capak.

Božinović je rekao kako od prvog dana popuštanja mjera su pojačali nadzore.

Gužve u trgovinama

“Što se tiče gužvi, ovo je slučaj da je radni dan izmedju 2 neradna, pretpostavljam da ima gužvi upravo zbog te činjenice no vidjet ćemo na kraju dana što će i naše inspekcije civilne zaštite pokazati u svojim izvješćima. Nemamo dojava da je nešto alarmantno”, kazao je Božinović.

“Sve što radimo, radimo s ciljem naravno ne ugrožavajući epidemiološku sliku koja je povoljna, da se što više toga otvori. Zlatno pravilo je da se ne može otvoriti sve i odjednom, mi smo se opredijelili za ovaj pristup koji uključujuje smanjivanje rizika kad su u pitanju kontakti, a mobilnost stanovništva je jedan od većih rizika za širenje virusa. Naravno da ćemo to razmotriti i naravno da nam je to u interesu. Sve ono do i nakon 11. ovisi o tome koliko ćemo se disciplinirano ponašati”, rekao je ministar Božinović.

Capak je komentirao samoizolaciju vozača kamiona te hoće li tu biti popuštanja.

“Zaključili smo da su vozači kamiona rizična skupina i moramo voditi brigu o njima, razmatramo da njima olakšamo. Moramo imati na granici određene mjere, raspravljamo o tome. Tu je jedan oprez, postupnost i koordinacija bitna u momentu kad se to dogovori na razini Europe mi ćemo se tome pridružiti”, rekao je Capak.

Beroš nije želio previše komentirati propuste u splitskoj bolnici.

“Čuo sam se s ravanteljem splitske bolnice i on je sve rekao na konferenciji”, rekao je ministar Vili Beroš na upit o propustu u splitskoj bolnici.

U splitskom KBC-u zamijenili pacijente

1:46 – Stožer Splitsko-dalmatinske županije na konferenciji je potvrdio da je prilikom povratka u dom u Vukovarskoj došlo do zamjene pacijenata u KBC-u Split. Odnosno, u dom je vraćena pozitivna osoba, dok je negativna ostala u bolnici.

“To je točno. Hvala na pitanju. To se i dogodilo. Naime, moramo znati da su moguće nesukladnosti u prijenosu informacija. Osobito ako postoji komunikacija na više razina, kao što se to ovdje događa i tako se dogodilo. Međutim, zahvaljujućim našim standardnim operativnim postupcima koje imamo dogovoreno zajedno sa našim suradnim ustanovama, a ovdje je to i Dom u Vukovarskoj, nije bilo nikakve štete. Žao mi je, ali zaista sve se provelo i obavilo u najboljem redu”, rekao je ravnatelj Splitskog KBC-a.

U Sloveniji pet novooboljelih i još jedan preminuli u zadnja 24 sata

1:44 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata sa 720 testiranja potvrđeno pet zaraza koronavirusom, čime je broj ukupno zaraženih povećan na 1439, a još jedan inficirani je umro, pa broj preminulih sada iznosi 94, objavila je u subotu slovenska vlada.

U bolnicama je još 60 oboljelih od Covida-19, od toga 21 teži pacijent na intenzivnim odjelima.

Do sada je u laboratorijima napravljeno 55.020 testova, uz 1439 potvrđenih slučajeva infekcije, pa se smatra da je raširenost zaraze s obzirom na ukupno stanovništvo relativno mala, a budući da broj hospitaliziranih pada smatra se da je epidemija u silaznoj fazi i pod kontrolom.

Širu sliku o prisutnosti virusa u populaciji trebalo bi dati testiranje uzoraka krvi i briseva iz ždrijela koju mikrobipološki laboratorij Medicinskog fakulteta u Ljubljani radi na nacionalnom uzorku.

Od tri tisuće pozvanih državljana svih uzrasta i iz svih regija pozivu vlade da dobrovoljno pristupe testiranju odazvalo se nešto manje od 1400 osoba.

Prema riječima Miroslava Petrovca, voditelja tog istraživanja, analizom rezultata testiranja bit će jasnije koliko je sudionika bilo zaraženo koronavirusom bez simptoma, pa toga nisu bili niti svjesni i koliko je od njih možda razvilo antitijela na covid-19.

Nakon prvih rezultata testiranja njihovo zdravstveno stanje i dalje će se periodično pratiti.

