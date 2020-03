MIKROORGANIZAM JE SMLAVIO TURIZAM: Predsezona je izgubljena, ljeto neizvjesno, a najvažniji gosti su na ‘crnoj listi’

Turisti iz Njemačke i Italije trenutno su na ‘crnoj listi’ te ih čeka povrat u domovinu, ili dvotjedna karantena. Što će biti s ljetnom sezonom, zasad je nemoguće prognozirati

To je bio božićni poklon baki i djedi: u rano proljeće koncem ožujka, dok u Njemačkoj još može biti i snijega, autobusno putovanje na jug i tamo gdje je već proljeće počelo. Tjedan dana Italije: Lagio Maggiore, Milano, Verona i preko Venecije nazad u Njemačku, piše Deutsche Welle.

Ovaj bračni par umirovljenika može biti čak sretan što je i službeno sjever Italije proglašen zabranjenom zonom zbog pandemije koronavirusom. Jer prije toga su danima opsjedali turističku agenciju koja je organizirala putovanje: naravno da žele otkazati put, ali i dobiti novac nazad. Nema nikakve dvojbe kako su oni rizična skupina. Poodmakle su dobi, a niti sa zdravljem više nije najbolje.

ODGODA PLAĆANJA KREDITA? Ministar otkrio o kojim mjerama se razmišlja: ‘Radimo kao da idemo prema najgorem scenariju, ali…’

Ali to tako ne ide: osiguranje će pokriti troškove jedino ako putovanje nije moguće. Ako oni tek strahuju da bi mogli biti zaraženi, to nije osnova osiguravatelju da im vrati novac kojeg su platili za put. Neće dobiti pun iznos čak i ako je izvjesno da će ih na odredištu čekati dvotjedna karantena: to je “viša sila” i mjera državnih službi tako da osiguravatelj tu nema nikakvih obaveza. Tek sad, kad su hoteli zatvoreni i put u to područje uopće nije moguć nema problema: novac će im biti vraćen.

Uskršnji praznici su pred vratima, a ovo je doba i kad se već bukirao ljetni odmor. Ali u ovim okolnostima? Kad izgleda da je iz dana u dan panika sve veća? Turoperatori se natječu u posebnim ponudama i uvjeravanju kako se sva bukiranja do konca travnja mogu bez ikakve nadoknade promijeniti i odgoditi. Znači li to da će se već u svibnju sve vratiti na staro? Natascha Kreye, glasnogovornica koncerna TUI je vrlo oprezna s odgovorima: oni i ovim terminom tek slijede službene smjernice nadležnih zdravstvenih službi u Njemačkoj.

Zlatna vremena su odavno prošla

Na gotovo svako pitanje ukazuje na službena priopćenja najvećeg njemačkog turoperatora: njima je briga za turiste i njihove vlastite djelatnike na prvom mjestu tako da se svi gosti mirno mogu pouzdati u njihovu skrb ako se odluče na neki njihov aranžman. Nije točno da se virus može širiti sustavom ventilacije u zrakoplovima, objašnjava i kapetan aviona iz flote TUIfly. O tome je bilo riječi i za vrijeme epidemije ebole, ali i tu se pazi na sigurnost putnika.

U priopćenju se priznaje kako ova epidemija ima “manjeg utjecaja” na tekuće poslovanje i kako je na primjer kruzeru koncerna TUI Mein Schiff 6 kratkoročno promijenjena ruta jer se nalazi u Aziji. Ali s obzirom na velik broj knjiženja početkom godine, ukupni broj rezervacija “je znatno iznad prošlogodišnjeg u ovo doba”, potpisuje Martin Riecken, šef odjela komunikacija čitavog koncerna TUI.

[FOTO] PRAZNI TRAMVAJI I TERASE, GRAĐANI S MASKAMA: Ovako danas izgleda centar Zagreba

Lako je razumjeti kako njemački turoperatori nerado govore o bilo kakvim nevoljama: zlatna vremena su već odavno prošla, a nedavni stečaj Thomasa Cooka je sve podsjetio kako i propast nije daleko. Ali tvrdnja odgovornog u TUI-u kako ova pandemija ima “manjeg utjecaja” na tekuće poslovanje turističkih djelatnika ima odličnih šansi biti proglašena umanjenicom stoljeća.

U turističkom uredu Suntours u Kölnu od Barbare Feurich možemo čuti samo jedno: ovo je katastrofa. I ona i vlasnica, gospođa Tröger to još nisu doživjeli u 35 godina koliko ova agencija postoji. Usprkos svim posebnim ponudama, jedine mušterije koje im dolaze su oni koji žele otkazati putovanje ili očajno pitaju što da uopće učine. Na primjer, jedne stare mušterije su se radovale putu u Meksiko, ali lete preko Sjedinjenih Američkih Država. Tamo je Nijemcima i Europljanima sad potpuno zabranjen ulaz, čak i u tranzitu. Što da učine? Čak i ako dospiju do Meksika, hoće li im i ta zemlja u međuvremenu zatvoriti granicu?

