MILORAD PUPOVAC O SUDBINI NESTALIH: ‘Neću prihvatiti da ja ili SDSS budemo ‘dežurni jarac’ za to što netko ne radi’

“Posebno možemo voditi dijalog o tome kako da pomognemo da se između Hrvatske i Srbije uspostavi dijalog o sudbini nestalih i o sudbini ljudi koji su stradali ovdje i kako da se obnovi prije 5-6 godina zaustavljena suradnja u procesuiranju zločina između Hrvatske i Srbije

Izaslanstva Srpskog narodnog vijeća, Udruženja porodica Protiv zaborava kao i manjinskih srpskih vijeća odali su u nedjelju u Vukovaru počast stradalim Hrvatima i Srbima tijekom rata u tom gradu, a Milorad Pupovac koji je predvodio izaslanstva poručio je da žrtve ne smiju biti motiv za obnavljanje bezumne mržnje.

“Danas smo u ime SDSS-a i udruženja žrtava obitelji nestalih i ubijenih Srba “Protiv zaborava” te manjinskih vijeća s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko baranjske županije najprije položili vijenac za Srbe koji su stradali i ubijeni pred početak izbijanja sukoba, zatim smo položili vijenac za ranjene, bolesne te za zaposlenike vukovarske bolnice koji su najprije zarobljeni, a potom ubijeni na lokalitetu Ovčara, a ovdje u crkvi Sv. Nikolaja zapalili smo svijeće za sve stradalnike, za sve žrtve, ljude koji su stradali u ratnom periodu u gradu Vukovaru i njegovoj okolici”, rekao je predsjednik Savjeta Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a Milorad Pupovac.

Ne želi razgovarati s Penavom o problemu nestalih

Na pitanje je li spreman na dijalog s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom oko rješavanje problema nestalih rekao je kako je to posao drugih državnih institucija čiju nezavisnost treba štititi.

“Nije ni moje niti gradonačelnika Penave niti bilo kojeg drugog političara u Hrvatskoj da vodi dijalog o stvarima koje su posao drugih državnih institucija čiju nezavisnost moramo štititi. Svatko od nas može reći ono što eventualno zna da pomogne tim institucijama da urade taj posao, svatko od nas može imati očekivanja od tih institucija da bolje i brže urade taj posao ali ne može raditi umjesto tih institucija. Dakle, ni mi Srbi ne možemo zamijeniti hrvatsku policiju i hrvatsko pravosuđe kad su posrijedi stradali Srbi u Vukovaru, a za koje dosad nitko nije odgovarao”, rekao je Pupovac.

S gradonačelnikom Penavom i s drugim ljudima u politici, kaže, može voditi dijalog o tome kako da se stvore pretpostavke da državne institucije što moguće bolje rade.

“Posebno možemo voditi dijalog o tome kako da pomognemo da se između Hrvatske i Srbije uspostavi dijalog o sudbini nestalih i o sudbini ljudi koji su stradali ovdje i kako da se obnovi prije 5-6 godina zaustavljena suradnja u procesuiranju zločina između Hrvatske i Srbije. To je ono što smatramo svojom obvezom i što smo radili sa svim ljudima u hrvatskoj politici koji su za to iskazivali interes”, rekao je Pupovac.

Sudbina nestalih jednako važna i za Hrvate i za Srbe

U ovom trenutku, kaže, sudbina nestalih je jednako važna i za Hrvate i za Srbe. “Od posebnog je interesa da to strašno i dramatično poglavlje u međusobnom odnosima pokušaju zatvoriti na bolji način nego što je to bi slučaj dosada. Mi smo u tome spremni pomoć i ulažemo napore u tom pogledu ali politički odnosi kakvi postoje unutar zemalja i među zemljama predstavljaju ozbiljnu prepreku”.

Osvrnuo se i na prozivke obitelji nestalih da SDSS godinama nije pokazao inicijativu da bi pomogao u rješavanju sudbine nestalih rekavši da ne spada među ljude koji napadaju druge zbog tog što rade ili ne rade pa, kaže, neće prihvatiti ni to da on ili SDSS budu ‘dežurni jarac’ za to što netko ne radi i nije voljan raditi.

“To što radimo znaju državne institucije, ljudi koji su ovlašteni da to znaju, a podnošenje računa svima i svakome u ovom društvu po logici ‘Srbi ništa ne rade da se utvrde zločini nad Hrvatima’ sasvim sigurno nije logika koja je dobra i koju mi možemo slijediti. Ne slijedimo je ni u slučaju žrtava srpske nacionalnosti pa je ne može slijediti ni su slučaju žrtava hrvatske nacionalnosti. Možemo je slijediti samo po logici zajedničkog djelovanja i zajedničkog napora”, rekao je Pupovac.

Žrtve ne smiju biti motiv za obnavljanje bezumne mržnje

Danas, kaže, nije došao slušati da ga netko proziva niti da bilo koga proziva. “Došli smo da pokažemo zajedno s ljudima koji su se ovdje okupili ono što je najvažnije, a to je poštovanje prema žrtvama bezumlja, mržnje i da kažemo da te žrtve ne smiju biti motiv za obnavljanje bezumne mržnje kao što se nerijetko događa”, poručio je.

SDSS-ov Milorad Pupovac osvrnuo se i na izjave predsjedničkog kandidata Miroslava Škore da treba “prekopati Jasenovac”.

“S obzirom na to da današnji, sutrašnji i svaki od ovih dana trebamo manifestirati pijetet prema žrtvama ovoga grada ali i prema svim žrtvama na drugim mjestima i vremenima, iz poštovanja prema tim žrtvama i tom pijetetu ne pada mi na pamet da kažem više ijednu riječ o nečemu što je netko, tko očito nema isti osjećaj pijeteta, koji očito ne dijeli istu odgovornost pijeteta, izgovorio tokom ovih dana”.

Kod Veslačkog kluba u središtu Vukovara, izaslanstvo u kojem je bio i predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Boris Milošević te predsjednica Udruženja “Protiv zaborava” Marica Šeatović, bacilo je vijenac u Dunav, u spomen na postradale.

Počast polaganjem vijenaca iskazali su i kod Spomen-obilježja masovne grobnice na Ovčari, a u sabornoj crkvi Svetog Nikole u Vukovaru upalili su svijeće.