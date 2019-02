MARAS IZBACIO HRT S PRESICE: ‘Nije do vas osobno, ali protestiramo protiv najgoreg javnog servisa u Europi’

SDP, između ostalih, bojkotira HRT zbog tužbi protiv novinara i lošeg stanja na javnoj televiziji

Predsjednik zagrebačkog SDP-a u i saborski zastupnik Gordan Maras izbacio je novinare HRT-a s press konferencije. “Nije do vas osobno, ja se ispričavam, ali priključili smo se bojkotu HRT-a. Mi smo se jednostavno priključili akciji HND-a koja traje do subote 02. ožujka, do tada ne dajemo izjave za HRT. Time protestiramo protiv, po nama, najgoreg javnog servisa u Europi”, rekao je Maras, javlja N1.

Tužbe prema novinarima

U skladu je to s ranije objavljenom odlukom SDP-a koja se pridružila bojkotu javne televizije zbog brojnih tužbi ove kuće prema novinarima, optužbi za cenzuru i lošeg stanja na javnom servisu. Osim SDP-a, HRT bojkotiraju i Amsterdamska koalicija, Možemo, Radnička Fronta, SDSS, Start, Marko Vučetić i brojne udruge civilnog društva.

Maras je u ime zagrebačkog SDP-a na presici uoči sjednice zagrebačke Gradske skupštine govorio na temu “Nalazi li se Grad Zagreb pred blokadom i kako se Grad Zagreb odnosi prema svojoj imovini”. HRT-a, dakle, na ovoj presici, neće biti.

‘Novinarstvo ne damo’

Prema prošlotjednoj odluci, ćlanovi SDP-a dva tjedna neće sudjelovati u programima HRT-a, pojavljivanjem u HRT-ovim emisijama niti davanjem izjava za HRT, a u znak podrške novinarima i medijima koje je tužio HRT.

SDP se tako pridružio dvotjednom bojkotu HRT-a pod nazivom “Novinarstvo ne damo” koje su pokrenule nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava zbog čak 36 tužbi koje je HRT pokrenuo protiv novinara i drugih medija, priopćeno je u nedjelju iz te stranke.