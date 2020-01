MITROPOLIT PORFIRIJE POSLAO PORUKU: ‘Pakao je stanje u kojem smo posvađani unutar porodice, naroda i države’

‘Sa stidom moramo priznati na današnji dan da naša stvarnost nije takva, nije onakva kakva treba biti’, kazao je Porfirije

Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije poručio je u ponedjeljak navečer sa svečane liturgijske proslave Srpske pravoslavne crkve u Sabornom Hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu da su prevladavanje distance među ljudima i darivanje drugima najvažniji za one koji žele postati kršćani i djeca Božja.

Na proslavi blagdana rođenja Gospodinova mitropolit je kazao da se distanca širi na svim razinama od distance među pojedincima, preko one unutar obitelji do naroda i država, te ocijenio da je upravo to suvremeni pakao.

Poruka mira

Ni raj ni pakao nisu geografski pojmovi, nego je to odnos prema drugome i drugačijem. Pakao je supostojanje s drugim bez mogućnosti da se prevlada distanca. Pakao je stanje u kojem smo posvađani unutar porodice, naroda i države, kazao je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije okupljenima na Badnje večer u zagrebačkom Sabornom Hramu.

Poručio je kako je Božić poziv da ljudi prevladaju tu distancu i da se daju drugima jer je to, po njemu, put za izgradnju raja.

ZORAN MILANOVIĆ SE JAVIO NAKON IZBORNE POBJEDE: Čestitao pravoslavni Božić uz jako slične poruke iz kampanje

Kao što niti jedan čovjek nema isti otisak prsta i budući da kao osoba nije isti nego ima svoj vlastiti pečat, tako ni porodice, ni narodi ni države nisu iste nego imaju svoje pečate i trebaju se drugima davati, rekao je, dodavši: “Sa stidom moramo priznati na današnji dan da naša stvarnost nije takva, nije onakva kakva treba biti”, kazao je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije i zaključio da se dijeljenjem svojih talenata s drugima stapamo u zajednice na putu prema Carstvu Božanskom.

Porfirije Perić je episkop Srpske pravoslavne crkve (SPC) i mitropolit zagrebačko-ljubljanski od 2014. godine, a prethodno je bio episkop jegarski, iguman manastira Kovilj i profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Upravlja eparhijom SPC-a koja obuhvaća područje sjeverne Hrvatske i cijelu Sloveniju, i unutar koje postoje četiri manastira: Lepavina između Križevaca i Koprivnice, Bršljanac na Moslavačkoj gori, Marča kod Ivanić-Grada i Manastir svete Petke u Zagrebu.