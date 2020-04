MATURALAC OD SADA U HRVATSKOJ? Ministarstvo traži da učenici idu na putovanje usred sezone: ‘Taj kapital treba zadržati’

‘Zgrozila me činjenica da su učenici trodnevno putovanje u Vodice, koje je trajalo od petka do nedjelje, platili 1.900 kuna. Za nešto veći iznos mogli su organizirati petodnevno putovanje u Prag’, kazao je predsjednik Sindikata Preporod

Ministarstvo turizma pozvalo je sve škole da planirana putovanja za ovu školsku godinu zbog koronavirusa ne otkazuju u potpunosti, već da pokušaju naći novi termin, a da se ona koja nisu dogovorena realiziraju u Hrvatskoj.

Prema izračunima Ministarstva, u Hrvatskoj će se na taj način zadržati 300 milijuna kuna i to samo za period od ožujka do lipnja ove godine, piše Novi list.

Ministarstvo smatra da taj kapital treba zadržati za revitalizaciju turizma, a sva buduća učenička putovanja će se zato trebati odvijati unutar Hrvatske i to za vrijeme glavne turističke sezone.

Nije isplativo

Prema mišljenju predsjednika Sindikata Preporod Željka Stipića za prosječnu hrvatsku obitelj putovanje unutar Hrvatske nije isplativo te smatra kako bi se trebali prvenstveno zaštiti roditelji.

“Država treba omogućiti da se roditeljima vrati uplaćen novac, a što se tiče ovog mirnodopskog domoljublja ‘Kupujmo hrvatsko’, ‘Proizvodimo hrvatsko’, a sada i ‘Putujmo Hrvatskom’, za to nam nije trebala korona.

Međutim, cijene su u Hrvatskoj toliko otišle u nebo da naši roditelji nemaju tako visok standard da bi im djeca putovala po Hrvatskoj. To je pravi razlog zbog kojeg maturanti putuju u druge zemlje koje im za manji novac nude više.

Zgrozila me činjenica da su učenici trodnevno putovanje u Vodice, koje je trajalo od petka do nedjelje, platili 1.900 kuna. Za nešto veći iznos mogli su organizirati petodnevno putovanje u Prag”, kazao je Stipić i naglasio kako prosječan Hrvat ne ide na more jer mu to standard ne dopušta.

Maturante prijedlog ministarstva vjerojatno neće previše obradovati jer je putovanje u inozemstvo tradicija, a mnogi su već uplatili prvu ratu za svoje putovanje. Hoće li dobiti povrat novca, prebaciti putovanje ili će ono biti otkazano, znat će se kada se situacija stabilizira, kao i to hoće li zaista umjesto inozemstva Hrvatska postati top destinacija za maturante.