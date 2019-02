MOGU LI ZAJEDNO? Otkrivamo planove Dalije Orešković i platforme koju vode ljevičari iz Zagreba za rušenje HDZ-a i starih struktura

Zašto ekipa koja je ostvarila veliki uspjeh na izborima u Zagrebu, okupljena oko platforme ‘Zagreb je naš!’, nije formirala zajedničku političku inicijativu s timom koji se okupio u političku stranku ‘Start’- iako je bilo neslužbenih najava u tom smjeru – pitali smo njihove lidere, Daliju Orešković i Tomislava Tomaševića

Nakon što je u ljeto 2018. Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, najavila politički angažman, dugo se čekalo i na formalni potez, osnivanje stranke, a još više i na predstavljanje cijelog tima. Jer Dalija Orešković je neosporno postala politička zvijezda, vrlo jasna u artikulaciji političkih ideja, žestoka u kritici predsjednice Grabar-Kitarović, ali i Vlade Andreja Plenkovića. No Hrvatska je već više puta iskusila brzi uspon, ali i pad novih političkih zvijezda upravo zbog problema u drugom koraku, u izgradnji cijele stranke, okupljanju suradnika koji moraju dati ozbiljnu razradu prvih ideja kao i uspostaviti mrežu stranke u cijeloj Hrvatskoj.

Bilo je u tom čekanju, između najave Dalije Orešković, i objave osnivanja stranke Start, mnogo spekulacija tko će sve tvoriti tijelo stranke, pa je, između ostalog, bilo neslužbenih spekulacija da se razgovara i s glavnim aktivistima projekta Zagreb je naš! – onima koji su izazvali pravu senzaciju na prošlim lokalnim izborima u gradu Zagrebu, a sada predstavljaju jaku opoziciju Milanu Bandiću i HDZ-u u Gradskoj skupštini.

No, prije nekoliko dana, Zagreb je naš!, predvođen Tomislavom Tomaševićem, predstavio je, u suradnji s drugim sličnim lokalnim pokretima (posebno jakim dubrovačkim, Srđ je naš!), ovu političku platformu: Možemo!. Bila je to potvrda crno na bijelo da Tomašević i Dalija Orešković ipak nisu postali dio iste političke inicijative. Da nije bilo dogovora. Ili se ipak radi o zajednički dogovorenom manevru rada na dva kolosijeka i mogućem budućem spajanju, udruživanju snaga?

Gužva na ljevici

Činjenica jest da su mnogi priželjkivali Orešković i Tomaševića u istoj političkoj akciji, te su uslijedila i propitkivanja: zašto tolika rascjepkanost na lijevom spektru? Je li to dobro ili loše za oporbu? Istodobno, buja Amsterdamska koalicija predvođena – sudeći prema istraživanjima javnog mnijenja – vrlo popularnom Ankom Mrak Taritaš. Ponovno su živnuli i laburisti, ali odmah su se pridružili Amsterdamskoj. Nova stranka, Demokrati, koju je osnovao bivši SDP-ovac Mirando Mrsić, pridružila se Amsterdamskoj. Orah je izabrao novog predsjednika, poznatog borca protiv korupcije, Zorislava Antuna Petrovića.

Tu je i stranka Pametno, koja je napustila Amsterdamsku, ali je iznimno pojačala aktivnosti. Radnička fronta je posebno aktivna u Zagrebu, ali i oko krize u Uljaniku i već je predstavila kandidatkinju za predsjedničke izbore. Nova ljevica se još nije odredila, hoće li s nekim u kombinaciji ili gura vlastiti put. SDP je odlučio izaći na izbore za EU parlament samostalno i pokušati pokazati kolika im je stvarna snaga na ljevici. I tako dalje.

Za Daliju Orešković i njezin Start izuzetno je važno prvih nekoliko mjeseci. Stoga, zašto nije došlo do zajedničkog starta Starta i grupacije koja se odlučila ipak za samostalni put kroz platformu Možemo? Gdje je puklo u razgovorima, ako je puklo? Prema neslužbenim nagađanjima, za ekipu oko Zagreb je naš! bilo je sporno snažno naglašavanje liderice, u ovom slučaju Dalije Orešković, njezina ponekad impulzivna retorika, ali i ekonomski smjer koji je više liberalan nego socijaldemokratski. No, kritika ide i u obrnutom smjeru, grupaciji iz koje je nastalo “Možemo!” predbacuje se nedostatak odlučnosti oko velikih tema od nacionalnog značaja i previše komplicirane procedure odlučivanja. Ali to su ipak “nijanse” koje ne bi trebale narušiti moguću suradnju.

