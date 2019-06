MORE ĆE NARASTI ZA 10 METARA: Kad naraste za 2, sve rive na Jadranu bit će poplavljene. A pogledajte kakva katastrofa prijeti

Razina mora diljem svijeta do kraja stoljeća porast će između 4,3 i 9,9 metara

Jeste li se ikada pitali kako će izgledati svijet 2100. godine? Ako ovako nastavimo s korištenjem fosilnih goriva te daljnim zagađenjem Zemljine atmosfere, svijet će do 2100. biti topliji za 3°C.

Članak na tu temu objavljen je u Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A u kojem se vidi kako će razina mora diljem svijeta do kraja stoljeća porasti za između 4,3 i 9,9 metara u odnosu na prosjeke prije nego drastičnih promjena diljem Zemlje uslijed klimatskih promjena.

Kako bi to utjecalo na Hrvatsku, analizirao je tjednik Express.

Pula

Pri podizdanju razine mora od devet metara, potopljeno bi bilo pola grada, a velebna Arena bila bi u plićaku. Nestali bi Poreč, Vrsar, Novigrad i Rovinj…

Rijeka

Baš kao i kod Pule, pola grada završilo bi pod morem, uključujući većinu znamenitosti grada Rijeke.

Zadar

U slučaju crnog scenarija, Zadar gotovo nestaje. Pod vodom ostaju Nin, Bibinje te veći dio Šibenika, Skradin…

Split i Kašteli

Nestaju Trogir, pola Solina, Kašteli, Dioklecijanova palača, luka, kolodvor…

Čak i slučaju podizanja razine mora od samo dva metra, gotovo sve rive na Jadranu bile bi poplavljene. Prestaju postojati i Omiš te pola Makarske.

Dolina Neretve

Najranjivije područje u slučaju klimatskih promjena stradalo bi već kod povećanja razine mora od 4 metra. Nestali bi Opuzen, Metković i Ploče, kao i Ston te najnaseljeniji dijelovi svih hrvatskih otoka.

Dubrovnik

2100. godine potopljen je Stari Grad koji je najvećim dijelom pod vodom, a stradali su i Cavtat te Kupari.

Već su napravljene i video animacije koje pokazuje što će se dogoditi s nekima od najpoznatijih svjetskih metropola u slučaju zagrijavanja od 2°C do 4°C. Ovako će izgledati New York, Buenos Aires, Osaka, Antwerpen, Hamburg, Durban, Melbourn, London, Hong Kong, Dubai, Tokio…