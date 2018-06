MISTERIOZNA SAVJETNICA OKSANA DVINSKI ZA NET.HR: ‘Neću biti direktorica Agrokora’

Nakon što se pojavila na sastanku u Uredu predsjednice zajedno s drugim čovjekom Sberbank, bivša donatorica HDZ-a i prijateljica obitelji Karamarko, poduzetnica porijeklom iz Ukrajine koja se bavila energetskim biznisom, pokrenula je lavinu nagađanja o njezinoj ulozi u budućem Agrokoru. Rekonstruirali smo puteve ruskih lobista u Hrvatskoj, a za Net.hr govori i Dvinski osobno. Demantira glasine da će upravo ona biti buduća direktorica Agrokora i kaže kako je važno da to bude netko iz Hrvatske

Iako se dugo tvrdilo da je Agrokor i dalje “privatna tvrtka” i da je lex Agrokor samo okvir, podrška države u rješavanju krize u tvrtki od “sistemskog značaja”, činjenica da su se razgovori s najvećim vjerovnicima preselili u Banske dvore, pa i Ured predsjednice, pokazuje nešto sasvim drugo. Agrokor je bio i ostao političko pitanje i povjerenici, i Ramljak i Peruško, zapravo su samo “sekretarice”.

Sada je već i posve jasno da su ključni subjekt koji će s hrvatskim političkim vrhom odlučiti o sudbini Agrokora – ruske banke, VTB i Sberbanka, a s obzirom na način tretmana Sberbanka, upravo je to banka koja će krojiti budućnost hrvatske tvrtke od sistemskog značaja, a tako posredno i – budućnost hrvatskog gospodarstva.

Oko Sberbanka nema mnogo nepoznanica: radi se o najvećoj ruskoj banci i najvećoj ruskoj kompaniji, ruskom divu u vlasništvu ruske središnje banke, dakle države. Na sastanku kod premijera i predsjednice bio je “drugi čovjek” Sberbanka, izvršni direktor Maksim Poletaev, i oko toga nije bilo nikakvih nejasnoća. Ali u Uredu predsjednice pojavila se uz njega i osoba koja je hrvatskoj javnosti bila već poznata iz jednog posve drugog konteksta, Oksana Dvinski – i ta je pojava izazvala mnogo više nagađanja i propitivanja što to zapravo znači za ruske snage u Agrokoru.

Prijateljica Ane Karamarko

Oksana Dvinski našla se u fokusu hrvatske javnosti prije nešto više od dvije godine jer je istodobno bila i prijateljica Ane Karamarko, supruge tadašnjeg potpredsjednika Vlade, Tomislava Karamarka, ali i direktorica u niz tvrtki – Migrit energija, Migrit solarna energija, Titan građenje i Titan nekretnine, ali i u Zakladi Nova pokoljenja, zakladi koja je donirala novac Zakladi državnog zavjeta, HDZ-ovoj zakladi, a ta je zaklada između ostalog platila i predizbornu ekonomsku analizu uglednog minhenskog IFO instituta, ono što se smatralo programskim smjernicama HDZ-a.

Tvrtka Migrit solarna energija se propitivala i ranije, kada se javila na natječaj za gradnju nuklearne elektrane u Finskoj, te se propitivalo je li to bio samo zaobilazni manevar, za prodor ruskog kapitala preko Hrvatske do Finske, no, direktorica Dvinski je tada odgovarala da se evidentno radi o “hrvatskoj tvrtki”, tvrtki registriranoj u Hrvatskoj.

Vrdoljak je Rusima dao državljanstvo

“Tvrtka je registrirana po zakonima i propisima RH, posluje u Hrvatskoj, a nakon ulaska naše zemlje u EU postaje i dio te Unije. Mi smo ispunili sve formalnopravne uvjete u ovom postupku – hrvatska smo tvrtka, u vlasništvu hrvatskih državljana, financirani smo putem financijskih institucija iz EU. To sve institucije, pa tako i finske, mogu vrlo lako provjeriti. Migrit energiju je osnovao Mihail Žukov, potpredsjednik građevinske tvrtke Inteco, a zatim je prodao Grigoriju Edelu, sinu još jednog potpredsjednika Inteca, Konstantina Edela, te Maksimu Sološanskom, sinu predsjednika Inteca, Olega Sološanskog.

