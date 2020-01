MILIJAN BRKIĆ OPLEO PO BERNARDIĆU: ‘Ako nekome još nije jasno zašto on nikada neće postati premijer neka pogleda njegov zadnji govor’

Milijan Brkić: ‘Politički je licemjerno, neodgovorno, zabrinjavajuće, ali i opasno da bilo tko relativizira sporni tweet Kreše Beljaka o političkim ubojstvima Udbe kao što je to napravio Bernardić’

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić kritizirao je danas u razgovoru za Jutarnji list šefa SDP-a Davora Bernardića koji je izjavio da Krešo Beljak ima jedan “osebujan stil”, nakon što je Beljak objavio tvit na Twitteru u kojemu je tvrdio da UDBA nije pobila dovoljno političkih emigranata u zemlji i svijetu. Pritom je Brkić dodao da Bernardić nikada neće postati hrvatski premijer.

“Politički je licemjerno, neodgovorno, zabrinjavajuće, ali i opasno da bilo tko relativizira sporni tweet Kreše Beljaka o političkim ubojstvima Udbe kao što je to napravio predsjednik SDP-a Davor Bernardić”, rekao je Brkić te dodao da netko tko takvo ponašanje opravdava “osebujnim stilom” ne zaslužuje biti ni saborski zastupnik, a pogotovo ne može biti predsjednik hrvatske Vlade.

‘Političar bez formata’

“Relativiziranje vraćanja Hrvatske u vremena kada su političke egzekucije bile sredstvo protiv onih koji su drugačije mislili, zastrašujuće je pogotovo kada to radi osoba koja pretendira biti predsjednik Vlade RH”, izajavio je Brkić uz tvrdnju kako se “na svu sreću to nikada neće dogoditi i to ne samo zbog zadnjeg licemjernog istupa”.

“Ako nekome još nije jasno zašto Bernardić nikada neće postati premijer neka pogleda i njegov zadnji katastrofalni govor gdje je pokazao da je političar bez ikakva formata”, zaključio je Brkić za Jutarnji list.

Nepromišljena izjava Beljaka

Podsjetimo, Bernardić je sporni tvit Beljaka, zbog kojega se kasnije ispričao, ocijenio nepromišljenim. “On se za to ispričao, očito je pogriješio i tu bih stao. Beljak ima osebujan stil, no, vrijeme je da se kao društvo i kao normalni političari koji vode računa o tome kako će ljudi živjeti sutra, okrenemo prema budućnosti. Iskreno, dosta mi je povijesnih podjela, dosta je vraćanja u prošlost koja nas dijeli kao narod i skreće fokus s pravih problema poput iseljavanja, siromaštva, lošeg stanja u zdravstvenom sustavu”, rekao je Bernardić gostujući na HR-u i dodao kako relativizacija političkih ubojstava nije dobra.

