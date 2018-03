Mostar Sevdah Reunion stižu u Osijek i Bjelovar

Mostar Sevdah Reunion u punom će sastavu nastupiti u petak, 14. lipnja u Osijeku, u kinu Europa, te u Bjelovaru na međunarodnom festivalu Terezijana u subotu 15. lipnja.

Kombinirajući izvorne sevdalinke sa jazz, blues, soul i etno

glazbenim elementima, Mostar Sevdah Reunion svojim jedinstvenim stilom izvođenja oduševljava publiku diljem svijeta.

Njihov se glazbeni izričaj gotovo u cijelosti sastoji od sevdaha,

sevdalinki i romske glazbe u modernim aranžmanima.

Prvi album snimljen je u Centru Pavarotti u Mostaru i izdan je 1999. godine za izdavačku kuću World Connection iz Nizozemske. Slijedi suradnja sa Šabanom Bajramovićem i izdavanje drugog albuma 2001. Nakon otkriva Ljiljanu Buttler i snima dva

albuma (The Mother of Gypsy Soul i The legends of Life). Između dva albuma s Ljiljanom Buttler, snimljen je album A Secret Gate. 2006 izlazi ponovo album sa Šabanom Bajramovićem , a 2007. Cafe Sevdah.

Band je ovih dana izdao novi CD “Tales from a forgotten city” (Priče iz zaboravljenog grada) koji trenutno promoviraju na najvećim World Music festivalima u Europi.

Prodaja ulaznica Osijek : Caffe bar Dvorac (Ma?kamama) Caffe bar Remi, Caffe bar Viva (kod bolnice) Swan pub i Old bridge pub.

Bjelovar: slobodan ulaz