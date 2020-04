MILAN BANDIĆ O POTRESU U ZAGREBU: ‘Da je bio jedan Richter više, cijeli bi Gornji i Donji grad bio sravnjen sa zemljom…’

Na pitanje čemu alarmantnost, odnosno taj poriv da će sad presice imati svaki dan, odnosno je li ovo pokušaj da ispegla imidž, Bandić je odgovorio protupitanjem. “Znate što je Isus rekao kad su ga razapinjali? Nikad nisam rekao da su građani krivi za potres. Nemojte to činiti”, rekao je i dodao: “Zakaj ste nervozni? Vama nema pomoći”

Danas je održan prvi sastanak Stožera civilne zaštite grada Zagreba i gradonačelnika Milana Bandića, koji je ujedno i čelnik Stožera. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Zvonimir Šostar izvijestio je da su preko vikenda testirali 322 osoba. Ukupno je od početka pandemije u Zagrebu testirano 2007 osoba, a njih 265 bilo je pozitivno. Najavio je da će se provoditi oko 300 testiranja dnevno.

Načelnik Zagrebačke policije Marko Rašić rekao je da im je najveći zadatak borba protiv koronavirusa. Utvrdili su brojna kršenja samoizolacije, a 21 slučaj da su kršili mjeru ograničenja rada ugostiteljskih objekata. Kaže da stalno imaju policijske punktove na kojima provjeravaju propusnice. U protekla 24 sata imali su 68 nevažećih propusnica, a 754 od početka uvođenja mjera.

Direktor Gradske plinare Tomislav Mazal rekao je da je plinara dala obavijest pola sata nakon potresa da zatvore plin ako osjete miris. Rekao je da Plinara ne smije pustiti plin dok nemaju dozvolu dimnjačara i statičara. ”Negdje postoji mogućnost unutarnjeg urušavanja dimnjaka, pa i opasnost od trovanja ugljičnim monoksidom”, rekao je. Dodao je da oni ne uvjetuju kakvi će bojleri biti ugrađeni. Rekao je da ima informaciju da dimnjačari ne žele dati pozitivan nalaz tamo gdje dimnjaci nisu tehnički ispravni.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić zahvalio je novinarima na dolasku i najavio svakodnevne “sastanke”.

‘O gospodarskim i psihološkim posljedicama ćemo tek vidjeti’

“Zagreb je europska metropola s dvije zadaće – borba protiv Covida-19 i potresa. O gospodarskim i psihološkim posljedicama ćemo tek vidjeti. Želim zahvaliti vama da ste došli jer bez vas ne možemo raditi, vi informirate iz prve ruke. Utakmicu koja je pred nama dobit ćemo svi zajedno, trebat će nam puno strpljenja, puno snage, puno ljubavi da budemo bolji ljudi. Ovo liči na supermaraton. Potrudit ćemo se da se ovo ne ponovi. Da je bio jedan Richter više, cijeli bi Gornji i Donji grad bio sravnjen sa zemljom. Možemo zahvaliti sreći da se to nije dogodilo”, rekao je.

Ispod 20% buseva vozi u ZET-u, a ispod 10% buseva i tramvaja zbog pravila igre kojih se moramo pridržavati zbog korone, naglasio je Bandić i dodao da će ih grad staviti više na raspolaganje ako zatreba.

Odgvoorio novinarki: Zakaj ste nervozni? Vama nema pomoći

Kako javlja N1, na pitanje čemu alarmantnost, odnosno taj poriv da će sad presice imati svaki dan, odnosno je li ovo pokušaj da ispegla imidž, Bandić je odgovorio protupitanjem. “Znate što je Isus rekao kad su ga razapinjali? Nikad nisam rekao da su građani krivi za potres. Nemojte to činiti”, rekao je. “Zakaj ste nervozni? Vama nema pomoći”, dodao je novinarki.

“Nikad nisam optužio građane da su krivi za potres. Ponovit ću još jednom, čemu nekultura. Jedan od razloga zašto su oštećenja u Donjem i Gornjem gradu i podsljemenskom dijelu znatnija u starijim objetkima jer su rađena tehnologijom koja je u to vrijeme bila i drugačija, a i nisu se obnavljali objekti. To je istina. To nije uzrok potresa, ali za urušavanja dimnjaka, od neobnovljenih fasada, sve sam to rekao kad sam o tome govorio. Da ne informiram ljude, rekli bi mi da ne radim svoj posao. Kladio sam se jučer sa svojima na kolegiju da će biti to pitanje. Upravo zbog vas ovo radim i zahvalio sam se na početku”, kazao je Milan Bandić.

Na pitanje tko je izdao nalog da se dijelovi povijesnih zgrada odvoze na smetlište na Jakuševac, Bandić je rekao da se to ne može vratiti natrag nego se samo može napraviti replika.

