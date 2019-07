NAJPOZNATIJI SVJETSKI FREESTYLE SHOW STIŽE U HRVATSKU! Masters of Dirt najluđe trikove izvest će u Zagrebu

Glavna zvijezda ‘Masters of Dirt’ spektakla bit će mega popularni FMX šampion Kai Haase koji je prvi u svijetu izveo FMX flat-drop backflip sa svojim motociklom na zemlji i to s rampe visoke nevjerojatnih 10 metara

Zvijezde freestyle vratolomija dolaze u Arenu Zagreb 12. listopada ove godine u sklopu turneje “Masters of Dirt Total Freestyle Tour 2019”. Sve posjetitelje očekuje adrenalinski spektakl prepun nevjerojatnih skokova i flipova na motociklima, quadovima, planinskim i BMX biciklima u izvedbi virtuoza koji će izvoditi najluđe trikove na svijetu i skakati do čak 14 metara u visinu na poligonu dugačkom 24 metra, uz miris spaljenih guma, zvukove službenog Masters of Dirt DJ-a Mosakena te “Fuel Girls” plesačice iz Velike Britanije.

Glavna zvijezda “Masters of Dirt” spektakla bit će mega popularni FMX šampion Kai Haase koji je prvi u svijetu izveo FMX flat-drop backflip sa svojim motociklom na zemlji i to s rampe visoke nevjerojatnih 10 metara. Uz Kaija očekuje se i nastup Alesa Rozmana koji će izvesti backflip na svojem Quadu te dolazak zvijezde freestyle planinskog bicikliranja Adolfa Silve koji će izvesti triple backflip na svom mountainbike biciklu.

Ulaznice se mogu kupiti na stranicama Eventima i to po cijeni od 220 do 420 kuna (ovisno o kategoriji ulaznice) za odrasle osobe te od 110 kuna do 300 kuna za djecu od 6 do 12 godina, dok djeca mlađa od 6 godina imaju besplatan ulaz uz uvjet da ne zauzimaju dodatnu stolicu. Također su dostupne posebne VIP i Diamond Experience ulaznice, a moguće je ostvariti i grupne popuste.

“Provedite nezaboravan vikend u Areni Zagreb i uživajte u ludim vratolomijama, koje nikako nemojte sami isprobavati kod kuće, u izvedbi vrhunskih profesionalaca i ovisnika o adrenalinu. Zabava i doživljaj koji ćete pamtiti je zagarantiran. Uskoro ćemo najaviti i dodatna imena izvođača koja će oduševiti sve ljubitelje ovog ekstremnog sporta.”, naglasio je Danko Stefanović iz RTL Musica, organizator “Masters of Dirt Total Freestyle” šoua u Hrvatskoj.

Sve novosti o “Masters of Dirt Total Freestyle” spektaklu te najave izvođača kao i njihovih nevjerojatnih točaka možete pratiti na službenoj web stranici https://www.mastersofdirt.com/.