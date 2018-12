NA UREDU DARUVARČEVOG ODVJETNIKA U ZADRU OSVANUO GRAFIT SA STRAVIČNOM PORUKOM: ‘Prijete mi smrću, nije ugodno…’

Odvjetnik Andrej Korljan kaže nije ugodno, ali će svoj posao raditi i dalje

Na uredu odvjetnika Andreja Korljana koji zastupa Darka Kovačevića Daruvarca osvanuo je prijeteći grafit, a on je sve prijavio policiji, javlja zadarski.hr

“Prijeti mi se smrću, pišu se grafiti u kojima se vuče paralela sa Senkom Perakom, a svi znaju kako je on završio – on je bio ubijen. Danas sam uočio grafite na zgradi ureda, gdje mi se isto tako prijeti smrću. Sigurno mi nije ugodno u ovoj situaciji, ali ja svoj posao i dalje radim i radit ću”, rekao je Korljan, javlja zadarski.hr.

‘Predsjednica suda je iznijela neistinitu tvrdnju’

Komentirao je i priopćenje koje je uputila predsjednica Općinskog suda u Zadru Ana Miškov. “Moram kazati da je predsjednica suda iznijela neistinitu činjeničnu tvrdnju. Naime, tamo je kazano da ja nisam opravdao svoj izostanak s glavnih rasprava. To nije točno, čim sam dobio pozive putem dostavljača, kada sam uočio nezakonitost na koju moram paziti jer moram paziti na legalitet postupka i zakonitost postupanja u odnosu na okrivljenika kojeg branim, o tome sam podnescima obavijestio sud i ukazao na nezakonito postupanje”, rekao je Korljan.

Kaže kako raspravi nije mogao pristupiti iz još jednog razloga – imao je druge zakazane rasprave u pritvorskim predmetima. “Ovo nije moj jedini predmet i predložio sam odgodu glavne rasprave, tako da sam ja svoj nedolazak – opravdao. Da nisam ukazao na nezakonito postupanje i time zaštitio prava okrivljenika u postupku, ja bih se izložio disciplinskim progonu pred tijelom Hrvatske odvjetničke komore i mogućem kaznenom progonu zbog zlouporabe povjerenja”, kaže Korljan.

Nastavlja kako je u oba slučaja opravdano tražio izuzeće. “U oba slučaja u kojima sam tražio izuzeće postojali su objektivni i opravdani razlozi za to traženje i držim da sam bio u pravu, a prema razvoju događanja, sada vidim da je moje traženje delegacije potpuno opravdano. I dalje vjerujem da bi se ovaj postupak proveo bolje i zakonitije da je vođen pred nekim drugim sudom nego pred zadarskim. Koristio sam sva raspoloživa zakonita i pravna sredstva. Tvrdim da postupak nije bio zakonit i da su prekršene zakonske, ustavne i konvencijske odredbe koje štite temeljna prava okrivljenika, a ja sam na to dužan reagirati”, rekao je Korljan.

Daruvarac je brutalno pretukao 18-godišnju Zadranku, a sada je zbog proceduralnih razloga izašao na slobodu te čeka suđenje.

Odvjetnik Ante Gotovine prozvao Korljana

No, da je Daruvarac, umjesto za teško ozlijeđivanja prijavljen za pokušaj ubojstva, mogao bi ostati u pritvoru i do godinu dana. Odvjetnika Korljana već je prozvao Luka Mišetić, najpoznatiji kao odvjetnik Ante Gotovoine. On je na Twitteru napisao kako bi u Americi odvjetnik bio priveden da se ne pojavi u ovakom slučaju.

Na odvjetnikovom uredu osvanula je brutalna poruka: “Daruvarac je slobodan, odvjetnik je čist, ležat će na podu, Korljan i sadist”, piše 24 sata, a odvjetnik je prijetnju prijavio policiji.

Zbog slučaja Daruvarac oglasili su se i ministar pravosuđa koji je danas boravio u Zadru te predsjednica Republike.