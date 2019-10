MRAK TARITAŠ PROTIV VATIKANSKIH UGOVORA: ‘Vjeronauku nije mjesto u školama nego u crkvama. Mi smo sekularna država’

Cjelovita kurikularna reforma nije onakva kakva je bila predstavljena, već je, prema mišljenju Beusa Richembergha, na mala vrata otvorena za vjerske sadržaje

Predsjednica Glasa i saborskog kluba te stranke Anka Mrak Taritaš poručila je u petak kako vjeronauk treba biti u crkvama i da mu nije mjesto u školama, jer da to nije u skladu s načelima sekularne države pa je, ističe, krajnje vrijeme da država to jasno kaže.

Mrak Taritaš je na konferenciji za novinare u Saboru napomenula kako je Glas prije godinu i pol dana pokrenuo inicijativu za izmjenu Vatikanskih ugovora, među kojima se jedna odnosi i na obrazovanje.

I potpredsjednik stranke Goran Beus Richembergh istaknuo je kako se u Glasu zalažu da se vjerski odgoj odvija samo u vjerskim zajednicama.

‘Klerikalci će i dalje pritiskati’

Podsjetio je ljetošnju polemiku biskupa Vlade Košića i ministrice obrazovanja Blaženke Divjak oko reforme školstva, ističući da je nakon ministričine poruke da se ne petlja u obrazovanje crkva ipak “izvršila desant”, ulazeći u sadržaj pojedinih udžbenika. Na pritisak javnosti iz udžbenika su nakladnici ipak naknadno izbacili pojedine sadržaje, tvrdi Richembergh.

“Klerikalci će i dalje vršiti pritisak, a ministrica će i dalje davati koncesije Katoličkoj crkvi. Cjelovita kurikularna reforma nije onakva kakva je bila predstavljena, već je na mala vrata otvorena za vjerske sadržaje. Protivno je sekularnom obrazovanju da bilo koja vjerska zajednica uvodi takve sadržaje u njih kao vjersku propagandu”, poručio je zastupnik Glasa.

‘Iznajmljivanje sabornice EPP-u apsolutno nedopustivo’

Mrak Taritaš je apsolutno nedopustivim ocijenila najavljeno iznajmljivanje sabornice za skup Europske pučke stranke (EPP), upitavši je li možda slijedeće neka svadba, krizma ili krstitke u sabornici.

“Pristojne i normalne zemlje koje razvijaju demokraciju to neće raditi. HDZ je naveo primjere u kojima neke zemlje to rade, ali su one to demantirale. Nemojte nam govoriti neistine, poštujmo sabornicu jer ona nije HDZ-ova privatna opcija. Imali su druge mogućnosti i varijante, pa neka ih iskoriste”, naglasila je zastupnica. Ustvrdila je kako dostojanstvo države treba biti iznad svega, ali da “HDZ pokazuje kako državu smatra svojom, baš kao što mijenja datum državnosti na 30. svibnja kako bismo ga mogli slaviti kao njegovu izbornu pobjedu na prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj”. Ima puno građana koji misle drugačije i to treba poštivati”.

Upitana kako tumači da je SDP-ov potpredsjednik Sabora Siniša Hajdaš Dončić na sjednici Predsjedništva Sabora podržao tu odluku, odgovorila je kako ne zna zašto je to učinio te da njega to treba pitati.