MUSIĆ SECIRAO POLITIČARE, A NISU SE IZVUKLI NI INTELEKTUALCI: ‘Uvijek su tamo gdje je novac, vole novac više od života’

Mladi politolog Aleksandar Musić bio je današnji gost emisije Nedjeljom u 2, gdje je s voditeljem Aleksandrom Stankovićem razgovarao o aktualnim zbivanjima na hrvatskoj političkoj sceni.

Musić je o svemu govorio prilično otvoreno, kako bi se reklo, bez dlake na jeziku.

Na početku emisije komentirao je političke aspiracije Dalije Orešković, kao i njezino gostovanje u prošlonedjeljnoj emisiji. Kazao je kako pozdravlja uključivanje u politiku svakoga tko se iskazao nekom dužnosti u društvu. “Politika je onakva kakvi su ljudi i dobro je da se ljudi iz civilnog društva uključuju u posrednu i aktivnu politiku”, kazao je Musić. Posebno se osvrnuo na “prispodobu o trepavicama”.

“Predsjednica je inteligentno to odigrala”

“Cilj je postigla jer se četiri do pet dana o tome pričalo. Bacila je rukavicu u lice predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, a predsjednica je pak inteligentno odigrala što joj nije odgovorila, nije je udostojila prepoznati je kao svoju protivnicu”, rekao je Musić.

Kazao je kako politika nije za slabiće, već se radi o “vrlo okrutnoj utakmici u kojoj se kada nekoga napadate obraćate svojem biračkom tijelu”. Orešković je pohvalio jer je naučila, kako je rekao, važnu lekciju. Ona, naime, zna koje biračko tijelo nikad neće imati, smatra politolog. To je test na kojem su slavodobitno pali i Josipović i Milanović. Zna da neće imati nacionalno konzervativno orijentirane građane, da neće imati naklonost Crkve u Hrvata, dio populacije ratnih veterana. Ona do njih ne pokušava doprijeti, a jedna od temeljnih grešaka u politici je kad se pokušate umiliti nekom drugom a pritom gubite svoje birače”, rekao je Musić.

“Izbori se dobivaju na emocije”

Od Kolakušića i Glavaševića ne očekuje prevelik uspjeh jer im, tvrdi, fali vizije i energije. “Korupcija nije tema na kojoj se mogu dobiti izbori, izbori se dobivaju na emocije”, rekao je, ocjenivši hrvatsku političku i ekonomsku scenu “stabilnim truljenjem”.

“To je naša mala bara puna krokodila zvana Hrvatska. Hrvatska se suočava s trendovima koji su toliko ozbiljni da bi izvršna vlast i svi drugi akteri u društvu morali nekoliko puta snažnije uprijeti na sa svim poljima kako bi Hrvatska uspjela postati društvo blagostanja. Hrvatska je okovana, zarobljena metastazama državnog aparata”, kazao je.

Svaka dodana vrijednost automatski se usisa, kaže Musić. “Zarobljenost državom je toliko duboka da u dogledno vrijeme neće doći do razbijanja – može se razbiti samo nekim ekstremnim skokom ili ratom”, kazao je.

Bandić zna sve trikove

No za jednog od političara rekao je kako bi svakog drugog mogao učiti politici. Radi se o Milanu Bandiću. Musić kaže kako je on “doktor primarijus hrvatske politike”.

“Mogao bi svakog političara učiti politici. Milan Bandić zna sve trikove politike, dnevno se rukuje s više od stotine ljudi koje mi ne vidimo a koji pamte njegovo lice i prezime. Njih ne zanima što on radi u skupštini ni u hrvatskim poduzećima. No, kad dođe taj dan kad su izbori, oni zaokruže njegovo ime. On se hrani na političkoj nesposobnosti drugih, istaknuo je Musić.

Za Bernardića je rekao de on “tigar od papira”.

Komentirao je i Agrokor, nazvavši ga većim kamenom u mozaiku toksičnosti, tumorom koji ubija zdravo tkivo. U tom je kontekstu spomenuo i Uljanik, rekavši kako će na putu spašavanja te firme stradati deseci tisuća drugih radnih mjesta i obitelji. “To je sirotinja koja iz Slavonije odlazi u Irsku. Država je tu da bude jednaka prema svima, a ne da nekom bude maćeha a nekom majka”, kazao je.

Za dio hrvatskih intelektualaca kazao je da su plaćenici

“Plaćenik je onaj koji se već 20, 30, 40 godina obraća svojim sparatnim komorama. Govori o jednom te istom – desničar – o udbi, komunizmu, Titu i Jugoslaviji, a neće nikad progovoriti o ratnim zločinima s hrvatske strane, dok lijevi intelektualac glorificira jugoslavensko samoupravljanje, govori o antifašizmu, krizi rada i kapitala, a neće reći o komunističkim zločinima, o protjerivanju Talijana i Nijemaca. Drže se samo sigurnih pojmova gdje se mogu naplatiti, ali ih tema o Agrokoru ih ne zanima jer ne vide nikakav interes. Takve intelektualce će se prepoznati ako se prati trag novca, uvijek su tamo gdje je novac, vole novac više od života”, rekao je Musić.