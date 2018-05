NADBISKUP TVRDI DA NIJE ZNAO ZA FRATRA PEDOFILA: ‘Obavijestili smo policiju čim sam provjerio vjerodostojnost prijave’

Metropolit se ne sjeća razgovora iz 2013. u kojem mu je prijateljica žrtve osobno prijavila fra Gracijana, a za mailove žrtvama prvi put je čuo kad je krenula istraga.

Nakon što je, kako tvrdi sve više žrtava, 78-godišnji splitski franjevac, godinam zlostavljao župnike, javili su su svjedoci koji kažu da je za sve znao i nadbiskup splitsko-makarski Marin Barišić, no ništa nije poduzimao.

U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju, nadbiskup odbacuje optužbe i tvrdi kako je odmah sve prijavio nadležnima. Točnije, skoro odmah. Nakon što je podulje opisivao proceduru koju predviđa kanonsko pravo (poput toga da prijavitelj podnese ordinariju prijavu u pisanome obliku s potpisom podnositelja prijave, nakon čega kreće provjeravanje vjerodostojnosti prijave), rekao je kako je prva prijava “u prije navedenoj formi” do njega došla krajem 2017.

‘Morao sam provjeriti vjerodostojnost’

“Iako se nekome čini da sam trebao istoga dana zvati policiju, morao sam steći inimalnu sigurnost o vjerodostojnosti prijave jer se ovakve teške optužbe ne podnose tek tako. “, kaže Barišić i dodaje kako mi je žao što oni koji su bili spremni svjedočiti pred državnim organima nisu smogli snage i otići sve prijaviti. “Isto tako mi je žao onih koji sada govore da su sve znali o svemu, a da nisu prijavili policiji. Nije dobro da svi peru ruke i očekuju da drugi umjesto njih nešto poduzme” kaže metropolit za kojeg jedna svjedokinja tvrdi da mu je još 2003. prijavila pedofilskog svećenika, doduše u konkretnom slučaju ne zbog pedofilije nego seksualnog nasilništva.



O premještanju ništa nije znao…

Barišić tvrdi da se tog razgovora ne sjeća.

“Iz ovoga što sam vidio u medijima radi se o osobi koja kaže da mi je iznijela tuđu, a ne vlastitu situaciju. Sami kažete da se u tom razgovoru nije radilo o pedofiliji. Da se radilo o osnovanoj sumnji kaznenog djela pedofilije, onda bih se sigurno sjećao razgovora i poduzeo određene radnje kao što sam to odmah učinio po saznanjima u ovom slučaju” kaže monsinjor Barišić. Na pitanje zašto je onda svojednobno fra Gracijan premješten u Šibenik, kaže je to odluka redovničkog poglavara, a ne njega. “Svi redovnici imaju svoga redovničkog poglavara koji njih samostalno premješta prema pravilima njihove zajednice” pojašnjava Barišić.

…niti o mailu žrtvi

Kaže kako nije znao ni za mail kojeg je tadašnji provincijal Ljudevit Maračić poslao jednoj od žrtava 2011. godine u kojem objašnjava što je poduzeo po prijavi i iz kojeg je očito da je znao za sumnje u pedofilske sklonosti svećenika. No, ponovo, redovnički poglavari, tvrdi, nisu ga obavijestili.

“Tek sam u ovom slučaju čuo da je postojala ta prijava koja je išla prema redovničkim poglavarima, a ja o tome nisam bio obaviješten” kaže nadbiskup, dodajući kako su policiji i DORH-u dostavili sve što su tražili.

Nada se oprostu, ali zna da ga ne može tražiti

Ponavlja kako najoštrije osuđuje pedofiliju, osobito ako je počinitelj iz crkvenih redova”, onda osjećam i duboki sram jer netko, kome je dano povjerenje, to je povjerenje izigrao i iskoristio na najgori način” kaže Barišić.

“Sa žrtvama se nisam još susreo. Ja ih nemam pravo pozvati na susret. Mogu samo zamoliti da oni mene prime kako bih im se ispričao, zatražio oproštenje i pokušao dati utjehu. Nadam se i molim da do toga susreta uskoro dođe. Doista želim pred svakim prignuti glavu i moliti oprost. Naravno da ću razumjeti i one koji to možda i neće htjeti jer su njihove rane preduboke.”, zaključuje.