Španjolska: Stanovnici u šetnji nakon 50 dana i 25.000 mrtvih

1:42 – Poslije 50 dana život se vratio na ulice Španjolske jer je vlada dopustila stanovnicima izlazak iz stanova na sat vremena kako bi se individualno bavili sportom ili šetali. Tisuće ljudi željnih svježeg zraka izašle su u nedjelju s maskama na licima ne zaboravljajući da koronavirus i dalje prijeti.

„Od ranog jutra su ovdje trčali mladi u trenirkama a neki su vozili bicikle“, kaže prodavač na kiosku na dugoj ulici Francisco Silvela u središnjem Madridu. On je počeo raditi u 6.30 ujutro, pola sata nakon što je dopušten izlazak stanovnicima od 14 do 70 godina.

„Iznenadilo me koliko je ljudi izašlo, mislio sam da će se bojati, no očito sam se prevario. No vjerojatno se zbog nošenja maski osjećaju sigurnije. Pa ipak, sportaši ih nisu nosili“, dodao je prodavač.

Vlada je podijelila 47 milijuna stanovnika u tri generacije pa im tako odredila raspored kada smiju izlaziti.

U 10 sati su se mlađi morali vratiti doma a na ulice su izašle osobe starije od 70 godina. Deseci starijih parova šetali su na sunčanom danu sve do podneva kada su se morali vratiti. Tada je došao redu na djecu do 14 godina koja smiju biti sat vremena u pratnji roditelja do 19 sati.

Vlada, koja je držala stanovnike zatvorene od 14. ožujka, odlučila se na ovaj korak nakon što je usporila epidemiju. Posljednjih tjedan dana je dnevno obolijevalo oko 1 posto stanovnika, a prošli tjedan je stopa dosegnula i svoju najnižu razinu od 0,24 posto. Španjolska je, međutim, i dalje zemlja s najviše oboljelih u Europi. Inficirane su 216.582 osobe.

Sredinom dana su se u isto vrijeme zatekle osobe koje su odlazile doma, umirovljenici koji su izašli na ulicu te osobe koje obično vikendom kupuju hranu za čitav tjedan. Ispred trgovina u Madridu stvarali su se redovi. Ispred jednog supermarketa pored autobusne stanice Diego de León stajalo je u koloni 20 osoba.

„Sve upućuje na to da će mi ovo biti najbolji dan po prodaji novina i časopisa“, napominje prodavač na kiosku.

Policija je pozvala stanovnike da se pridržavaju rasporeda izlaska, svjesna da će teško provjeravati toliki broj prolaznika. Patrolni automobili od jutra voze ulicama spremni na veći broj prekršaja i kriminalnih djela.

Tri vozila s upaljenim rotirnim svjetlima i sirenama naglo su dojurila pa se zaustavila ispred poslovnice Caixa banke, nasuprot kiosku. Dvojica policajaca istrčala su kako bi uhvatila osobu koja je ukrala neke stvari jednom bračnom paru. „Mislimo da znamo o kome je riječ, naći ćemo ga“, rekao je policajac oštećenim osobama.

I dalje su otvorene samo trgovine s hranom, ljekarne, banke, kiosci i benzinske crpke. Na zatvorenoj cvjećarni nalijepljen je natpis da je moguće naručiti cvijeće za Majčin dan koji se obilježava u nedjelju u Španjolskoj. Troje ljudi čeka u redu kako bi ostavili narudžbu.

Na obližnjim ulicama prolaznici šeću pse, što je jedna od rijetkih dopuštenih aktivnosti od kada je proglašeno izvanredno stanje prije 50 dana. Iznad, na balkonima, izvješene su španjolske zastave s crnom vrpcom kao počast svim preminulima.

U subotu je umrlo 276 osoba pa je ukupni broj žrtava dosegnuo 25.100. Više umrlih imaju samo SAD, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Istovremeno liječnici i medicinske sestre nastavljaju svakodnevnu borbu u bolnicama spašavajući živote. Izliječili su 117.250 pacijenata od 216.582 oboljelih.

„Vidjet ćemo što će se događati idućih dana“, kaže 33-godišnja Andrea, stanovnica Madrida. Ona će, kaže, izaći u 20 sati kako bi sat vremena prošetala. Tada će opet biti dopušten izlazak osobama od 14 do 70 godina sve do 23 sata. Tada više nitko neće smjeti biti na ulicama oboljele Španjolske.