Sve više zabranjenih zemalja

Jer popis zemalja koji zabranjuju ulazak Nijemcima ili Europljanima iz sata u sat postaje sve duži. Hoće li to utjecati i na glavnu ljetnu sezonu? Hoće li se stanje smiriti do svibnja? “Tko to može reći?”, odgovaraju nam u ovom turističkom uredu. Ne samo ljeto, vide kako ljudi radije žele pričekati s odlukom i za putovanja ove jeseni i čak sljedeće zime. Sve to neće nestati preko noći. I veliko je pitanje, kad će novac ponovo početi dolaziti turoperatorima, a onda i partnerima u inozemstvu.

Kamo će Nijemci onda ovog ljeta? Ako i ima bukiranja, onda i njemački turisti radije idu na sigurno i bilježe aranžmane u samoj Njemačkoj. Ali to ne znači da je sad došlo zlatno doba za njemačke ugostitelje: nevolje su počele i prije nego što su se praktično počele zatvarati granice za turiste. Već i otkazivanje sajmova, od Sajma knjiga u Leipzigu pa do Turističkog sajma u Berlinu je značilo da oko milijun ljudi neće na put. Neće odsjesti u hotelu, neće otići na večeru. A onda je tu i kongresni turizam koji je praktično kolabirao. U najboljem slučaju, termin konferencije ili seminara je pomaknut za neko kasnije razdoblje, još češće je sve stornirano.

Nema pravih riječi za razmjere nevolja u kojima su se našli i zračni prijevoznici: Lufthansa je otkazala na tisuće letova, zračna luka Frankfurt se pretvara u parkiralište aviona koji nikamo ne lete. A avion koji nije u zraku s barem dvije trećine popunjenih mjesta samo košta i ne donosi novac.No i poslovni ljudi se pitaju: kamo da idu kad će na odredištu najvjerojatnije morati u samoizolaciju na dva tjedna? U tom slučaju nije opcija uopće putovati.

Zatvaranje granica

Jer i turistička odredišta redom zatvaraju svoje granice. Bliži se Uskrs i mnogi su htjeli krenuti na put. Ali u Sloveniji je ovog vikenda čak obustavljen javni prijevoz, a ako se i uspije doći do Hrvatske, tamo je za putnike iz Njemačke također propisana mjera dvotjedne karantene. Avionske putnike iz susjedne Crne Gore ili Bosne i Hercegovine u pravilu uz policijsku pratnju otprate do granice i prepuste nadležnim službama njihove domovine. Ali njemački turisti će učiniti tešku grešku ako sad krenu na “odmor”.

Crna Gora će ovog ponedjeljka još odlučiti hoće li također zatvoriti svoje granice. Trenutno su tamo na snazi tek smjernice Privredne komore od početka ovog mjeseca u kojima se hotelijerima između ostalog savjetuje osigurati zalihu toplomjera i sredstva za dezinfekciju. Ali stanje postaje gore svakog dana, tako da je već zabranjen ulazak kruzerima u tradicionalne luke Crne Gore.

I turistički djelatnici u Hrvatskoj su teško pogođeni pandemijom: Nijemci su uvijek bili dobrodošli gosti, ugostiteljima su možda bili još draži Talijani koji znaju potrošiti novac za dobru večeru. Upravo gosti iz tih zemalja su sad na “crnoj listi” koje čeka ili povrat u domovinu, ili dvotjedna karantena.

TALIJANSKI VIROLOG OTKRIVA KAKO SE BORITI S VIRUSOM, ALI I SMIJEMO LI SE ‘PRIVITI’ UZ NEKOGA DOMA: ‘Nemojmo pretjerivati’

Hrvatski hotelijeri tek priznaju kako je s “predsezonom gotovo”, ali su se složili kako će sva priopćenja davati Hrvatska udruga turizma. S obzirom na izuzetno teško stanje osobito u Istri, na kriznom sastanku je tamo odlučeno: u primorskim turističkim destinacijama će biti otvoren samo jedan hotel, svi ostali će biti zatvoreni na dva tjedna kad odu gosti koji su tamo već smješteni. U Zagrebu će raditi nešto više hotela, ali se i dalje prati razvoj događaja. Što će biti sutra, ne zna nitko.

Najveće je pitanje: što će biti s glavnom, ljetnom sezonom? Hoće li se u nekoliko tjedana uspjeti obuzdati pandemija pa da se najkasnije u srpnju može bezbrižno na odmor? To žarko žele i njemački gosti i ugostitelji u turističkim odredištima. Ali jedan sićušan mikroorganizam je već čitav turistički sektor pretvorio u slučaj za odjel intenzivne njege.