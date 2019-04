MARIJANA PULJAK: ‘Ni danas ne znamo zašto je START odbio Pametno. Mogli smo pomrsiti račun HDZ-u i SDP-u’

‘Ta koalicija mogla je pomrsiti račune HDZ-u i SDP-u već na ovim izborima i u EU parlament poslati nove ljude koji nisu korumpirani, ne bave se političkom trgovinom, ne prakticiraju stare političke modele koji su i upropastili ovu zemlju. Šteta što je Start propustio tu šansu, valjda ćemo jednog dana otkriti koje su im namjere’, kaže Puljak

Marijana Puljak, predsjednica stranke Pametno progovorila je o prekidu pregovora između START-a Dalije Orešković i svoje stranke, piše Večernji list.

DALIJA OREŠKOVIĆ ODGOVORILA MARIJANI PULJAK: ‘Netko ima ozbiljan problem s razumijevanjem mojih stavova’

Treći u zemlji

“Dugo smo razgovarali i zaključili da imamo dosta toga zajedničkog. Start je nova politička opcija i zalaže se za iste stvari za koje se Pametno bori već niz godina. Istraživanje javnog mnijenja koje je provela agencija Ipsos pokazalo nam je izvanrednu sinergiju za potencijalnu koaliciju Start – Pametno te rezultat od čak 13%, čime bi ova koalicija bila treća snaga u zemlji, s osvojenim jednim, a možda i dva mandata u EU parlamentu. Ti bi mandati bili oduzeti HDZ-u i SDP-u. Rezultate smo prezentirali gospođi Orešković i predložili da na izbore idemo zajedno u koaliciji i tako HDZ-u i SDP-u oduzmemo mandate. Ona to nije htjela, ni danas ne znamo zašto”, rekla je Puljak Večernjem listu.

Predsjednica stranke Pametno kaže kako je sada već kasno za dogovore za EU izbore i kako je šteta što Start nije htio oduzeti mandate HDZ-u i SDP-u.

“Ta koalicija mogla je pomrsiti račune HDZ-u i SDP-u već na ovim izborima i u EU parlament poslati nove ljude koji nisu korumpirani, ne bave se političkom trgovinom, ne prakticiraju stare političke modele koji su i upropastili ovu zemlju. Šteta što je Start propustio tu šansu, valjda ćemo jednog dana otkriti koje su im namjere”, kaže Puljak.

IDS kao jedan od najodgovornijih za sudbinu Uljanika

“Uljanik je simbol svega lošeg što se događalo s našim gospodarstvom. Neodgovorno i loše upravljanje, a zatim okretanje Vladi da sanira i prikrije odgovorne za štetu”, kazala je Puljak koja smatra da je IDS jedan od odgovornijih za sudbinu Uljanika.

“Oni su se svesrdno zalagali upravo za ovaj oblik privatizacije, koji se pokazao lošim. Nisu vodili računa ni o jednom zaštitnom mehanizmu, nego su samo zazivali intervenciju države, da sve probleme riješe građani svojim novcem. Nije ih zanimalo istražiti odgovornost jer bi vjerojatno tragovi vodili do njih. U tom se brodogradilištu nitko u menadžmentu nije mogao zaposliti a da nije dobio zeleno svjetlo od IDS-a. U IDS-ovoj kuhinji, koji je u tom poslu bio i s HDZ-om i sa SDP-om, dogovarala se sudbina Uljanika. Podržavali su i sukob interesa Jakovčića koji je godinama bio na plaći Končara koji je figurirao kao strateški partner. To im nije smetalo da ga guraju za nositelja liste Amsterdamske koalicije. Kad smo se uvjerili u to, prekinuli smo razgovore”, kazala je Puljak.