Mick Jagger bio je užasan muž

Teksaška manekenka Jerry Hall, koja trenutno u Londonu nastupa u kazališnoj verziji ?Diplomca? i skida se na pozornici, izjavila je kako i dalje voli bivšeg supruga Micka Jaggera, ali isključivo kao prijatelja

– Mick je divan čovjek, ali užasan muž ? rekla je Jerry Hall novinarima britanskog tabloida The Sun u intervjuu koji je objavljen u srijedu.

Majka četvero Jaggerove djece, koja se svake večeri na nekoliko sekundi skida posve gola u ulozi sredovječne gđe Robinson, izjavila je: – Uz Micka me veže duboko prijateljstvo. Razvod braka normalna je i svakodnevna pojava i mislim da je pogrešno mrziti one koje smo prije voljeli.

Hall (44) kaže kako je frontman Rolling Stonesa napokon spreman iseliti se iz njihova zajedničkog 2,19 milijuna dolara vrijednog doma u Londonu. Par se rastao 1999.

– On će uskoro imati vlastiti stan i to me veseli jer ovako ne mogu imati potpunu slobodu ? objasnila je Jerry.

Uloga gđe Robinson, unatoč jezivim kritikama koje je dobila, rasplamsala joj je glumačke ambicije te sad razmatra nove predstave u kojima bi se mogla pojaviti nakon Diplomca.

– Obožavam uzbuđenje glume. Kad ljudi dobro reagiraju, ispunjava me osjećaj potpunog zadovoljstva, mnogo snažnije nego u manekenskom poslu ? priznala je Jerry Hall u The Sunu.