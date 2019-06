MINISTAR BOŠNJAKOVIĆ SE MALO POGUBIO NA SVEČANOSTI: ‘Iskazujem poštovanje svima onima koji su rekli ne antifašizmu’

S ovog mjesta još jednom iskazujem poštovanje svima onima koji su tih davnih godina dali svoje živote, koji su se organizirali da sačuvaju Republiku Hrvatsku i da kažu ne antifašizmu, pobjeglo je ministru Bošnjakoviću

U organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista (SABA), Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, u subotu je u šumi Brezovica kod Siska obilježen Dan antifašističke borbe, a s prigodne svečanosti poručeno je kako je antifašizam utkan u temelj moderne Hrvatske i suvremene Europe te je upozoreno na opasnost od povijesnog revizionizma.

“Dan antifašističke borbe morao bi biti praznik cijele Hrvatske i svakoga njezina građanina, jer da nije bilo antifašističke borbe ne bilo ni Hrvatske, a branitelji u Domovinskom ratu ne bi imali što obraniti”, istaknuo je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.

STIGLI MESIĆ, JOSIPOVIĆ I MILANOVIĆ; Obilježavanje Dana antifašističke borbe: ‘Ne smijemo zatvarati oči pred onim što se događa’

To su, kazao je, činjenice, koje su jasne svakome tko se bavi prošlošću i protiv tih činjenica se ne može.

Ustvrdio je, međutim, kako “hrvatski desničari tu istinu još nisu spoznali”.

Habulin: HRT emitira emisije koje prekrajaju povijest

“Oni uporno prešućuju i skrivaju činjenice misleći da će one nestati”, rekao je Habulin dodavši kako “činjenice neće nestati jer se u prošlosti dogodilo samo ono što se dogodilo”.

Naš otpor, istaknuo je, svrstao je Hrvatsku i ostale dijelove Jugoslavije na stranu pobjednika.

“Potomci suradnika okupatora hvale se svojim predcima koji su nerijetko bili i zločinci”, ocijenio je predsjednik SABA. Dodao je i kako “aktualna vlast u današnjoj Hrvatskoj pretvorila antifašizam u privlačan proizvod namijenjen izvozu”.

Iz dana u dan, ustvrdio je, “suočeni smo sa sve agresivnijom propagandom revizionista koji uvjeravaju kako su pravi zločinci Titovi partizani, kako je Federativna Jugoslavija bila tamnica hrvatskoga naroda”.

Prisutna je tendencija izjednačavanja fašizma i komunizma kao jednakih zala, rekao je dodavši kako nas povijesni revizionizam zapljuskuje kroz notorne laži i poluistine sa stranica novina, društvenih mreža i programe javne televizije.

Prigovorio je HRT-u zbog toga što emitira emisije koje, kako tvrdi, “prekrajaju” povijesti, kako što je serija o zločinima komunizma u Hrvatskoj.

Bošnjakovićev gaf

Izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković ustvrdio je kako je Hrvatska dala golemi doprinos u borbi protiv fašizma.

“Hrvatska kao država svoj stav prema fašizmu iskazala je u izvorišnim osnovama Ustava”, podsjetio je Bošnjaković.

Demokratska smo zemlja i danas nitko neće radi različitoga mišljenja završiti u zatvoru, rekao je dodavši kako je “antifašizam svijetla točka hrvatske povijesti za razliku od NDH koja u sebi utemeljuje zlo i sve nepravde zbog kojih su ljudi stradavali”.

Ne razumijem sve one, koji ove činjenice ne razumiju i zazivaju neko drugo vrijeme i neke druge vrijednosti, naglasio je. Antifašizam je u korijenima hrvatske države, što treba njegovati i na svim mjestima govoriti, rekao je Bošnjaković dodavši kako takav duh moramo usaditi u nove generacije. Jedina i prava istina jest to da je na antifašizmu narasla i sačuvana hrvatska država, ustvrdio je izaslanik premijera poručivši onima koji žele krivotvoriti povijest kako im to ne će proći.

Bošnjaković je pred kraj govora imao gaf koji isprva nitko nije primijetio.

– S ovog mjesta još jednom iskazujem poštovanje svima onima koji su tih davnih godina dali svoje živote, koji su se organizirali da sačuvaju Republiku Hrvatsku i da kažu ne antifašizmu – rekao je Bošnjaković, prenosi 24sata.

Baniček: Stav države prema antifašizmu postao krnji

Sisačka gradonačelnica SDP-ova Kristina Ikić Baniček smatra kako se državni praznik obilježava u krnjem sastavu, što, po njezinim riječima nije ni malo slučajno jer je “stav države prema antifašizmu postao krnji”.

VRATIO SE MILANOVIĆ KAKVOG ZNAMO: Evo što je odgovorio na pitanje koga smatra najvećom konkurencijom u utrci za Pantovčak

“Kad se dužnosnici nađu među svojima tepaju ustaškim zločincima da su Hrvatska vojska te da su ostvarili neke povijesne težnje hrvatskog naroda. Da nije bilo partizana koji su imali zvijezdu petokraku na čelu ljaga na hrvatskom narodu bila bi neizbrisiva i neosporiva, rekla je Baniček dodavši kako “država financira laži i krivotvorenje povijesne istine”.

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić naglasio je kako je skupina hrabrih ljudi na početku rata ustala protiv najvećeg zla – fašizma, koji je svojom ideologijom ugrozio civilizacijske tekovine čovječanstva.

Ti su se hrabri ljudi, ocijenio je, suprotstavili okupaciji i zločinu.

Svečanost je započela intoniranjem himni Hrvatske i EU, minutom šutnje, a uoči svečanosti položeni su vijenici i zapaljene svijeće.

Među nazočnima su bili bivši predsjednici republike – Ivo Josipović i Stjepan Mesić, bivši SDP-ov premijer i predsjednik Zoran Milanović te saborski zastupnici.