A Vlasnik Inteca je ruski bogataš Mihail Šiškanov, koji je Inteco kupio od Elene Baturine, najbogatije Ruskinje. Migrit energija je pak osnivač MSE-a.”, objasnila je direktorica Dvinski u intervjuu Večernjem listu. Ona je naglasila da je hrvatska državljanka, da je već petnaestak godina udana u Hrvatskoj, a i drugi ključni investitori u tvrtkama iz Migrit i Titan grupacije bili su tada već državljani Hrvatske.

U tjedniku Nacional pojavilo se i obrazloženje: Grigorij Edel i Mihail Žukov doista su imali hrvatsko državljanstvo. Stekli su ga 2013. godine na temelju članka 12. Zakona o hrvatskom državljanstvu kojim se državljanstvo odobrava na temelju “posebnog interesa za RH”. Nacional je tvrdio da je obrazloženje “posebnog interesa za RH” stiglo iz Ministarstva gospodarstva koje je tada vodio Ivan Vrdoljak, danas predsjednik HNS-a. No, činjenica je da Migrit solarna energija nije dobila taj posao u Finskoj, upravo zbog sumnji da služi samo kao premosnica za ruski kapital.

Povratak Karamarka i ruskog lobija?

Oksana Dvinski i Ana Karamarko veže i prijateljstvo i poslovna suradnja, tvrtka Ane Karamarko organizirala je otvorenje solarne elektrane Orahovica za Migrit energiju, a mnogo više pozornosti medija privukla je činjenica da je bračni par Karamarko putovao zajedno s Oksanom Dvinski u Finsku, na poslovni summit. No, obje su strane tvrdile da se radilo o slučajnosti, a ne o zajedničkom projektu, da je svaka strana platila svoje troškove.

Pojava Oksane Dvinski u najužem timu Sberbanka, odnosno ključnih vjerovnika u očekivanju nagodbe u Agrokoru zato je povukla za sobom dvije vrste interpretacija: prva, da je njezino prisustvo zapravo dokaz da je u lobiranje oko raspleta krize u Agrokoru uključen i bivši predsjednik HDZ-a, odnosno njegov neformalni krug, da je to svojevrsni znak utjecaja grupacije Karamarko, posebno na postupanje predsjednice Grabar Kitarović i drugo, da zajedno sa Sberbankom u igru ulazi i jedna cijela frakcija tzv. ruskog lobija, ona koja se već ranije pojavljivala kroz tvrtke Migrit ili kroz grupaciju lobista vezanih na MOL.

Iz Ureda predsjednice demantiraju da je predsjednica imala ikakve posebne, formalne ili neformalne kontakte s gđom Dvinski, objašnjavaju da je ona bila naprosto dio delegacije Sberbanka: “Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović primila je prvog zamjenika predsjednika Uprave Sberbanka Maksima Polataeva na njihovu inicijativu. Gospođa Oksana Dvinski članica je izaslanstva Uprave Sberbanka i prva je savjetnica g. Maxima Poletaeva. O formalnim sastancima predsjednice Grabar-Kitarović javnost je pravodobno obaviještena.”

Savjetnica Poletaeva za inozemstvo

Da je gđa. Oksana Dvinski posebna savjetnica potvrđuju i u Sberbanku, pojašnjavaju da je ona “savjetnica g. Poletaeva vezano za poslovanje Sberbank u zemljama gdje je Sberbank prisutna izvan Rusije”. Na to je radno mjesto angažirana još prije dvije godine, ali činjenica je da je i dalje upisana kao direktorica u cijelom nizu tvrtki, Migrit energija, Migrit solarna energija, Titan nekretnine, ali i u zakladi Nova pokoljenja koja je bila značajan donator HDZ-a, te smo svakako htjeli saznati o kakvoj se to kombinaciji radi, je li moguće da je istodobno direktorica u nekoliko tvrtki koje se bave posve drugačijom djelatnošću i savjetnica u najjačoj ruskoj banci.

