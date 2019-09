MJEŠTANI DONJE PODGORE U ŠOKU NAKON TRAGEDIJE: ‘Čuli smo udarac i naše Marice više nije bilo na cesti. Bila je u grabi. Sva u krvi…’

Sve je vidio jedan od mještana koji se s preminulom susreo samo koji trenutak prije nesreće. On je mještanima ispričao da je isti taj auto skoro udario njega dok se vozio biciklom, no uspio je to nekako izbjeći

Donja Podgora, mjesto u Donjoj Stubici u nedjelju je zavijena u crno, nakon što je u subotu navečer vozač automobila usmrtio pješakinju i pobjegao. Policija je uhitila odbjeglog vozača nakon nekoliko sati potrage. Navodno je isti vozač nekoliko trenutaka ranije skrivio još jednu prometnu nesreću. Kako doznaje Zagorje.com, vozaču je izmjereno 1.47 promila alkohola u krvi.

UHITILI VOZAČA KOJI JE AUTOM USMRTIO PJEŠAKINJU KOD DONJE STUBICE: Satima bježao policiji i skrivio još jednu nesreću

U Donjoj Podgori mještani u šoku prepričavaju što se dogodilo.

“To je bila naša susjeda, Marica Gospočić tu iz Podgore, oko 60 i nešto godina je imala. Išla je pješice doma od svoje sestre koja živi malo niže”, ispričala je susjeda preminule za Zagorje.com. Rekla je i da su susjedi ispričali kako su čuli zvuk udarca, ali i da je sve vidio jedan od mještana koji se s preminulom susreo samo koji trenutak prije nesreće. On je mještanima ispričao da je isti taj auto skoro udario njega dok se vozio biciklom, no uspio je to nekako izbjeći, a onda je čuo udarac.

‘Okrenuo se i vidio da Marice više nema na cesti. Vidio ju je u grabi. Bila je sva u krvi’

“Okrenuo se i vidio da Marice više nema na cesti. Išao je pogledati i vidio ju je u grabi. Bila je sva u krvi”, ispričala je mještanka za Zagorje.com.

Prvi je susjed pozvao policiju i Hitnu, a onda su čuli da je policija već na drugom mjestu nesreće, malo niže prema centru Donje Stubice, gdje je isti vozač, prije nego što je usmrtio Maricu, skrivio još jednu nesreću, u kojoj je ozlijeđena ženska osoba.

‘Tu se stalno voze luđački. Možete misliti koliko smo sad u strahu’

-Tak smo mi čuli, to je bilo tu dolje, na Starom gradu, kak mi velimo. Jako smo se preplašili svi i u šoku smo. Ali ne čudimo se, pa tu se voze luđački stalno, ravna je cesta i pregledna pa se brzo dopeljaju i jure, a skoro u svakom dvorištu djeca, možete misliti koliko smo sad u strahu. Tu bi trebalo postaviti ležeće policajce” kaže mještanka o dodaje kako jedini očevidac, koji je i sam skoro nastradao, nije prepoznao vozača. Jedino što su čuli je da je iz Vučaka, također naselja u Donjoj Stubici.

