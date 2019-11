MINISTAR MARIĆ: ‘Najvažnije je da će mladi osjetiti porezno rasterećenje’

Prema planu to bi krenulo s 1. siječnjem 2020. Porezna uprava će po službenoj dužnosti napraviti obračun te u svibnju ili lipnju 2021. dostaviti rješenja mladima s obračunom povrata

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u subotu kako treba vidjeti kako će ići saborska rasprava vezana uz Vladin prijedlog poreznog rasterećenja mladih ocjenjujući kako su dobra oba načina obračuna poreza na dohodak – i mjesečni i godišnji – te je najvažnije da će mladi tu mjeru osjetiti.

“Vidjet ćemo kako će teći saborska rasprava. Originalno je prijedlog bio da se umanjenje obveze poreza na dohodak obračunava na mjesečnoj razini, a nakon komentara koje smo tijekom javne rasprave dobili od mladih, računovođa, poslodavaca i nekih drugih, odlučili smo se na godišnji obračun. I jedna i druga opcija su, što se nas tiče, dobre. Bitno je da se s tim ide”, rekao je Marić za Hinu reagirajući na medijske napise da će mladi do 30 godina veće plaće, zbog poreznih olakšica, imati tek od kolovoza 2021.

Najvažnije je, kaže, da će tu mjeru mladi osjetiti. Smatra i da bi, vezano uz obračun poreza na dohodak, anketa među mladima pokazala različite želje obračuna. “Mi smatramo da je bolji i efektniji rezultat te mjere kroz godišnji obračun”, poručio je i dodao da su otvoreni za raspravu.

I mjesečni i godišnji obračun imaju svoje pluseve i minuse

Navodeći kako je porezna mjera po kojoj bi se porezno rasteretilo mlade umanjenjem obveze poreza na dohodak sto posto za mlade do 25 godina i za 50 posto za one od 26 do 30 godina pobudila veliki interes i za vrijeme javnog savjetovanja, Marić je rekao da su, što se tiče tehničke provedbe te mjere, od početka imali dvojbu na koji se način ona može provesti. Jedno je da se takva vrsta umanjenja porezne obveze od početka obračunava na mjesečnoj razini prilikom isplate mjesečne plaće ili da se ona obračunava u godišnjoj prijavi poreza na dohodak, pojasnio je.

Marić je podsjetio i da je u originalnom tekstu zakona koji je išao u javno savjetovanje stajalo da će to ići na mjesečnoj razini. No, u skladu s nekim komentarima koje su dobili s javnog savjetovanja te komentara koje su dobili i drugim putevima po pitanju mladih i poslodavaca – u tekstu prijedloga zakona koje je Vlada uputila u Hrvatski sabor je da se ide na godišnji obračun.

To bi prema planu, rekao je Marić, krenulo s 1. siječnjem 2020. Porezna uprava će po službenoj dužnosti napraviti obračun te u svibnju ili lipnju 2021. dostaviti rješenja mladima s obračunom povrata. “To je sadašnji prijedlog”, dodao je ustvrdivši kako “obje metode imaju svoje pluseve i minuse”.

“Ako idete na mjesečnu razinu onda imate nešto veću mjesečnu plaću i nešto veću kreditnu sposobnost te veću osnovicu za obračun npr. bolovanja i sl. Ako se ide na godišnji obračun, onda se ima transparentniji i puniji obuhvat te se vrlo jasno definira i nema nekih razlika što se tiče same tehnike obračuna. Godišnji obračun daje mogućnost da ta osoba prilikom obračuna dobije puni iznos koji onda na različite načine može koristiti, planirati svoju štednju, ulaganja i sl”, istaknuo je Marić.