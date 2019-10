NAKON OTKRIĆA O ‘NESTALIM KVADRATIMA’ MIKULIĆ ISPRAVIO POGREŠKU: Povećao kvadrate, ali i plaću sebi i supruzi

Mikulićeva plaća porasla je s 15.800 na 17.000 kuna, dok je ona njegove supruge porasla na godišnjoj razini za 43.000 kuna

Nakon što je RTL-ova Potraga otkrila da glavni državni inspektor Andrija Mikulić nije upisao 687 četvornih metara nekretnine na Krku, on se ispričao i izmijenio ranije navode u imovinskoj kartici. Tako je kuća na Krku sa 180 četvornih metara došla na 867, ona u Zagrebu sa 180 na 288 kvadrata, a treća kuća koja se isto nalazi u Zagrebu s 85 četvornih metara na 233.

Nisu porasli pritom samo kvadrati već i plaće, javlja RTL.

Mikulićeva plaća porasla je s 15.800 na 17.000 kuna, dok je ona njegove supruge porasla na godišnjoj razini za 43.000 kuna.

Oporba traži ostavku

Iako ju je ispravio, činjenica je da je Mikulić svoju imovinsku karticu ispunio netočno 10 puta zbog čega će sve još provjeriti i Povjerenstvo. Uz to, oporba smatra kako isprika nije dovoljna te da bi Mikulić trebao dati ostavku.

“Ja mislim da je to ruganje hrvatskim institucijama. On se vadi da je on ”zaboravio’. Mislim da je on predugo saborski zastupnik da bi on išta zaboravio, ja mislim da je to jedna vrlo loša poruka građanima”, komentirao je saborski zastupnik Mosta Marko Sladoljev.

Ipak, drugi ga ministri brane.

“To se vidi iz aviona da je nešto veliko 100 ili 500 kvadrata tako da pretpostavljam da se to greška potkrala u pisanju”, rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić, dok je ministar regionalnog razvoja i fondova EU Marko Pavić kazao kako je siguran da će Mikulić pogrešku ispraviti.