MORAO JE OTIĆI U NJEMAČKU: ‘Kad me pitaju je li moguće ja kao magistar moram raditi na baušteli, kimnem i popnem se na krov’

‘Mislio sam kako vrijeme bude išlo i da će i meni biti nešto lakše i lakše. A mogu vam reći, kako vrijeme ide i ide, sve mi je teže”, kaže 27-godišnjak

Marko Mihaljević, magistar primarnog obrazovanja, snimio je video s bauštele iz Frankfurta u kojem je opisao svoje razloge za odlazak i poručio mladima da ne odlaze iz Hrvatske.

“Kad sam vidio da za mene nema mogućnosti u Hrvatskoj, u mom selu, skupio sam svoje stvari u sva kofera i zaputio se u Njemačku. I evo, sada provodim dane radeći, radeći ovaj posao bez ikakvog podcjenjivanja jer nikada u životu, nikada nisam nikoga podcijenio, radeći posao za koji mi ni ne treba osnovna škola. Ja magistar, lijepo zvuči kada to kažem, moram ovdje crnčiti od jutra do mraka za golu egzistenciju jer mi to nije dozvoljeno u Hrvatskoj. Zašto mi nije dozvoljeno?”, pita se Mihaljević i dodaje: “Zato što nisam u niti jednoj političkoj stranci”.

Tvrdi da je možda mogao pronaći nekakav posao da je prihvatio uvjete koje su mu nudili, no on je jednostavno smatrao ako se drži po strani da će tim putem bez ikakve politike sam uspjeti.

“Nažalost, prevario sam se. Sedam mjeseci sam ovdje u Njemačkoj. Mislio sam kako vrijeme bude išlo i da će i meni biti nešto lakše i lakše. A mogu vam reći, kako vrijeme ide i ide, sve mi je teže”, kaže 27-godišnjak iz Babine Grede.

DRŽAVA POTIČE SURADNJU HRVATSKE I NJEZINIH ISELJENIKA: Za 46 projekata hrvatskog iseljeništva dodijeljeno 2, 3 milijuna kuna

‘Ne dajte se mladi, poruka je moja’

“Vjerojatno jer se mota po glavi činjenica da neki ljudi moji godina mogu živjeti u Hrvatskoj, mogu uživati u njoj, a ja koji sam jedan od većine koji smo morali otići moramo davati svoje znanje strancima koji ga ne cijene, samo ga plate. Ništa oni nas puno ne plaćaju koliko zarade na nama i tako.

Sve više mi se javljaju ljudi kroz priču, budući da smo sami Hrvati i sve više mi kaže ‘pa jel moguće da si magistar i da moraš raditi tu na baušteli’. Ja klimnem ramenima i onda vidite kada se popnem na krov. Onda me uhvati ta sržba. Ne dajte se mladi, poruka je moja”, kazao je Marko Mihaljević i poručio mladima da ne idu.

“Ostanite u Hrvatskoj, ako ikako možete”, kaže je Mihaljević.