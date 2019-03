MARAS NAJAVIO DA ĆE SABOR PRIJAVITI INSPEKTORATU: ‘Sačuvajmo ljudima dostojanstvo i zdravlje. HDZ gazi preko svega’

‘Treba li nekome pozliti, treba li netko izgubiti zdravlje da bi HDZ donio jedan jedini zakon’, ističe Maras

Drugog dana izjašnjavanja o više od 900 amandmana na konačan tekst zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, zastupnici oporbe u petak prijepodne bezuspješno su tražili višesatnu stanku kako bi zastupnici Mosta, ali i službenici Sabora koji rade cijelu noć odmorili, pri čemu je Gordan Maras (SDP) najavio je i podnošanje prijave Državnom inspektoratu.

SABOR DRUGI PUT U MODERNOJ POVIJESTI ZASJEDAO CIJELU NOĆ: Uporni mostovci: ‘Branite stranačke kese, a ne interese naroda’

“S obzirom da se ovo odužilo cijelu noć, traje i tome nema kraja, molio sam predsjedavajućeg i stručne službe Sabora da prekinu sjednicu kako bi ljudima iz stručnih službi Sabora omogućili da se odmore i da im se omogući da dostojanstveno rade. Postoji više ljudi, sigurno ih je više od deset, u Hrvatskom saboru koji su u kontinuitetu ovdje više od 24 sata”, kazao je Maras.

‘HDZ gazi preko svega’

“Odlučio sam, kao predsjednik Odbora za rad, podnijeti prijavu Državnom inspektoratu rada kako bismo ljudima sačuvali dostojanstvo i zdravlje. Nitko ne zaslužuje da ga se tretira na ovaj način. Sramota je da Hrvatski sabor krši zakone Republike Hrvatske koje je sam donio. To je sramota i ne smijemo to dopustiti i to je ono što cijelu ovu situaciju čini nevjerojatnom. HDZ gazi preko svega i misli da im je sve dozvoljeno”, dodao je.

Maras je pozvao Državni inspektorat da odmah izađe na teren. “Možda ću čak osobno ići u Inspektorat jer želim da se ovo prekine. Ima ljudi koji nisu spavali već skoro 30 sati. Treba li nekome pozliti, treba li netko izgubiti zdravlje da bi HDZ donio jedan jedini zakon. Mogli su sinoć prekinuti sjednicu u nekom trenutku i nastaviti je jutros u 9,30 sati. Ali ne, oni gaze preko svega i tome se treba konačno suprotstaviti”, kazao je Maras tražeći prekid sjednice.

‘Ne znam kako Brkiću i Jandrokoviću nije neugodno’

“U Hrvatskom saboru se, na žalost, ljude izrabljuje i tome se treba suprotstaviti. HDZ to ignorira, a ja to ne mogu gledati, meni je neugodno pred tim ljudima. Ne znam kako nije Milijanu Brkiću i Gordanu Jandrokoviću neugodno, meni jest”, ustvrdio je.

Zahtjevu za stankom pridružili su se i Saša Đujić (SDP), te Krešo Beljak (HSS) koji su također upozorili na prava radnika.

Zastupnik Mosta Robert Podolnjak također je zatražio prekid maratonske saborske rasprave ustvrdivši kako se radi o nezabilježenoj tragičnoj farsi u radu Hrvatskog sabora koja traje već više 17 sati odnosno od četvrtka poslijepodne otkako Vlada odbija sve amandmane Mosta, njih gotovo 900 na na taj zakonski prijedlog.

‘Ovo nisu humani uvjeti’

Ovo nisu humani uvjeti i nitko tome ne bi trebao biti izložen, poručio je Podolnjak upozorivši kako će se o tome govoriti i imati negativan odjek i izvan Hrvatske kojoj to ne treba u uvjetima kada predsjedava Vijećem Europe i očekuje predsjedavanje Europskom unijom.

No, predsjedavajući Sabora potpredsjednik Milijan Brkić nije želio prekinuti sjednicu niti dati višesatnu stanku pozivajući se na saborski poslovnik ustvrdivši da za to nema uvjeta. Pozvao je zastupnike Mosta da povuku amandmane, ocijenivši i da tako “sve može biti vrlo lako riješeno” i da demokracija ima svoja pravila.

“Stanka se može tražiti samo o točki dnevnog reda, a Zakon o radu nije točka dnevnog reda”, kazao je Brkić. Odbacio je da saborski službenici rade u kontinuitetu 24 sata, već da rade dva sata pa se šest sati odmaraju i onda mijenjaju.

Grmoja kaže da se HDZ-u žuri

Nikola Grmoja (Most) ustvrdio je kako HDZ pokušava progurati taj zakon pod svaku cijenu prije no što predsjednica Republike raspiše izbore za Europski parlament kako bi se u HDZ-ovu blagajnu slilo što više novca. Kada bi samo 10 posto te energije uložili u rješavanje hrvatskih građana oni ne bi odlazili iz zemlje. Ne želite reformirati pravosuđe i javnu upravu niti provesti bilo koju drugu reformu, a spremni ste i druge žrtvovati kako bi se što više novca slilo u HDZ-ovu stranačku blagajnu. Sjetimo se raznih donatora, nikad vam nije dosta, poručio je Grmoja HDZ-ovom predjedavajućem.

Most je podnio 888 amandmana na konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, a do sada ih je odbijeno više od 500.