Rekordni broj oboljelih u Rusiji; Moskva najavljuje postrožavanje mjera

13:30 – Rusija je u subotu prijavila 9.623 nova slučaja zaraze koronavirusom, dosad najviši dnevni broj od početka pandemije u kojoj su ukupno zaražene 124.054 osobe, uglavnom u glavnom gradu Moskvi gdje gradonačelnik prijeti smanjiti broj putnih propusnica.

Broj smrtnih slučajeva diljem zemlje narastao je na 1.222 nakon što je u protekla 24 sata umrlo 57 ljudi, rekao je ruski stožer za koronavirus poslije revidiranja broja zaraženih od prethodnog dana.

Rusija je od kraja ožujka bila u djelomičnoj karanteni koja je donesena zbog suzbijanja zaraze koronavirusa. U Moskvi, ljudi koji nisu nabavili posebnu dozvolu za slobodno kretanje, mogu napustiti svoje domove samo zbog odlaska u kupnju, šetanja psa ili bacanja smeća.

Predsjednik Vladimir Putin naredio je da se restriktivne mjere koje uključuju neradne dane, nastave do 11. svibnja, kad zemlja završava sa slavljem Praznika rada i Dana pobjede.

Usprkos relativno niskom broju zaraženih i smrtnih slučajeva u usporedbi s SAD-om, Italijom i Španjolskom, koje je najsnažnije pogodila zaraza, epidemija u Rusiji još nije dosegnula svoj vrhunac.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin apelirao je u subotu na Moskovljane da se nastave samoizolirati. Rekao je da broj kritično bolesnih pacijenata raste, no ne po najgorem scenariju.

“Međutim, jasno je da je prijetnja u porastu”, rekao je na svome blogu.

Sobjanin je rekao televiziji Rossiya-1 da moskovske vlasti mogu srezati broj digitalnih propusnica za putovanje po gradu ako se situacija pogorša.

Premijer Mihail Mišustin, drugi najvažniji dužnosnik u zemlji nakon Putina, rekao je predsjedniku u četvrtak da je pozitivan na koronavirus te da privremeno silazi s dužnosti kako bi se oporavio.

Prvi potpredsjednik vlade, Andrej Belousov, trenutačno obnaša dužnost premijera.

U petak, još jedan član ruske vlade, ministar građevinarstva Vladimir Jakušev, izjavio je da mu je dijagnosticiran virus i da će se liječiti u bolnici. Dmitrij Volkov, jedan od njegovih zamjenika, također je pozitivan, reklo je ministarstvo.

13:00 – Ravnatelj KBC-a Split, Julije Meštrović, izvijestio je na konferenciji u podne da se u njihovoj bolnici liječi 89 osoba s Covidom-19, a njih 78 je iz domova za starije. “U KBC-u Split je najviše bolesnika s Covidom u Hrvatskoj. Od jučer je umrla još jedna ženska osoba iz doma, starije životne dobi i s kroničnim bolestima. Obitelji izražavam sućut”, rekao je Meštrović.

Županija ima jednog novooboljelog od jučer, i to korisnika iz doma za starije u Makarskoj koji nije imao simptome. Ukupno oboljelih na području županije sada je 498.

Međimurje već 18 dana bez novooboljelih

12:15 – U Međimurskoj županiji već 18 dana nema novooboljelih koronavirusom, još je jedna osoba ozdravila pa je tako trenutno zaražena samo jedna osoba, izvijestio je u subotu župan Matija Posavec.

Jedina trenutno zaražena osoba u županiji liječi se u čakovečkoj bolnici 26 dana, vrlo dobrog je općeg stanja, ali je prema ponovljenim testiranjima još uvijek pozitivna, rečeno je na konferenciji za novinare Stožera civilne zaštite.

U proteklih 48 sati provedeno je 59 testiranja, 46 u četvrtak te 13 u petak. Ukupno je dosad testirana 481 osoba.

U Istri više nema nikoga s koronavirusom

12:00 – Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac izvijestio je u subotu novinare kako je Istarska županija od danas i službeno županija u kojoj nema ni jednog pozitivnog niti oboljelog od koronavirusa.

