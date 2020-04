MINISTAR O REFORMI JAVNE UPRAVE: ‘Broj lokalnih dužnosnika smanjit ćemo za 700’; Objasnio i problem godišnjih odmora

Malenica je na samom početku otkrio kako će se država ponijeti prema svojim zaposlenima, odnosno, hoće li biti rezova u ministarstvima, možda i otkaza…

Kao jedan od glavnih pokazatelja razmjera gospodarskih posljedica epidemije je svakako i broj nezaposlenih, a on je u proteklih mjesec dana porastao za više od 15.000 i sad smo u situaciji kad gotovo 160.000 Hrvata traži posao.

Ujedno, nezaposlenost je na godišnjoj razini porasla prvi put u proteklih sedam godina, a da stvar bude gora – ove godine, čini se, neće nas spasiti sezona. O svemu tome, za RTL Danas progovorio je ministar uprave Ivan Malenica.

Na samom početku otkrio je kako će se država ponijeti prema svojim zaposlenima, odnosno, hoće li biti rezova u ministarstvima, možda i otkaza…

“Vlada i pojedini resorni ministri sudjelovali su na gospodarskom-socijalnom vijeću, kao i na neformalnim sastancima sa socijanim partnerima. Treba znati da je Vlada pripremljenije ušla u ovu nego prethodnu krizu i nadamo se da će ova situacija dobro proći, tako da pitanje plaća u javnom sektoru još nije stiglo kao tema. Pratimo razvoj situacije, došlo je do popuštanja mjera i gospodarstvo će se oporaviti”, rekao je Malenica pa se osvrnuo i na mogućnost zabrane zapošljavanja u državnoj upravi:

“Vlada je na sjednici 2. travnja donijela odluku o zabrani zapošljavanja u javnim službama, osim u zdravstvu i možebitno Ministarstvu financija. Nadamo se da ćemo kroz gospodarske mjere i svibanjski paket potaknuti gospodarsku aktivnost te stabilnost nacije.”

Godišnji odmori

Nejasno je u cijeloj priči i zašto su zaposlenici pojedinih ministarstava morali koristiti godišnje odmore.

“Koliko mi je poznato, radi se o godišnjem odmoru iz 2019., a prema kolektivnom ugovoru, poslodavac može bez dogovora sa zaposlenikom odrediti kad se ide na godišnji odmor. Nije mi poznato da su ljudi radili tijekom godišnjih odmora, ali vjerujem da je sve bilo po zakonu”, pojasnio je ministar uprave i progovorio o smanjenju samih ministarstava, kojih trenutno ima 20.

“To je svakako jedna od stvari o kojima se promišlja, ali po završetku izbora i reformi nove vlade, više će se o tome razmišljati.”

Poziva se često na reformu javne uprave kroz smanjenje općina i županija no to nekako nije nikad bio cilj aktualne Vlade.

“Žao mi je što se aktivirala ta tema zbog e-propusnica, koje su spriječile širenje zaraze. Svjesni smo činjenice o broju jedinica lokalne samouprave. Smisao teritorijalnog ustroja trebao bi u prvi plan dovesti kvalitetu usluga koji se pružaju u određenoj jedini lokalne samouprave. Idemo za tim da se poveća kvaliteta, da usluge budu i dostupnije i jednostavnije, a to se može povezivanjem jedinica. Smanjivanje lokalnih dužnosnika bit će, svakako, pogotovo u manjim jedinicima. Ako govorimo o zamjenicima, njih ima oko 700 i to je jedan smjer kretanja. Teško je procijeniti rok kad će se to dogoditi zbog zakonodavnih aktivnosti”, ističe Malenica i na kraju se osvrće na raspisivanje izbora već u srpnju:

“Održat će se u Ustavnim rokovima, ali još ne znamo hoće li to biti tijekom ljeta ili jeseni. Ovisi o epidemiološkoj situaciji. Ja bih mjesec povezao s tim, pratimo situaciju, broj zaraženih i nadam se da će u tom smjeru ići samo održavanje izbora.”