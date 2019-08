MILORAD PUPOVAC O NAPADIMA: ‘Možda to nekome nije dosta, ali nama je. Ne postoji nitko tko će mi začepiti usta’

‘Možda to nekome nije dosta, ali nama je. Ne postoji nitko tko će mi začepiti usta’

Povodom nacionalističkih napada na Srbe s područja Knina, zastupnici SDSS-a Milorad Pupovac, Boris Milošević i Dragana Jeckov održali su konferenciju za novinare na kojoj su komentirali navedeni slučaji te društvenu i državnu klimu u pogledu pripadnika srpske nacionalnosti. Smatraju da su napadi u u Đevrskama i Uzdolju motivirani mržnjom prema Srbima.

Nije izoliran incident

Milošević je rekao da napad u Uzdolju nije izolirani incident, nego da je riječ o “ciljanom i organiziranom napadu”. “Znali su da se u tom kafiću nalaze lokalni Srbi koji su pratili prijenos utakmice Crvene zvezde. Napad je motiviran mržnjom prema Srbima”, kazao je Milošević, piše N1.

“Svjedoci smo još jednog napada na Srbe i kada se iz izjava i izvještaja policije iščita da se radi o incidentu i nanošenju lakših tjelesnih ozljeda, čovjek bi mogao pomisliti da se radi o lakšoj ‘kafanskoj’ tučnjavi. Dogodilo se nešto mnogo ozbiljnije. U pitanju je zločin iz mržnje, zločin prema ljudima samo zato što su druge vjeroispovijesti. Ovakvo relativiziranje zločina potrebno je sankcionirati i potrebno ga je iskorijeniti”, kaže Dragana Jeckov.

Brojni napadi na Srbe

Pupovac je nabrojio desetak napada na Srbe u posljednje vrijeme. “Možda to nekome nije dosta, ali nama je. Ne postoji nitko tko će mi začepiti usta. Mogu posegnuti za tim da mi odzmu fizičku snagu ili mentalnu moć. Ako su neki spremni za dom, onda sam ja spreman. To poručujem onima koji mi upućuju prijetnje na moj mail, fakultetski mail. Ti ljudi progone ljude koji ničime ne pokazuju nelojalnost hrvatskom ustavu. Ima li nekoga da to čuje?”,upitao je Pupovac.

“Ovi pobrojeni slučajevi tijekom ljetnih mjeseci govore da nije riječ o izoliranom incidentu ili slučajnosti”, dodao je.

