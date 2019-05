NA PUTU DO PANTOVČAKA MILANOVIĆ MOŽE RAČUNATI NA PODRŠKU SDP-a, ALI UZ JEDAN UVJET: ‘Budimo realni, stranka mu je dala sve’

‘Stranka mu ne može odmoći, dapače, može mu biti samo od pomoći i samo sa SDP-om i može dobiti te izbore’

Kandidira li se bivši premijer Zoran Milanović za predsjednika države bez većih problema moći će računati i na potporu SDP-a, piše u ponedjeljak Večernji list.

“Tvrdi to više članova vodstva te stranke s kojima smo razgovarali, ali i koji naglašavaju da bi takav rasplet događaja ipak podrazumijevao i jedan ‘ustupak’ bivšeg šefa stranke. A taj je da će na te izbore ići kao član SDP-a, odnosno da se neće prije isticanja kandidature iščlaniti iz SDP-a, kako se prije nagađalo da bi Milanović mogao učiniti”, navodi dnevnik.

“Ako on želi ići kao SDP-ov kandidat, to će u stranci proći bez većih potresa. No, ako bi inzistirao da se prije toga iščlani iz stranke i da ide kao nezavisni kandidat s podrškom SDP-a, to bi već bio problem. Izlazak iz stranke znači poruku da nema više ništa sa strankom koja mu je, budimo realni, dala sve. Osim toga, stranka mu ne može odmoći, dapače, može mu biti samo od pomoći i samo sa SDP-om i može dobiti te izbore”, kaže za Večernji list izvor iz Predsjedništva SDP-a.

Kako će se Bernardić postaviti?

I drugi izvor tog dnevnika iz vrha stranke blizak Bernardiću kaže kako su stvari danas poprilično jasne. Odluči li se Milanović na kandidaturu, eliminirat će i sve ostale kandidate iz SDP-a. Ali samo u situaciji da na te izbore, kaže izvor, ide kao SDP-ovac.

“U tom slučaju stvar je jasna. Milanović je naš član, ima velike šanse za pobjedu i SDP će ga podržati. Ali ako napravi isto što je napravio i Bandić i ode na izbore mimo stranke, stvari će isto biti jasne. Po Statutu tada ne bi više mogao biti SDP-ov kandidat, a SDP će na predsjedničkim izborima imati svog kandidata”, kaže izvor iz vrha stranke, piše Večernji list.

Dodaju i da svi njihovi izvori ističu kako će Milanoviću za dobivanje potpore najmanji problem biti šef stranke Davor Bernardić. “Ako Milanović dobije te izbore i Bernardić će to moći proglasiti kao svoju pobjedu. Ako izgubi, poraz je Milanovićev”, kaže izvor iz SDP-a za Večernji list.