Drukčiji pristup

Daliju Orešković uhvatili smo telefonom dok je sa suradnicima bila u Rijeci. Kaže, pozvali su ih simpatizeri i žele vidjeti koga sve mogu okupiti i aktivirati u Rijeci. Ali i mnogim drugim sredinama unutar Hrvatske. Nije htjela govoriti je li došlo do nekih ozbiljnih razmimoilaženja s grupacijom Zagreb je naš!, te kaže da i Start i Možemo polaze od srodnih političkih ideja, te je to “dobra podloga za suradnju”, ali da se se – razlikuju po metodologiji djelovanja.

Tomislav Tomašević, iz platforme “Možemo!” naglašava da su oni “logičan nastavak djelovanja lokalnih građanskih inicijativa i lista koje su se zadnjih deset godina bavile obranom javnog interesa, zaštitom javnih dobara, borbom protiv privatizacije javnih usluga i društvene infrastrukture”, te da “grade političku organizaciju na postojećem iskustvu i iz tih saveza idemo u daljnju mobilizaciju.”

Na direktno pitanje zašto nisu startali zajedno sa Startom, odnosno, timom Dalije Orešković, jer je bilo najava i očekivanja u tom smjeru, Tomašević odgovara: “Uz taj prvi cilj izgradnje snažne organizacije, naravno da smo otvoreni suradnji s nama bliskim progresivnim političkim akterima kao što su Nova ljevica, Orah ili Start. Što se tiče Dalije Orešković, ono što je za sada jasno jest da mi imamo drugačiji pristup izgradnji političke organizacije i mobilizaciji građana. Da li ćemo koalirati i s kime odlučit će članstvo platforme Možemo! na temelju podudarnosti u programima.”

Preklapanje ili sinergija?

Dalija Orešković otvoreno govori da je bilo razgovora s ekipom iz platforme “Možemo!”, te da će ih sigurno biti još, ali da niti ne treba bježati od razlika. “Možemo! je inicijativa koja se sastoji od nekoliko lokalnih platformi, zagovara participativni model i protivi se jakom liderstvu. Meni se pak čini da je trenutak takav da je potrebno gurnuti u prvi plan uži krug vodstva s koji se ljudi mogu identificirati”, objašnjava Dalija Orešković. “Posebno sam fokusirana na antikorupcijsku borbu i smatram da je prvi korak razmontiranje institucionalnog dizajna, sređivanje državnih tijela i čišćenje koruptivnog mulja. Bez toga niti jedna razvojna strategija neće dobiti šansu.”

Na pitanje je li došlo do ozbiljnog razilaženja zbog pogleda na ekonomske teme, odnosno, je li Start previše “liberalan” za “Možemo!”, Dalija Orešković odgovara da se ne radi ni o kakvim nepremostivim razlikama. Orešković smatra da su oni u Startu i Možemo! “samo različito postavili stvari”, ali da su vrlo bliski i srodni (otkriva usput da se radi i o vrlo bliskoj povezanosti – da je djevojka jednog člana predsjedništva Starta članica inicijative Zagreb je naš!, dakle, slijedom toga i Možemo!) te da je u drugom koraku moguća “suradnja pa i zajednički nastup.”

“Neće ovo razmrviti političku scenu, no, činjenica jest da smo svojim aktivnostima ubrzali grupiranje starih snaga. Ne mislim pri tome samo na HDZ pogledajte IDS, u načinu upravljanja javnim dobrima između HDZ-a i IDS-a nema razlike. Dakle, aktivnosti i Starta i “Možemo!” razobličavaju te stare snage i ljudima otvoreno pokazujemo da se mora drugačije. Ako i imamo dvije platforme, ne znači da ćemo štetiti jedni drugima, možda će doći do preklapanja, ali sigurno će doći i do sinergije.”

Hoće li izaći ljudi koji nisu glasali?

Tomislav Tomašević iz “Možemo!” smatra da je pojava sve većeg broja novih igrača u spektru lijevo prije svega posljedica “stanja u SDP-u koje je gore nego ikad, a također i činjenice da su mnoge parlamentarne stranke sudjelovale u preslagivanjima. “Ta su preslagivanja negativno utjecala na povjerenje birača u politički proces i zato smo mi jasno rekli da nećemo izlaziti na izbore s postojećim parlamentarnim strankama koje su se upuštale u takve akrobacije i koje su zadnjih godina pokazale što mogu tj. ne mogu”, kaže Tomašević.

I Tomašević i Orešković smatraju da nije loše što se pojavljuje više novih političkih inicijativa na sceni i ne misle da je nužno u ovom trenutku “okrupnjavanje” pod svaku cijenu.

“Pojava novih aktera u političkom prostoru je dobra stvar budući da je krajnje vrijeme da se u hrvatskom javnom prostoru pojave nove ideje, novi prijedlozi i novi ljudi. Vjerujemo da ćemo kao nov politički akter na ljevici uspjeti mobilizirati neke nove birače koji do sada nisu izlazili na izbore jer nisu imali za koga glasati. Nakon tog “provjetravanja” vjerojatno će doći do svojevrsnog okrupnjavanja ili novih saveza”, poručuje Tomašević.