Nakon upita u tvrtke u kojima je navedena kao direktorica, a koje su još uvijek nedvojbeno aktivne, slijedi obrazloženje: “Gđa. Dvinski nije aktivna u poslovnim ulogama koje navodite, te funkcije su u postupku brisanja.” A za Zakladu Nova pokoljenja saznajemo da je upravo u postupku likvidacije.

Kaže da će se raditi u interesu Agrokora

S obzirom da se spekulira i o tome da će upravo gđa. Oksana Dvinski igrati važnu ulogu u trasiranju pozicije Sberbanka na hrvatskoj financijskoj i poslovnoj sceni, da će možda i ona osobno biti uključena u menadžment novog Agrokora pokušali smo doći i do nje osobno, no ona nije htjela govoriti detaljnije o planovima za Agrokor.

Podsjetila je tek da je “g. Poletaev u svom intervjuu Večernjem listu, naveo da će, sukladno nagodbi, uprava holding kompanije biti birana većinom glasova idućih vlasnika. Uprava holding kompanije u skladu s tržišnim standardima birat će uprave operativnih kompanija unutar koncerna, a svaka odluka o pojedinačnim imenovanjima vodit će se samo jednim principom, a to je interes kompanije i cijelog holdinga.”

‘Bilo bi važno da šef Agrokora bude iz hrvatskih poslovnih krugova’

No, gđa. Dvinski za Net.hr demantira glasine da će ona biti “buduća direktorica Agrokora”. Dapače, ona naglašava svoj osobni stav: “Bilo bi važno da budući Predsjednik Uprave Agrokora bude iz hrvatskih poslovnih krugova”. Oksana Dvinski, savjetnica čija je pojava na sastancima s najutjecajnijim vjerovnicima Agrokora, predstavnicima ruskih banaka, izazvala više pozornosti od pojave samog g. Poletaeva, danas želi poslati poruku da je samo – savjetnica.

Ona sama u nekoliko ranijih medijskih nastupa u pravilu je odbijala da je tretira kao dio “ruskog lobija”, kao predstavnicu “ruskog kapitala”. Naglašavala je da je rođena u Ukrajini, ali hrvatska državljanka i da je zanima prije svega poslovanje u Hrvatskoj, no prelaskom u Sberbank, na mjesto savjetnice drugog čovjeka najjače ruske banke, i to na mjesto savjetnice za sve zemlje izvan Rusije, Dvinski je ipak pokazala da je mnogo više od “hrvatske snahe”, gospođe koja je nakon udaje u Hrvatskoj nastojala samo razvijati karijeru uspješne poslovne žene.

Pripadnica lobija koji je u Hrvatsku došao preko Joze Petrovića?

U razgovoru s hrvatskim lobistima koji su imali iskustva s ruskom poslovnom scenom saznajemo da ni oni ne znaju mnogo o krugu iz kojeg je potekla ona i njezini prvi suradnici, Edel i Žukov, a niti predsjednik HNS-a, Ivan Vrdoljak danas nije bio raspoložen obrazložiti kakva je poslovna očekivanja imao od te grupacije kada im je pomogao steći hrvatsko državljanstvo. Jedan od hrvatskih lobista tek kaže da smatra da je gđa. Dvinski bila pripadnica onog lobija koji je u hrvatsku dospio preko MOL-a i njihovog glavnog savjetnika, Joze Petrovića.

Angažman u Sberbanku definitivno pokazuje da ona nipošto nije bila marginalna pojava marginalnog kraka “ruske paravlasti”, kako se znalo reći za eksponente ruskih centara moći rasutih po svijetu. Ova pozicija pokazuje sigurno njezinu direktnu liniju Zagreb- Moskva, točnije – Kremlj.