“Sportskim rječnikom prvo poluvrijeme je završeno, spremni smo i za drugo poluvrijeme, ali i moguće produžetke. Cjelokupni sustav je spreman, mi ulazimo u fazu suživota s virusom. Mjere su još na snazi te pozivam građane da se i dalje pridržavaju osnovnih mjera zaštite, a to su fizička distanca, pojačana higijena te korištenje zaštitnih sredstava”, rekao je Kozlevac na konferenciji za novinare.

Kazavši kako je unutar 24 sata ispitano novih 28 uzoraka brisa i svi su negativni na koronavirus, ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Aleksandar Stojanović izvijestio je kako je od početka pandemije Covida-19 na području Istarske županije uzeto 1733 uzoraka brisa te kako je trenutno 1384 osoba u samoizolaciji.

Primorsko-goranska županija 11. dan bez novooboljelih

11:50 – U Primorsko-goranskoj županiji jedanaesti dan za redom nema novooboljelih od koronavirusa, a u riječkoj bolnici liječe se još četiri oboljele osobe, doznaje se u subotu iz županijskog Stožera civilne zaštite.

U riječkom Kliničko bolničkom centru smještena su 4 bolesnika, od kojih je jedna bolesnica, iz Ličko-senjske županije, priključena na respirator.

U županiji je na koronavirus pozitivno još 29 osoba, a od početka epidemije od te bolesti ozdravila je 41 osoba.

Lijekovi za povišeni krvni tlak ne povećavaju rizik od covida-19

11:29 – Lijekovi za povišeni krvi tlak ne povećavaju rizik od covida-19, ili razvoja teških oblika te bolesti uzrokovane novim koronavirusom, zaključci su tri studije objavljene u časopisu New England Journal of Medicine.

Zaključci istraživanja trebali bi umiriti milijune ljudi diljem svijeta koji redovito konzumiraju lijekove za povišeni krvni tlak.

Predmet istraživanja su bile dvije skupine lijekova koje također koriste i dijabetičari, lijekovima čiji naziv općenito završava na ‘pril’ – kao što su lisinopril, i istali lijekovi poput valsartana i losartana.

U štetnost tih lijekova, vezano uz covid-19, rodila se sumnja nakon studija na životinjama koje su pokazale da postoji rizik da molekule u tijelu povećaju količinu proteina ACE2 koji kod čovjeka služe kao ulazna vrata za novi koronavirus.

Znanstvenici su pokušali naći eventualnu korelaciju između uzimanja lijekova za krvni tlak i zaraze koronavirisom, ali na temelju liječničkih kartona na tisuće pacijenata nisu uočili nikakvu povezanost,

“Nismo pronašli nikakvu razliku između onih koji koriste te lijekove i ostalih ljudi”, kazao je Harmony Reynolds s medicinskog fakulteta u New Yorku koji je proveo istraživanje na 12.000 osoba.

U BiH još dvoje umrlih od koronavirusa, i dalje na snazi stroga ograničenja kretanja

11:20 – Dva nova smrtna slučaja povezana s koronavirusom potvrđena su do subote u Bosni i Hercegovini pa je ukupni broj preminulih uslijed pandemije u toj zemlji povećan na 72.

Iz Kliničkog centra u Banjoj Luci priopćili su kako su njihova dva pacijenta preminula u noći između petka i subote. Umrli su 71-godišnja žena iz Modriče i 60-godišnji muškarac iz Bosanskog Broda.

Obje osobe bile su teški kronični bolesnici a koronavirus je pogoršao njihovo stanje što je dovelo do smrtnog ishoda.

Ukupni broj zaraženih virusom SARS-CoV-2 u BiH do subote je bio nešto manji od 1800.

Središte zaraze u toj zemlji i dalje je Banja Luka gdje je zabilježeno više od 420 inficiranih osoba odnosno četvrtina od ukupnog broja.

Na popisu slijede Čitluk te Maglaj u središnjoj Bosni gdje je epidemija naglo buknula proteklog tjedna. U tim je gradovima zaraženo po 96 osoba dok je u Mostaru virus potvrđen kod 91 osobe.

U cijeloj BiH je zbog pojačanog rizika od okupljanja većeg broja ljudi ovog vikenda na snazi noćni policijski sat koji traje od 22 sata navečer do 5 ujutro a u Republici Srpskoj dodatno su ograničili i kretanje tijekom dana sve do ponedjeljka.

