NAJNIŽA KAMATA DO SADA: Država ponovno mladima pomaže otplatiti kredit na pet godina. Evo kako se javiti

Novi, treći krug prijava za subvencionirane kredite kreće od utorka 10. rujna, a kako se doznaje, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je jutros već zaprimila 200 zahtjeva. Riječ je o kreditima koji do sada imaju najniže kamate, a ova mjera se pokazala vrlo korisnom jer je čak 5.300 mladih obitelji u Hrvatskoj tako riješilo svoje stambeno pitanje, piše Glas Slavonije.

Podsjetimo, riječ je o Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, osmišljen kao pomoć u rješavanju stambenog pitanja za mlade, no to je i dio poticanja demografske obnove. Zakonom se uređuje subvencioniranje stambenih kredita koje građane u dobi do 45 godina uzimaju od banaka za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće radi rješavanja stambenog pitanja i to tako da država preko Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i APN-a subvencionira od 30 do 51 posto ukupnog iznosta anuiteta u prvih pet godina otplate stambenog kredita.

Svi s valjanom dokumentacijom dobivaju subvenciju

Do najviše 1500 eura po metru četvornom stana ili kuće subvencioniranje kredita odobrava kupnju stana ili kuće, a ide do iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Otplata kredita ne smije biti kraća od 15 godina, a visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta gdje se nekretnina kupuje ili gradi te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredite. Glas Slavonije za primjer navodi Osijek koji se od ukupno osam skupina, smjestio u sedmoj skupini razvijenosti subvencija pa iznosi 33 posto. U Slavonskom Brodu iznos je 36 posto (6. skupina), Đakovu i Donjem Miholjcu 42 posto (4. skupina). U općinama Draž, Suhopolje, Video ili Tompojevci koji se nalaze u prvoj, najmanje razvijenijoj skupini ima maksimalnih 51 posto.

“Svi koji dostave valjanu dokumentaciju dobit će subvenciju, a poziv će biti otvoren tri ili četiri tjedna, ovisno o interesu, dakle vremena ima. Ove godine građani će subvencionirane kredite moći dobiti po najnižoj kamati do sada, a izmjenama Zakona omogućili smo da se razdoblje subvencije produžava i za već rođenu djecu, ne samo novorođenu”, kazao je nedavno resorni ministar Predrag Štromar te pozvao mlade da se javi na novi natječaj.

Od 2017. čak 5.300 obitelji riješilo stambeno pitanje

Do ove godine se subvencija produživala za dodatne dvije godine za svako rođeno ili usvojedno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Zadnjim izmjenama zakona omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu kada se prijave za kredit. Konkretno, to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet, trajati sedam godina. Zahvaljujući ovim APN kreditima i demografskoj mjeri koja se provodi od 2017., čak je 5.300 mladih obitelji kupilo nekretninu te riješilo svoje stambeno pitanje. U tim domovima je rođeno više od 800 djece, a broj zahtjeva u 2018. je porastao za 30 posto.

Ove godine očekuje se još veći interes za subvencioniranim kreditima. Mladi potencijalni kupci su prethodno morali odabrati nekretninu ili građevinsko zemljište pa se javiti u poslovnu banku radi procjene vrijednosti te informacije o potrebnoj dokumentaciju za procjenu kreditne sposobnosti. Nakon podnošenja zahtjeva za subvenciju, zahtjev se predaje u banku. Nakon što je prikupljena sva dokumentacija, banka odobrava kredit i šalje u APN. U slučaju da APN odobri zahtjev za subvencioniranje kredita, u banci se potpisuje ugovor o stambenom kreditu i slijedi isplata.

U novoj ‘rundi’, banke predale već 200 zahtjeva

APN je dostavljačima pojedinih banaka koji su predavali dokumentaciju klijenata vrata otvorio jutros u osam sati, javlja Hina. Prema neslužbenim informacijama, a zaključno s vremenom u kojem su novinari boravili u prostorijama APN-a, Privredna banka Zagreb (PBZ) predala je 99 zahtjeva, Erste banka 77, Hrvatska poštanska banka (HPB) 50, Raiffeisen bank Austria 13, OTP 12 te Zagrebačka banka (Zaba) šest predanih zahtjeva.

Usporedbe radi, prošle godine je prvog jutra predano oko 60 zahtjeva, dok su 2017. godine u prvih sat vremena banke predale više od 900 zahtjeva. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar izjavio je da je zainteresiranost velika i kako su djelatnici APN-a potpuno spremni za preuzimanje zahtjeva kojih ove godine očekuje više nego prošle.

Krug otvoren tri tjedna, a novi natječaj u ožujku

“Ovaj krug će biti otvoren tri tjedna i svi koji se prijave i imaju kompletiranu dokumentaciju dobit će subvenciju”, poručio je Štromar na konferenciji za medije u sjedištu APN-a, u društvu direktora te agencije Slavka Čukelja i i državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Željka Uhlira.

Podsjetio je da će iduće godine, osim u rujnu, natječaj za subvencionirane kredite biti objavljen i u ožujku. Kaže da mu je drago što su mladi prepoznali ovu mjeru, pri čemu je podsjetio na analizu zagrebačkog Ekonomskog instituta, koja pokazuje da je od 2012. značajno porasla cijena nekretnina u općinama i gradovima koje bilježe rast turističkih noćenja.

“U tim područjima mladima je danas jako teško riješiti stambeno pitanje”, kazao je Štromar. U dosadašnje dvije godine primjene zakona o subvencioniranju stambenih kredita ukupno je odobreno 5.300 zahtjeva za subvencije, a u obiteljima koje su tako riješile svoje stambeno pitanje u tom razdoblju rođeno je više od 800 djece.