MARAS DAO OSTAVKU U KLUBU ZASTUPNIKA: Naljutio se na Bauka i mailom svima najavio svoj potez

Potpredsjendik Kluba zastupnika SDP-a ostavku je podnio zbog amandmana Arsena Bauka

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru Gordan Maras u ponedjeljak je e-mailom stranačkom vodstvu i članovima najavio da će podnijeti ostavku na tu funkciju zbog “neslaganja s duboko nedemokratskom logikom koja dobiva postor u SDP-u”.

Maras, koji je najavio kandidaturu za čelnika zagrebačkog SDP-a, nezadovoljan je amandmanom Arsena Bauka na pravila o unutarstranačkim izborima koji je u nedjelju usvojio Glavni odbor stranke, a po kojem se na čelne dužnosti ne bi mogli kandidirati dužnosnici koji se nisu odazvali na 50 posto sjednica tijela na koje su pozivani.

Komadina: Baukov amandman je politički neispravan

Baukov amandman, pak, u ponedjeljak je na konferenciji za novinare anulirao potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina, rekavši da je “Baukov amandman politički neispravan, da će svi dobiti ispričnice za ranije nedolaske i svi se mogu normalno kandidirati”.



Komadina je kazao da iza tog amandmana nije stalo Predsjedništvo stranke, da je osobno i u ime Predsjedništva na Glavnom odboru bio protiv njega i misli da je to greška, a očekuje da će o tome ponovno raspravljati Predsjedništvo stranke. “Prolaz” amandmana pripisao je problemima s kvorumom i padom koncentracije članova Glavnog odbora.

“Obavještavam vas da sam predsjednika SDP-a obavijestio da podnosim ostavku na mjesto potpredsjednika Kluba zastupnika SDP-a. Do sada nisam bio u ovakvoj situaciji, ali ne vidim drugog izbora nego da ovako pokažem da se ne slažem s duboko nedemokratskom logikom koja, na žalost, dobiva prostor u našoj stranci, sada pogotovo tijekom unutarstranačkih izbora”, stoji u Marasovu e-mailu stranačkom vodstvu i kolegama.

Maras: Motivi Baukova prijedloga nisu plemeniti

Maras potom objašnjava da je to kulminiralo zbog Baukova prijedloga amandmana. “Motivi njegovog prijedloga nisu plemeniti i okrenuti budućnosti i s njima se ne slažem te se ne mogu ponašati kao da se ništa nije dogodilo. Ne znam je li normalno da to baš samo meni smeta, koji se odazivam na sve sastanke od ogranka do Glavnog odbora i koji se dvadeset i jednu godinu nikada nisam štedio za stranku”, ističe Maras.

Dodaje kako se u budućnosti namjerava više baviti SDP-om Zagreba, “ako članice i članovi pokažu da im je više stalo do rada s mogućim uspjehom nego do klijentelizma bez ikakvih rezultata kakav im se nudi”.

Maras nije htio dodatno pojašnjavati razloge ostavke, samo je istaknuo da je ona “u fazi podnošenja”, pa očekuje da će Klub zastupnika u srijedu kao nadležno tijelo sukladno novim pravilima o kandidiranju donijeti odluku kojom prihvaća ostavku.

Bauk: U SDP-u postoje jednaki i jednakiji

Bauk je u izjavi za Hinu kazao kako mu je drago da je Glavni odbor zauzeo stajalište da je neprihvatljivo bojkotirati sastanke stranačkih tijela.

“Nadam se da će to potaknuti istaknute članove na veću participaciju u radu na terenu jer je to očito smetalo i članovima Glavnog odbora. Ta je odredba već postojala u prijedlogu pravila i odnosila se na članove tijela stranke i nije bio nijedan prijedlog da se to ukine. Ispalo bi da ono što vrijedi za jedne ne vrijedi za druge, a to nije nimalo socijaldemokratski”, odgovorio je Bauk na kritike.

“Malo me čudi da odredba koja vrijedi za obične članove nije izazvala nikakvu raspravu, a kad se to proširi na tzv. funkcionere, onda se odjednom sve uzburka. Reklo bi se da postoje jednaki i jednakiji”, smatra Bauk. Što se tiče izjava drugih članova stranke, mogu samo reći da su svi obvezni poštivati odluke stranačkih tijela, poručio je.

Grbin: Bauk predložio amandman samo da bi eleminirao Ostojića

Nove probleme u SDP-u komentirao je i član Predsjedništva Peđa Grbin na svom facebook profilu.

“U SDP-u smo se u ovih godinu i pol dana svega nagledali. Ali da ću doživjeti da kolega (Arsen Bauk) predloži amandman samo da bi eliminirao drugog kolegu (Ranko Ostojić) iz izbornog procesa, to nisam očekivao. I onda se nakon svega toga što sami sebi radimo čudom čudimo što nas Živi zid pretiče”, napisao je Grbin.

Pojedini članovi Kluba zastupnika SDP-a u neslužbeno procjenjuju da bi zbog recentnih događanja Bauku mogla biti poljuljana pozicija na čelu Kluba.