U Kini samo jedan novi slučaj koronavirusa

8:20 – Kina je prijavila jedan novi slučaj koronavirusa na 1. svibanj, dok ih je dan ranije bilo 12, pokazale su informacije zdravstvenih vlasti u subotu.

Novi slučaj je uvezen, rekla je Nacionalna zdravstvena komisija (NHC), dok je dan ranije uvezeno šest slučajeva.

Kina je prijavila da među tih šest slučajeva nije bilo lokalne transmisije.

NHC je također prijavio 20 novih asimptomatskih slučajeva 1. svibnja, dok ih je dan ranije bilo 25.

Ukupan broj potvrđenih slučajeva u zemlji je 82.875. Bez novih smrtnih slučajeva u petak, ukupan broj smrti je ostao na 4.633.

Gotovo 3.000 pomoraca na kruzeru u karanteni u Njemačkoj

8:15 – Gotovo 3.000 članova posade kruzera velike turističke kompanije TUI-ja smješteno je u karantenu na brodu pošto je jedan od njih na testiranju bio pozitivan na novi koronavirus, priopćila je kompanija u petak.

Petnaest članova posade broda “Mein Schiff 3” testirano je pošto su imali lakše simptome gripe. Zasad je jedan od njih pozitivan na covid-19.

Petnaest mornara smješteno je u izolaciju na brodu koji je u matičnoj luci Cuxhaven, na Sjevernome moru.

Svih 2.899 članova posade ostaje u karanteni na brodu “do drukčije odluke”, ističe TUI u priopćenju.

Neki članovi posade koji su napustili brod prije utorka, kada je brod uplovio u luku, pozvani su natrag, dodaje TUI.

Na kruzeru nije bilo putnika, navodi grupacija.

“Nema nikakve opasnosti za grad i za okrug Cuxhaven”, rekli su čelnik okruga Kai-Uwe Bielefeld i gradonačelnik Cuxhavena Uwe Santjer. “Skupina ljudi koji su došli na brod radi službenog postupka iskrcavanja (nakon dolaska broda) može se točno utvrditi i bila je opremljena osobnom zaštitom”, rekli su.

Virus je prirodnog podrijetla

8:00 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) koja poziva Peking da se priključi istrazi o podrijetlu virusa, ocijenila je u petak da je virus “prirodnog podrijetla” u trenutku kada ga američki predsjednik povezuje s kineskim laboratorijem.

U epidemiji koja se u prosincu počela širiti iz Wuhana dosad je zaraženo više od 3,2 milijuna ljudi u svijetu a najmanje 230.000 je umrlo, pokazuje izračun agencije France Pressea.

“Što se tiče podrijetla virusa u Wuhanu, saslušali smo mnoge znanstvenike koji su ga istraživali i rekli su nam da je virus prirodnog podrijetla”, rekao je direktor programa za izvanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije Michael Ryan odgovarajući na novinarsko pitanje.

“Važno je otkriti prirodnog domaćina tog virusa”, dodao je, u prigodi virtualne tiskovne konferencije u sjedištu organizacije u Ženevi.

Rekao je da je “najvažnije djelovati tako da možemo dobro shvatiti virus, da shvatimo kako se prenosi sa životinje na čovjeka i kako je preskočena granica između životinjske i ljudske vrste.”

:Svrha istraživanja je “organizirati javnozdravstvene i preventivne mjere kako se to više nigdje ne bi ponovilo”, istaknuo je u više navrata.

WHO koji je sve dosad obasipao Peking pohvalama zbog njegova upravljanja krizom, pozvao je u petak kineske vlasti da sudjeluju u istragama o životinjskom podrijetlu virusa koje su “u tijeku ili se planiraju”.

Ovaj poziv dolazi u trenutku kada su se svjetske zdravstvene vlasti našle na meti oštre kritike Sjedinjenih Država koje optužuju WHO da je kasno upozorio na opasnost epidemije kako ne bi naljutio Peking.

Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus u petak je ponovo stao u obranu svog rada istaknuvši da je 28. siječnja doputovao u Kinu kako bi se sastao s predsjednikom Xi Jinpingom i dogovorio se o izlasku tima međunarodnih znanstvenika na teren.

“Sjećam se da su nam govorili da ne idemo u Kinu jer nismo znali kako se virus ponaša”, rekao je, dodajući da se nije “bojao” ići onamo.

WHO je 30. siječnja proglasio izvanredno stanje u svijetu, što je 23. siječnja bio odbio učiniti.