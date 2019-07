MOŽDA VIŠE NIJE MINISTRICA, ALI PLAĆE SE NE ODRIČE: Gabrijela Žalac će svaki mjesec, idućih pola godine, primati oko 19.000 kn neto!

Smijenjena ministrica idućih će šest mjeseci nastaviti primati neto plaću koju je imala, a to je bilo 18.936 kuna, a s porezom i doprinosima to je 32.712 kuna, pišu 24sata. Korištenje prava “6+6” tako će koštati ukupno 294.408 kuna

Gabrijela Žalac, smijenjena ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potvrdila je za 24sata da će iskoristiti svoje pravo te će idućih šest mjeseci primati punu plaću, a zatim još pola plaće sljedećih šest mjeseci.

Ova odluka toliko i ne iznenađuje, s obzirom da Žalac, za razliku od smijenjenih Tomislava Tolušića i Lovre Kuščevića, te Gorana Marića koji je podnio ostavku, nema saborski mandat koji bi joj osigurao plaću minimalnih 15.000 kuna. Tome dodajte činjenicu da je Žalac jako razočarana i pogođena smjenom, jer smatra da je uspješno vodila ministarstvo, a još je preko suradnika u HDZ-u poručila da se osjeća kao ‘silovana i provučena kroz blato’.

TEŠKE RIJEČI; ČINI SE DA GABRIJELI ŽALAC NIKAKO NIJE SJELA SMJENA: ‘Rekla je da se osjeća kao silovana žena i ostavljena u blatu’

Lijepa ‘otpremnina’

Zato će Žalac idućih šest mjeseci nastaviti primati neto plaću koju je imala, a to je bilo 18.936 kuna, a s porezom i doprinosima to je 32.712 kuna, pišu 24sata. Korištenje prava “6+6” tako će koštati ukupno 294.408 kuna.

Podsjetimo, revoltirana odlukom o svojoj smjeni, Žalac je jučer tijekom rasprave pronašla i metu na koju će usmjeriti svoje nezadovoljstvo. Naime, kako je pisao N1, predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću zamjerila je izjavu otprije nekoliko mjeseci, koju je dao u jeku afera koje su joj se pripisivale.

“Govoriti ‘netko me sabotira i protiv mene lobira, možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni, netko me sabotira’ bilo je nekorektno”, poručila je navodno Žalac Jandrokoviću, ponavljajući stihove repera Vojka V., koje je ovaj tada iskoristio. Bivša ministrica je u svom oproštajnom govoru naglasila i na kojim je projektima radila te negirala afere, zbog kojih ju je Jandroković i “bocnuo” te naglasila kako su njezini roditelji unajmili sporni Mercedes. U kuloarima se prije Europskih izbora govorilo kako će Gabrijela Žalac biti nositeljica HDZ-ove liste na Europskim izborima. No, prometna nesreća u kojoj je bez valjane vozačke dozvole udarila djevojčicu, srušila je taj plan.

NE MOŽE SE POMIRITI SA SMJENOM: Gabrijela Žalac napala Jandrokovića jer joj je pjevušio: ‘Netko me sabotira…’

Murganić još ne zna hoće li iskoristiti svoje pravo

Ni Nada Murganić, bivša ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, nema zastupnički mandat, ali ona je za 24sata kazala da će još vidjeti hoće li iskoristiti svoje pravo.

Podsjetimo, smijenjena Murganić se rasplakala na svojoj posljednjoj sjednici Vlade, a po ramenu ju je tapšao ministar zdravstva Milan Kujundžić. Govoreći o svojem mandatu, Murganić se na sjednici Vlade prisjetila i teških trenutaka te se u jednom trenutku rasplakala govoreći o kolegama iz sustava socijalne skrbi. “Hvala im na svemu što godinama rade. Na jedan tužan način je socijalna skrb javnosti prikazana kroz ove strašne tragedije…”, kazala je Murganić kroz suze dok ju je po ramenu tapšao ministar zdravstva Milan Kujundžić. “Ali, nažalost, tada su i građani vidjeli koliko je taj sustav zahtjevan i da socijalni radnik ne može mnogo učiniti”, kazala je Murganić.

Murganić je imala nižu plaću od Žalac, 18.333 kune, a bruto bi njena smjena koštala 266.337 kuna. Ako obje, pak, iskoriste pravo i ne nađu novi posao, smjena dvije ministrice koštat će porezne obveznike 560.745 kuna. Uz to će plaćati i nove ministre.

[VIDEO] SLOMILA SE NA KRAJU: Smijenjena ministrica Murganić se rasplakala na svojoj posljednjoj sjednici Vlade, Kujundžić je tapšao

PLENKOVIĆ IZ VLADE IZBACIO ŽALAC, MURGANIĆ I TOLUŠIĆA! ‘Ja procjenjujem što je dobro za Vladu, državu, stranku i koaliciju’